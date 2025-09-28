نحوه ضبط تماس تلفنی در آیفون

با iOS 26، اپل ویژگی ضبط تماس بومی خود را با رونوشت ها، ترجمه زنده، خلاصه ها و ادغام محکم تر با Notes گسترش داده است. این ابزار صیقلی تر و مفیدتر از قبل است، به خصوص اگر برای مصاحبه ها، جلسات یا مکالمات مهم به آیفون خود تکیه می کنید.

ضبط تماس برای اولین بار با iOS 18.1 در اکتبر 2024 وارد شد. این ویژگی همیشه وابسته به منطقه و زبان بوده است، و این تغییر نکرده است. اگر در محل زندگی شما در دسترس باشد، می توانید تماس ها را مستقیماً از برنامه تلفن بدون برنامه ها یا سخت افزار شخص ثالث ضبط کنید. اگر اینطور نیست، هنوز روش های جایگزین وجود دارد که ارزش دانستن را دارند. در اینجا نحوه کارکرد آن، به علاوه اینکه اگر این گزینه در کشور شما در دسترس نیست چه باید کرد، آورده شده است.

نحوه بررسی در دسترس بودن ضبط تماس

ابتدا، تأیید کنید که این ویژگی در منطقه شما پشتیبانی می شود. اپل یک صفحه در دسترس بودن ویژگی را نگهداری می کند که کشورهایی را که ضبط تماس در آن ارائه نمی شود، از جمله اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی، فهرست می کند. اگر کشور شما در این فهرست است، این گزینه را در برنامه تلفن نخواهید دید.

قبل از ضبط تماس تلفنی خود، به رضایت طرف مقابل نیاز دارید. وقتی ضبط را شروع می کنید، هر دو طرف یک اعلان صوتی می شنوند که بیان می کند تماس در حال ضبط است.

نحوه ضبط تماس در آیفون

ضبط تماس ساده است:

برنامه Phone را باز کنید. تماسی را شروع یا پاسخ دهید. در طول تماس، دکمه More را بزنید. Call Recording را انتخاب کنید.

تماس به طور معمول ادامه می یابد، اما آیفون به طور خودکار صدا را پس از قطع کردن یا ضربه زدن روی Stop ذخیره می کند. تمام ضبط ها را در برنامه بومی Notes iOS، در داخل پوشه ای به نام Call Recordings پیدا خواهید کرد.

نحوه پخش، مدیریت و حذف ضبط ها

برای گوش دادن مجدد، Notes را باز کنید، به پوشه Call Recordings بروید، و فایلی را که می خواهید انتخاب کنید. برای شنیدن آن، Play را بزنید.

از اینجا، می توانید:

جستجو: دکمه More را بزنید و Find in Transcript را انتخاب کنید.

کپی: دکمه More را بزنید و Add Transcript to Note یا Copy Transcript را انتخاب کنید.

ذخیره: دکمه More را بزنید و Save Audio Files را انتخاب کنید، سپس جایی را که می خواهید ضبط را ذخیره کنید (پوشه یا برنامه دیگری) انتخاب کنید.

اشتراک گذاری : دکمه More را بزنید و Share Audio را انتخاب کنید، سپس نحوه اشتراک گذاری ضبط را انتخاب کنید.

حذف: دکمه More را بزنید و Delete را انتخاب کنید. با این کار ضبط و هر رونوشت مربوطه حذف می شود.

نحوه رونویسی تماس های خود

اگر منطقه و زبان شما پشتیبانی می شود، iOS 26 تماس ها را نیز رونویسی می کند. یک ضبط را در Notes باز کنید، سپس روی Show Transcript and Summary ضربه بزنید. پردازش ممکن است چند لحظه طول بکشد، اما پس از آماده شدن، مکالمه را بر اساس گوینده تقسیم شده خواهید دید. از آنجا، می توانید متن را جستجو کنید، آن را در یادداشت دیگری کپی کنید یا روی یک خط ضربه بزنید تا به آن قسمت از صدا بروید. اپل هشدار می دهد که رونوشت ها ممکن است بی نقص نباشند، بنابراین دوباره بررسی کنید تا مطمئن شوید که جزئیات مهم درست هستند.

خلاصه های هوش مصنوعی اپل

با روشن بودن هوش مصنوعی اپل، یک خلاصه تولید شده از تماس نیز دریافت خواهید کرد. این در صورتی مفید است که فقط به نکات برجسته نیاز داشته باشید - به عنوان مثال، موارد اقدام از یک جلسه یا نکات اصلی یک مصاحبه. خلاصه ها در کنار رونوشت در Notes ظاهر می شوند.

نحوه خاموش کردن ضبط تماس

به طور پیش فرض، ضبط تماس در دستگاه های پشتیبانی شده فعال است. اگر اصلاً این گزینه را نمی خواهید، به Settings بروید، Apps را انتخاب کنید، سپس Phone، روی Call Recording ضربه بزنید و آن را خاموش کنید.

جایگزین ها اگر ضبط تماس در دسترس نیست

اگر در منطقه ای هستید که ویژگی داخلی ظاهر نمی شود، یا در حال اجرای نسخه قبلی iOS هستید، هنوز راه های دیگری برای ضبط تماس ها وجود دارد.

در ایالات متحده، قانون فدرال رضایت یک طرفه را دیکته می کند. این بدان معناست که تا زمانی که فعالانه در گفتگو شرکت می کنید، می توانید تماس تلفنی را ضبط کنید. با این حال، مهم است که قبل از ضبط تماس تلفنی، قوانین ایالتی (در ایالات متحده) یا قوانین مربوطه در کشور خود را بررسی کنید. توجه داشته باشید که این گزینه ها با Apple Notes یا Apple Intelligence ادغام نمی شوند، اما اگر روش رسمی در محل زندگی شما پشتیبانی نمی شود، پشتیبانی ارائه می دهند.