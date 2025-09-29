متا دستورالعمل‌های تجدید نظر شده‌ای را برای ربات‌های گفتگوی هوش مصنوعی خود معرفی کرده است تا از مکالمات نامناسب با کودکان جلوگیری کند.

Business Insider دستورالعمل‌هایی را به دست آورده است که گزارش شده پیمانکاران متا اکنون برای آموزش ربات‌های گفتگوی هوش مصنوعی خود از آنها استفاده می‌کنند، که نشان می‌دهد چگونه سعی دارد به طور موثرتری به استثمار جنسی بالقوه کودکان بپردازد و از مشارکت کودکان در مکالمات نامناسب سنی جلوگیری کند. این شرکت در ماه آگوست گفت که در حال به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها برای هوش مصنوعی خود است بعد از اینکه Reuters گزارش داد که سیاست‌های آن به ربات‌های گفتگو اجازه می‌دهد تا "یک کودک را در مکالماتی که عاشقانه یا شهوانی هستند درگیر کنند"، که متا در آن زمان گفت "اشتباه و ناسازگار" با سیاست‌های آن است و آن زبان را حذف کرد.

این سند، که Business Insider بخشی از آن را به اشتراک گذاشته است، مشخص می‌کند که چه نوع محتوایی برای ربات‌های گفتگوی هوش مصنوعی آن «قابل قبول» و «غیرقابل قبول» است. این سند صراحتاً محتوایی را که "سوء استفاده جنسی از کودکان را فعال، تشویق یا تأیید می کند"، ایفای نقش عاشقانه در صورتی که کاربر خردسال باشد یا از هوش مصنوعی خواسته شود که به عنوان یک خردسال ایفای نقش کند، توصیه در مورد تماس فیزیکی بالقوه عاشقانه یا صمیمی در صورتی که کاربر خردسال باشد و موارد دیگر را ممنوع می کند. ربات های گفتگو می توانند در مورد موضوعاتی مانند سوء استفاده بحث کنند، اما نمی توانند در مکالماتی شرکت کنند که می تواند آن را فعال یا تشویق کند.

ربات‌های گفتگوی هوش مصنوعی این شرکت موضوع گزارش‌های متعددی در ماه‌های اخیر بوده‌اند که نگرانی‌هایی را در مورد آسیب‌های احتمالی آنها به کودکان برانگیخته است. FTC در ماه آگوست یک تحقیق رسمی در مورد ربات‌های گفتگوی هوش مصنوعی همراه نه تنها از متا، بلکه از سایر شرکت‌ها نیز از جمله Alphabet، Snap، OpenAI و X.AI آغاز کرد.





