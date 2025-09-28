مقایسه پوکو C71 با گلکسی A06؛ کدام گوشی اقتصادی انتخاب بهتری است؟

گلکسی A06 انتخابی بهتر برای کسانی است که پردازنده قویتر، دوربین اصلی باکیفیتتر و شارژ سریعتر میخواهند. اما پوکو C71 با نمایشگر روانتر، قیمت اقتصادیتر و نرمافزار جدیدتر گزینه جذابتری برای کاربران با کارهای سبک محسوب میشود.
وقتی صحبت از گوشیهای اقتصادی و میانرده میشود، انتخاب میان برندهای محبوبی مانند سامسونگ و شیائومی همواره برای کاربران چالشبرانگیز است. برای نمونه، مقایسه پوکو C71 با گلکسی A06 نشان میدهد که هرچند این دو گوشی در بازه قیمتی مشابه قرار دارند، اما در طراحی، سختافزار و تجربه کاربری رویکردهایی کاملاً متفاوت ارائه میکنند.
مقایسه قیمت مقایسه پوکو C71 با A06 در بازار ایران
محتویات درون بستهبندی پوکو C71 و A06
طراحی و کیفیت پوکو C71 و A06
طراحی
کیفیت ساخت
مقایسه نمایشگر پوکو C71 و A06
مقایسه طول عمر باتری و سرعت شارژر پوکو C71 و A06
باتری
شارژر
مقایسه امکانات نرمافزاری پوکو C71 و A06
پوکو C71 (با HyperOS و اندروید 15)
گلکسی A06 (با One UI 7 و اندروید 14)
مقایسه امکانات سختافزاری پوکو C71 با A06
مقایسه دوربین پوکو C71 و A06 از لحاظ عکاسی و فیلمبرداری
مقایسه پوکو C71 با A06؛ جمعبندی
- پوکو C71 با قیمت پایینتر، ارزش خرید بیشتری برای کاربری سبک و روزمره ارائه میدهد، در حالی که گلکسی A06 به دلیل رم بیشتر و پشتیبانی نرمافزاری طولانیتر انتخاب مطمئنتری است.
- در جعبه C71 علاوه بر کابل و سوزن سیمکارت، آداپتور و قاب هم وجود دارد؛ اما در A06 آداپتور حذف شده است.
- طراحی C71 بزرگتر و سنگینتر است اما با مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب برتری دارد؛ A06 خوشدستتر و مینیمالتر طراحی شده است.
- نمایشگر C71 با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز تجربه روانتری ایجاد میکند، ولی وضوح هر دو مدل در سطح HD+ باقی میماند؛ A06 کمی تراکم پیکسلی بالاتر دارد.
- باتری C71 ظرفیت بیشتری دارد (۵۲۰۰ میلیآمپر) اما A06 با شارژ سریعتر ۲۵ واتی برتری محسوسی در زمان شارژ دارد.
- پوکو با اندروید ۱۵ و HyperOS جلوتر از نظر نسخه نرمافزار عرضه میشود، در حالی که A06 با One UI 7 امکانات گستردهتر و هماهنگی بهتر با اکوسیستم سامسونگ دارد.
- از نظر سختافزاری، پردازنده و GPU سامسونگ A06 قویتر است و برای پردازشهای سنگین و بازیها عملکرد بهتری دارد؛ C71 نسخه ۳ گیگابایتی اقتصادیتر را هم ارائه میدهد.
- در دوربین، سامسونگ با سنسور ۵۰ مگاپیکسلی و PDAF برتری در جزئیات و پرتره دارد؛ در مقابل، پوکو برای سلفی HDR و فیلمبرداری 1080p ارائه میدهد که تجربه بهتری برای کاربران علاقهمند به عکسهای سلفی دارد.
در بازار ایران، Poco C71 با حافظه ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت قیمتی در حدود ۷.۷ میلیون تومان دارد، در حالی که Galaxy A06 با همان حافظه و رم ۴ گیگابایت حدود ۸.۹ میلیون تومان عرضه میشود. این اختلاف قیمتی نزدیک به ۱.۲ میلیون تومان نشان میدهد که اگرچه سامسونگ با رم بیشتر و پشتیبانی نرمافزاری طولانیتر انتخاب مطمئنتری برای کاربران وفادار به برند محسوب میشود، اما پوکو C71 از نظر ارزش خرید و اقتصادیبودن برای کاربرانی که کاربری روزمره و سبک دارند، گزینهای بهصرفهتر است.
|پوکو c71
|گلکسی a06
|کابل شارژ
|کابل شارژ
|سوزن سیمکارت
|سوزن سیمکارت
|آداپتور
|–
|قاب
|–
در جعبه Poco C71 معمولا موارد زیر دیده میشوند: کابل شارژ USB-C، آداپتور شارژر، سوزن سیمکارت، قاب محافظ شفاف و دفترچه راهنما. در مقابل، برای گلکسی A06 آداپتور از جعبه حذف شده است و داخل جعبه فقط کابل شارژ USB-C، سوزن سیمکارت و خود گوشی قرار دارد.
|پوکو c71
|گلکسی a06
|۸.۳ x۷۷.۸ x۱۷۱.۸ میلیمتر
|۸ × ۷۷.۳ × ۱۶۷.۳ میلیمتر
|۱۹۳ گرمی
|۱۸۹ گرمی
|–
|شیشه جلو، پلاستیک پشت، قاب پلاستیک
|مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب
|–
طراحی
در بخش طراحی، پوکو C71 ابعاد ۸٫۳ × ۷۷٫۸ × ۱۷۱٫۸ میلیمتر و وزنی معادل ۱۹۳ گرم دارد، که آن را به گزینهای نسبتاً بزرگ و سنگین در دستهی اقتصادی تبدیل میکند؛ همچنین دارای استاندارد مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب است که امتیازی ممتاز برای یک گوشی اقتصادی است.
گلکسی A06 با ابعاد ۸٫۰ × ۷۷٫۳ × ۱۶۷٫۳ میلیمتر و وزن ۱۸۹ گرم طراحی باریکتر و جمعوجورتری دارد. اگرچه مقاومتی رسمی در برابر آب و گرد و غبار برای آن ذکر نشده، ظاهر آن به سبک مینیمال و مدرن در محصولات میانرده سامسونگ است.
کیفیت ساخت
در مورد کیفیت ساخت، پوکو C71 با وجود اینکه پشت و فریم پلاستیکی دارد، اما برخورداری از استاندارد محافظت در برابر ذرات و پاشش آب (که معمولا در رده بالاتر دیده میشود) نشاندهندهی دقت در مهندسی بدنه است. درگلکسی A06، ترکیب شیشه جلو با بدنه و فریم پلاستیکی مرسوم در محصولات اقتصادی انتخاب معقولی است که تعادل بین وزن، هزینه و جذابیت را حفظ کرده است. با وجود پلاستیکی بودن اکثر بخشها، شیشه جلوی آن به مقاومت در برابر خط و خش کمک میکند.
مقایسه نمایشگر پوکو C71 و A06
|قابلیت
|پوکو c71
|گلکسی a06
|صفحه نمایش
|IPS LCD، ۱۲۰ هرتز
|PLS LCD
|اندازه
|۶.۸۸ اینچ
|۶.۷ اینچ
|نسبت صفحه نمایش به بدنه
|۸۴.۱٪
|۸۳.۸٪
|رزولوشن صفحه نمایش
|۱۶۴۰×۷۲۰ پیکسل
|۱۶۰۰×۷۲۰ پیکسل
|تراکم پیکسلی
|۲۶۰ ppi
|۲۶۲ ppi
نمایشگر Poco C71 با پنل IPS LCD و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز یک ویژگی قابلتوجه در میان گوشیهای اقتصادی محسوب میشود؛ این نرخ تازهسازی بالا تجربهای بسیار روانتر در اسکرول صفحات وب، اجرای بازیها و حتی کاربری روزمره ایجاد میکند. همچنین اندازهی ۶.۸۸ اینچی آن فضای بیشتری برای تماشای ویدئو یا بازی در اختیار کاربر قرار میدهد. نمایشگر گلکسی A06 با فناوری PLS LCD و اندازه ۶.۷ اینچ طراحی جمعوجورتری دارد و به دلیل بهینهسازی سامسونگ در رنگها و زاویه دید، عملکردی پایدار و نزدیک به IPS ارائه میدهد، هرچند فاقد نرخ نوسازی بالا است.
از نظر رزولوشن و تراکم پیکسلی، هر دو مدل در محدوده HD+ قرار میگیرند (حدود ۲۶۰–۲۶۲ ppi). این یعنی وضوح برای کاربریهای روزمره مانند پیامرسانی، شبکههای اجتماعی و تماشای ویدئو کافی است، اما برای کاربران حساس به جزئیات تصویر یا علاقهمند به مصرف محتوای باکیفیت بالا چندان ایدهآل نیست. نسبت صفحهبهبدنه در پوکو کمی بهتر است (۸۴.۱٪ در برابر ۸۳.۸٪) و این باعث حاشیههای باریکتر میشود، اما تفاوت آن در تجربه واقعی چشمگیر نیست.
پوکو C71
- نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز (روانتر در انیمیشنها و بازیها)
- صفحهنمایش بزرگتر (۶.۸۸ اینچ) برای تماشای محتوا
- نسبت صفحهبهبدنه کمی بهتر با حاشیههای باریکتر
- وضوح HD+ که جزئیات بسیار دقیق را نمایش نمیدهد
- اندازه بزرگتر ممکن است برای کاربران با دست کوچک کمی دشوار باشد
- روشنایی در محیط بیرون متوسط
گلکسی A06
- استفاده از پنل PLS LCD با زاویه دید خوب و رنگهای نسبتا طبیعی
- ابعاد ۶.۷ اینچ که تعادل بهتری بین بزرگی صفحه و خوشدستی ایجاد میکند
- تراکم پیکسلی کمی بالاتر نسبت به C71
- نرخ نوسازی تنها ۶۰ هرتز
- همچنان محدود به وضوح HD+
- نسبت صفحهبهبدنه کمی کمتر، با حاشیههای قابلمشاهدهتر
مقایسه طول عمر باتری و سرعت شارژر پوکو C71 و A06
باتری
|پوکو c71
|گلکسی a06
|۵۲۰۰ میلیآمپر ساعت
|۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت/ Li-Po
|۱۵ وات
|۲۵ وات
|سیمی
|سیمی
پوکو C71 با باتری ۵۲۰۰ میلیآمپر ساعت در مقایسه با ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت در گلکسی A06، کمی برتری دارد؛ هرچند این تفاوت ۲۰۰ میلیآمپر بهتنهایی تضمینکننده برتری نیست، چون بهینهسازی نرمافزاری، مصرف قطعات نمایشگر، تراشه و مدیریت انرژی نقش بزرگی دارند. در سناریوهای روزمره، هر دو دستگاه میتوانند یک روز کامل استفاده عادی را پوشش دهند، ولی C71 بهدلیل ظرفیت بیشتر ممکن است در شرایط سنگین (مانند بازی یا ویدئو پردازش بالا) دوام بیشتری داشته باشد.
شارژر
در بخش شارژ، برتری واضح با گلکسی A06 است که از شارژ ۲۵ وات سیمی پشتیبانی میکند، در مقایسه با شارژ ۱۵ وات سیمی در پوکو C71. این بدان معنی است که A06 میتواند در یک بازه زمانی کمتر، میزان بالاتری از شارژ را فراهم کند و در استفادههای روزمره کاربر را کمتر به پریز وابسته کند. اگر شارژ سریع اولویت شما باشد، عملکرد A06 در این زمینه یک نقطه قوت محسوب میشود.
مقایسه امکانات نرمافزاری پوکو C71 و A06
|پوکو c71
|گلکسی a06
|اندروید ۱۵ یا اندروید ۱۵ (Go edition)
|اندروید ۱۴
|Hyper OS
|One UI 7
|۲ بهروزرسانی اصلی اندروید
|۲ بهروزرسانی اصلی، قابل ارتقا به اندروید ۱۵
پوکو C71 بهصورت پیشفرض با اندروید ۱۵ یا نسخه سبکتر آن یعنی Android Go Edition عرضه میشود. این موضوع برای یک گوشی اقتصادی نقطه قوت محسوب میشود، چرا که آخرین قابلیتهای امنیتی و نرمافزاری گوگل را حتی در رده پایین بازار در اختیار کاربر قرار میدهد. در مقابل، گلکسی A06 با اندروید ۱۴ عرضه میشود اما سامسونگ وعده داده است که بهروزرسانی اندروید ۱۵ هم برای آن ارائه خواهد شد. این یعنی در شروع، C71 یک نسل جلوتر است.
پوکو C71 مجهز به HyperOS است؛ رابط کاربری جدید شیائومی که بهینهسازیهای قابل توجهی نسبت به MIUI دارد، مخصوصا در مدیریت منابع و سبک بودن برای دستگاههای اقتصادی. این موضوع باعث میشود حتی در نسخه Go، سرعت و روانی تجربه کاربری حفظ شود. در مقابل، گلکسی A06 از One UI 7 بهره میبرد که اگرچه از نظر امکانات شخصیسازی و هماهنگی با اکوسیستم سامسونگ (مانند Galaxy Buds و Galaxy Watch) پیشرفتهتر است، اما ممکن است روی سختافزار پایینرده سنگینتر به نظر برسد.
هر دو دستگاه از دو بهروزرسانی اصلی اندروید پشتیبانی میکنند. با این حال تفاوت در نقطه شروع اهمیت دارد؛ پوکو C71 با اندروید ۱۵ عرضه میشود و نهایتا تا اندروید ۱۷ بهروزرسانی خواهد شد.گلکسی A06 با اندروید ۱۴ شروع میکند و تا اندروید ۱۶ پشتیبانی میشود.
پوکو C71 (با HyperOS و اندروید 15)
- پردازش تصویر مبتنی بر AI: بهبود رنگها، کنتراست و نوردهی تصاویر در دوربین.
- AI Scene Detection: شناسایی خودکار صحنه (غذا، طبیعت، پرتره و …) و تنظیمات هوشمند برای بهترین خروجی.
- بهینهسازی عملکرد با AI: مدیریت هوشمند رم و باتری برای روانتر شدن تجربه کاربری، مخصوصا در نسخه Go.
- AI Text Recognition (OCR): قابلیت تشخیص متن از روی تصاویر در سطح پایه.
- پیشنهادات هوشمند در HyperOS: پیشنهاد اپلیکیشنها و تنظیمات متناسب با عادت کاربر.
- AI Noise Reduction در تماسها: کاهش نویز پسزمینه هنگام مکالمه.
گلکسی A06 (با One UI 7 و اندروید 14)
- AI Photo Remastering: بازسازی عکسهای قدیمی یا کمکیفیت با الگوریتمهای هوش مصنوعی.
- Object Eraser: حذف اشیای ناخواسته از تصاویر با کمک AI.
- AI Scene Optimizer: بهبود خودکار رنگ و نور تصاویر بسته به محیط و سوژه.
- AI Battery Management: یادگیری عادتهای کاربر و بهینهسازی مصرف انرژی.
- Bixby و AI Suggestions: ارائه پیشنهادات هوشمند در پیامها، تنظیمات و اپلیکیشنها.
- AI Voice Processing: بهبود کیفیت صدای مکالمه و تماسهای اینترنتی.
مقایسه امکانات سختافزاری پوکو C71 با A06
|ویژگی سختافزاری
|پوکو C71
|گلکسی A06
|تراشه
|Unisoc T7250 (12 nm)
|Mediatek Helio G85 (12 nm)
|پردازنده
|۸ هستهای (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55)
|۸ هستهای (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55)
|پردازنده گرافیکی
|Mali-G57 MP1
|Mali-G52 MC2
|حافظه/رم
|64/3-64/4-128/4-128/6
|64/4-128/4-128/6
تراشه پوکو C71 از نوع Unisoc T7250 با معماری ۱۲ نانومتری است که بیشتر بر مصرف انرژی پایین تمرکز دارد، در حالی که گلکسی A06 به تراشه مدیاتک Helio G85 مجهز شده که آن هم ۱۲ نانومتری است اما از نظر قدرت پردازشی و کارایی کلی، توان بالاتری نسبت به Unisoc دارد.
پردازنده مرکزی در هر دو گوشی هشت هستهای است اما در A06 هستههای Cortex-A75 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز و هستههای Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز فعال هستند، در حالی که این اعداد در پوکو C71 به ۱.۸ و ۱.۶ گیگاهرتز محدود میشود. این موضوع باعث میشود گلکسی A06 در انجام امور چندتایی و اجرای برنامههای سنگینتر روانتر عمل کند.
در بخش پردازنده گرافیکی، پوکو C71 از Mali-G57 MP1 استفاده میکند که معماری جدیدتری دارد اما تکهستهای است و توان پردازشی آن محدود است، در مقابل گلکسی A06 به Mali-G52 MC2 مجهز است که اگرچه نسل قدیمیتری دارد اما دو هستهای بوده و در پردازشهای گرافیکی و اجرای بازی عملکرد قویتری نشان میدهد.
از نظر ترکیب حافظه و رم، پوکو C71 در چهار نسخه ۶۴/۳، ۶۴/۴، ۱۲۸/۴ و ۱۲۸/۶ گیگابایتی عرضه میشود و در این میان نسخه ۳ گیگابایتی انتخابی اقتصادیتر برای کاربران سبککار محسوب میشود، در حالی که گلکسی A06 در سه نسخه ۶۴/۴، ۱۲۸/۴ و ۱۲۸/۶ گیگابایتی عرضه شده و نسخه ۳ گیگابایتی در آن وجود ندارد.
مقایسه دوربین پوکو C71 و A06 از لحاظ عکاسی و فیلمبرداری
|ویژگی دوربین
|پوکو C71
|گلکسی A06
|دوربین اصلی
|۳۲ مگاپیکسل، f1/8 (واید)، Auxiliary lens
|۵۰ مگاپیکسل، f1/8 (واید)، PDAF
|دوربین دوم
|۲ مگاپیکسل، f/2.4، (عمیق)
|امکانات دوربین
|فلش LED، HDR
|فلش LED
|فیلمبرداری (پشتی)
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|دوربین سلفی
|۸ مگاپیکسل، f/2.0، (واید)، HDR
|۸ مگاپیکسل، f/2.0، (واید)
|فیلمبرداری (سلفی)
|1080p@30fps
|–
در پوکو C71 یک حسگر اصلی ۳۲ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 در نظر گرفته شده که همراه با یک لنز کمکی ارائه میشود. این لنز کمکی بیشتر برای بهبود برخی شرایط تصویربرداری ساده مثل پرتره یا کمک در نورگیری کاربرد دارد و سطح عملکرد بالایی ندارد. در مقابل، گلکسی A06 به دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 مجهز شده که به لطف پشتیبانی از PDAF فوکوس سریعتر و دقیقتری دارد و در ثبت جزئیات، مخصوصا در نور مناسب، برتری محسوسی نسبت به پوکو C71 نشان میدهد. علاوه بر آن، سامسونگ یک دوربین دوم ۲ مگاپیکسلی با لنز عمقسنج در این مدل قرار داده که میتواند در جداسازی سوژه و پسزمینه برای حالت پرتره نقش موثرتری ایفا کند. از نظر امکانات نرمافزاری، پوکو C71 قابلیت HDR را به همراه فلش LED ارائه میدهد که به بهبود گستره دینامیکی در عکسها کمک میکند، در حالی که گلکسی A06 تنها به فلش LED مجهز است و HDR بهصورت نرمافزاری محدودتر عمل میکند.
در فیلمبرداری، هر دو گوشی امکان ثبت ویدئو با کیفیت 1080p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه را در دوربین اصلی دارند و تفاوت چندانی از این لحاظ مشاهده نمیشود. اما در بخش سلفی تفاوت جزئی دیده میشود؛ هر دو مدل از دوربین ۸ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0 استفاده میکنند، ولی پوکو C71 قابلیت HDR و فیلمبرداری 1080p@30fps را هم برای دوربین جلو ارائه میدهد که باعث ثبت تصاویر و ویدئوهای سلفی با کیفیت و جزئیات بیشتر میشود، در حالی که گلکسی A06 تنها به عکاسی ۸ مگاپیکسلی محدود است و پشتیبانی رسمی از فیلمبرداری سلفی ندارد.
پوکو C71
- دوربین سلفی با پشتیبانی از HDR و فیلمبرداری 1080p
- پشتیبانی نرمافزاری از HDR در دوربین اصلی
- ارائه کیفیت مناسب نسبت به کلاس اقتصادی
- سنسور اصلی با رزولوشن کمتر (۳۲ مگاپیکسل در برابر ۵۰)
- نداشتن PDAF برای فوکوس سریعتر
- نبود دوربین عمقسنج واقعی
گلکسیA06
- دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با کیفیت جزئیات بالاتر
- پشتیبانی از PDAF برای فوکوس سریعتر و دقیقتر
- وجود دوربین دوم عمقسنج برای پرتره طبیعیتر
- نبود HDR پیشرفته در دوربین اصلی
- نداشتن فیلمبرداری سلفی 1080p
- کیفیت محدودتر در عکاسی سلفی نسبت به پوکو C71
مقایسه پوکو C71 با A06؛ جمعبندی
پوکو C71 و گلکسی A06 با وجود شباهتهای قیمتی، دو فلسفهی متفاوت در گوشیهای اقتصادی را دنبال میکنند. سامسونگ در A06 تمرکز بیشتری روی پایداری نرمافزاری، بهینهسازی مصرف انرژی و ارائه یک تجربه متعادل در کاربری روزمره دارد؛ در حالی که پوکو C71 تلاش میکند سختافزار قویتر، نمایشگر سریعتر و امکانات جانبی بیشتری را با همان بازهی قیمتی در اختیار کاربر بگذارد. در بخش طراحی، پوکو با مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب برتری دارد اما A06 خوشدستتر و سبکتر است. نمایشگر ۱۲۰ هرتزی پوکو تجربه روانتری نسبت به نمایشگر ۶۰ هرتزی سامسونگ ارائه میدهد، هرچند کیفیت کلی هر دو به دلیل رزولوشن HD+ در سطح متوسط باقی میماند. از نظر پردازنده، تراشه مدیاتک G85 در A06 توان پردازشی و گرافیکی بالاتری نسبت به Unisoc در C71 دارد و برای اجرای برنامهها و بازیها مناسبتر است، در حالی که پوکو با گزینههای حافظه متنوعتر و نسخه ۳ گیگابایتی اقتصادیتر عرضه میشود.
در بخش دوربین، سامسونگ با سنسور ۵۰ مگاپیکسلی و فوکوس PDAF برتری محسوسی در ثبت جزئیات و پرترهها دارد، اما پوکو با قابلیت HDR و امکان فیلمبرداری سلفی 1080p تجربه بهتری برای علاقهمندان به عکسهای سلفی فراهم میکند. در نهایت انتخاب میان این دو گوشی به اولویتهای کاربر بستگی دارد؛ اگر کاربری سختافزار قویتر، دوربین اصلی باکیفیتتر و شارژ سریعتر را ترجیح میدهد، گلکسی A06 گزینه بهتری است. اما اگر نمایشگر روانتر، قیمت پایینتر و امکانات نرمافزاری جدیدتر مدنظر باشد، پوکو C71 ارزش خرید بیشتری خواهد داشت.
