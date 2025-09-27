فقط "دو درصد" از بازیکنان Escape from Tarkov ممکن است بهترین پایان آن را ببینند

بازیکنان Escape from Tarkov ممکن است سرانجام این شانس را پیدا کنند که از شهر جنگ‌زده و خیالی شمال غربی روسیه فرار کنند، اما این کار آسانی نخواهد بود. در طول یک پرسش و پاسخ زنده در نمایشگاه بازی توکیو، نیکیتا بویانوف، کارگردان بازی، به مخاطبان گفت که چهار پایان وجود خواهد داشت که بازیکنان می توانند به آن برسند، که توسط تکمیل و پیشرفت بازی تعیین می شود. بویانوف افزود که "بهترین پایان" "واقعا سخت" خواهد بود و "همه از تارکوف فرار نخواهند کرد."

"من فکر می کنم این چیزی در حدود دو درصد از کل پایگاه بازیکنان خواهد بود"، بویانوف در مورد تعداد بازیکنانی که تیم انتظار دارد به سخت ترین پایان برسند، گفت. "این واقعاً چالش برانگیز خواهد بود، و شما می توانید آن را به عنوان یک دستاورد در زندگی خود برای فرار نهایی از تارکوف در نظر بگیرید."

پس از بیش از هشت سال در نسخه بتا، Escape from Tarkov قرار است با نسخه 1.0 و همچنین اولین حضور خود در Steam عرضه شود. حتی پس از انتشار ماه نوامبر، بویانوف گفت که تیم هنوز محتوای زیادی برای آینده بازی در پنج سال آینده برنامه ریزی کرده است. بسیاری از محتوای جدید هنوز مخفی نگه داشته می شود، و همچنین اینکه آیا توسعه دهنده قصد دارد قبل از انتشار رسمی، پاکسازی دیگری انجام دهد یا خیر که پیشرفت بازیکن را بازنشانی کند.

بویانوف در طول پرسش و پاسخ گفت که شخصیت های فصلی مشمول پاکسازی های معمولی خواهند بود، همراه با یک شخصیت اصلی دائمی که می تواند پیشرفت را به طور نامحدود حفظ کند. در مورد اینکه آیا وضعیت فعلی بازی قبل از انتشار نوامبر شاهد پاکسازی دیگری خواهد بود یا خیر، بویانوف در X پست کرد که هنوز تصمیمی گرفته نشده است، اما تیم به سمت "احتمالاً بدون پاکسازی" متمایل است.