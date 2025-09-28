ساعت اپل سری 11 اولین تخفیف خود را دریافت می کند

با وجود اینکه فقط چند هفته از عرضه آن می گذرد، ساعت اپل سری 11 در حال حاضر در آمازون تخفیف خورده است. می توانید یکی از ساعت های هوشمند را با 10 دلار تخفیف، از 389 دلار همین حالا خریداری کنید. اپل آخرین نسل از پوشیدنی خود را در رویداد آیفون 17 در کوپرتینو معرفی کرد.

سری 11 دارای برخی ویژگی های جدید مانند اتصال 5G در مدل های سلولی، صفحه نمایش مقاوم تر در برابر خراش، ویژگی های جدید خواب، بهبود عمر باتری و یک سیستم هشدار فشار خون است که به تازگی مجوز FDA را دریافت کرده است. نسخه فقط GPS، انتخاب برتر ما برای بهترین ساعت اپل در سال 2025 است.

در بررسی عملی ما، به ساعت اپل سری 11 نمره 90 از 100 را دادیم، و به طراحی نازک و سبک آن، عمر باتری عالی، یک ژست تلنگر مچ دست جدید و رویکرد جامع آن به نظارت بر سلامت و تناسب اندام اشاره کردیم. با این حال، نسبتاً گران است، و ساعت SE 3 احتمالاً برای اکثر کاربران کافی است، اما سری 11 دارای صفحه نمایش روشن تر و بزرگتر، طراحی باریک تر، عمر باتری طولانی تر و ویژگی های پیشرفته تر سلامتی است.

برای هر کسی که چند سالی است ساعت اپل جدید نخریده است، سری 11 یک ارتقاء ارزشمند است. اگر به دنبال اولین ساعت اپل خود هستید، این مدل می تواند شروع خوبی باشد. اگر از سری 10 استفاده می کنید، احتمالاً نیازی به ارتقاء در حال حاضر ندارید مگر اینکه بهبود عمر باتری برای شما بسیار مهم باشد.

ساعت اپل سری 11 در آمازون در تمام اندازه ها، رنگ ها و گزینه های اتصال موجود است. ترکیبی از رنگ قاب و بند وجود دارد که 10 دلار تخفیف قیمت پایه اپل دارند.