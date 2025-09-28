منبع این اطلاعات به ارتباط نزدیک میان پوکو F8 و محصولی دیگر از اکوسیستم شیائومی، یعنی ردمی K90، بازمیگردد. یاداو فاش کرده است که پوکو F8 در واقع نسخهی جهانی ردمی K90 خواهد بود که ابتدا برای بازار چین عرضه میشود. انتظار میرود سری ردمی K90، شامل مدل استاندارد و پرو، تا پایان سال جاری میلادی معرفی شود. این استراتژی به شیائومی اجازه میدهد تا یک محصول قدرتمند را با دو هویت تجاری متفاوت در مناطق مختلف جهان به فروش برساند. بسیاری امیدوارند این دستگاه بتواند عنوان بهترین گوشی شیائومی از نظر ارزش خرید را کسب کند.
جزئیات فنی بیشتری نیز از طریق این افشاگری به دست آمده است. هر دو گوشی، یعنی ردمی K90 و پوکو F8، تحت اسم رمز «annibale» در حال توسعه هستند. شماره مدل نسخهی چینی (ردمی K90) برابر با 2510DRK44C است، در حالی که نسخهی جهانی و هندی پوکو F8 به ترتیب با شماره مدلهای 2510DRK44G و 2510DRK44I شناسایی شدهاند. علاوه بر پردازندهی قدرتمند، پوکو F8 در زمینهی سرعت شارژ نیز پیشرفت کرده و از شارژ سریع سیمی 100 وات پشتیبانی میکند. این میزان 10 وات بیشتر از توان شارژ 90 واتی در پوکو F7 است و تجربهی کاربری بهتری را فراهم میآورد. با این حال، هنوز مشخص نیست که شیائومی چه زمانی قصد دارد فروش جهانی پوکو F8 را در بازارهایی مانند هند و اروپا آغاز کند.
منبع: notebookcheck
