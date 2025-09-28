گزارش شده که اپل به تولید مک‌بوک‌های جدید خود با تراشه M5 نزدیک می‌شود

به گفته مارک گورمن از *بلومبرگ*، سیلیکون اپل در حال رسیدن به خطوط مونتاژ است. گورمن در آخرین خبرنامه *Power On* گفت که اپل "به تولید انبوه مک‌بوک پروها، مک‌بوک ایرها و دو مانیتور جدید مک خود نزدیک می‌شود." گورمن افزود که این محصولات ارتقا یافته برای انتشار در بازه زمانی بین پایان امسال و سه ماهه اول سال آینده برنامه‌ریزی شده‌اند.

در اوایل سال جاری، گورمن اشاره کرد که انتظار می‌رود اپل تولید مک‌بوک پرو M5 را در نیمه دوم سال 2025 آغاز کند. به نظر می‌رسد همه نشانه‌ها به این اشاره دارند که اپل از برنامه انتشار معمول خود پیروی می‌کند، جایی که آخرین مک‌بوک پرو اولین نمایش پاییزی خود را انجام می‌دهد و پس از آن از مک‌بوک ایر ارتقا یافته در بهار رونمایی می‌شود. با این حال، گورمن قبلاً در نسخه جولای خبرنامه خود اشاره کرده بود که "اپل اکنون به طور داخلی هدف خود را برای عرضه در اوایل سال آینده" برای مک‌بوک پرو تعیین کرده است.

فراتر از مک‌بوک‌های آینده، انتظار داریم یکی از دو مانیتور مک، Studio Display ارتقا یافته باشد. Studio Display اپل که برای اولین بار در مارس 2022 عرضه شد، می‌تواند یک بازسازی داشته باشد، که برخی شایعات می‌گویند شامل یک نمایشگر mini-LED به همراه بهبود کلی روشنایی و کیفیت رنگ خواهد بود.