گوگل ابتدا ارتقاءهای وسوسهانگیزی را برای Pixel Buds Pro 2 خود در طول رویداد Made by Google در ماه آگوست معرفی کرد. بیش از یک ماه بعد، گوگل بالاخره در حال ارائه بهروزرسانی است که باعث میشود هدفونهای بیسیم آن شایسته برچسب Pro باشند.
Pixel Buds Pro 2 اکنون یک ویژگی Adaptive Audio در بخش Active Noise Control برنامه Pixel Buds دریافت میکند. این حالت ANC به طور خودکار صدا را بسته به محیط اطراف شما تنظیم میکند و بین شنیدن موسیقی یا پادکست و دنیای اطراف شما تعادل برقرار میکند. اگر میخواهید دنیای بیرون را کمی بیشتر خفه کنید، Pixel Buds Pro 2 اکنون دارای ویژگی Loud Noise Protection است که میتواند هرگونه صدای بلند ناگهانی مانند آژیر آمبولانس در حال عبور یا کار ساختمانی را تشخیص داده و کاهش دهد. در حالی که این دو ویژگی قبلاً در AirPods Pro 3 اپل یافت میشوند، اما یک افزودنی خوشایند برای Pixel Buds Pro 2 مقرون به صرفهتر هستند.
برای هر کسی که اغلب از Gemini Live استفاده میکند، متوجه خواهید شد که به لطف پردازش صوتی پیشرفتهای که صدای شما را اولویتبندی میکند و نویز پسزمینه را از بین میبرد، دستیار هوش مصنوعی میتواند شما را در محیطهای پر سر و صدا بهتر بشنود. برای یک تجربه کاملاً بدون هندزفری، این بهروزرسانی حتی کنترلهای حرکتی را اضافه میکند که به کاربران Pixel Buds Pro 2 اجازه میدهد با تکان دادن سر خود به تماس پاسخ دهند یا شروع به نوشتن متن برای پاسخ پیامکی کنند و سر خود را تکان دهند تا تماسی را رد کنند یا پیامی را رد کنند. گوگل به تدریج بهروزرسانی 4.467 خود را برای کاربران خود ارائه میکند که حدود 10 دقیقه برای دانلود و 10 دقیقه دیگر برای نصب طول میکشد.