مارتین شرکلی باید با ادعاهایی مبنی بر کپی کردن آلبوم منحصر به فرد گروه وو-تانگ کلن روبرو شود

مارتین شرکلی، که بیشتر به خاطر رفتارهای سودجویانه خود با داروی ایدز به عنوان "Pharma Bro" شناخته می شود (Daraprim)، باید در برابر ادعاهایی مبنی بر سوء استفاده از اسرار تجاری با آلبوم منحصر به فرد گروه وو-تانگ کلن (Once Upon a Time in Shaolin) از خود دفاع کند. اوایل این هفته، قاضی دادگاه ناحیه ایالات متحده، پاملا چن، در حکمی نوشت که شرکلی باید با شکایتی روبرو شود که او را متهم می‌کند به طور نامناسب نسخه‌برداری و پخش آلبوم تک نسخه برای دنبال‌کنندگانش، که ارزش و انحصاری بودن آن را کاهش داده است.

این شکایت توسط PleasrDAO ثبت شده است - که بر اساس وب سایت خود، مجموعه ای از افراد درگیر در ارزهای دیجیتال، NFT ها و هنر دیجیتال است. Once Upon a Time in Shaolin تاریخچه مالکیت عجیبی دارد، که با خرید آلبوم استودیویی تک نسخه توسط شرکلی در سال 2015 به قیمت 2 میلیون دلار آغاز شد. پس از محکومیت به کلاهبرداری، شرکلی مجبور شد دارایی های خود، از جمله آلبوم را مصادره کند، که منجر به PleasrDAO acquiring آن در یک حراج دولتی به قیمت 4 میلیون دلار شد.

علاوه بر ماهیت بسیار انحصاری آلبوم، شرطی دارد که بر اساس آن هیچ مالک بعدی نمی‌تواند «به مدت 88 سال از آن به صورت تجاری بهره‌برداری کند». استدلال این گروه ناشی از ادعاهایی است مبنی بر اینکه شرکلی در پخش های زنده اعتراف کرده است که از آلبوم کپی برداری کرده و آن را برای دنبال کنندگان خود پخش کرده است، و حتی ادعا می شود در پاسخ به ارسال عکسی از آلبوم توسط یکی از اعضای PleasrDAO، نوشته است: "LOL i have the mp3s you moron". اگر PleasrDAO در این پرونده پیروز شود، شرکلی باید هر گونه کپی از آلبوم را تحویل دهد، و همچنین اطلاعاتی در مورد تمام کپی ها، اینکه به چه کسانی توزیع شده اند و چه سودی از آن به دست آورده است، ارائه دهد.