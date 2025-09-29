اسنپ در حال اعمال محدودیت ذخیرهسازی جدیدی بر روی ویژگی Memories اسنپچت است که از زمان معرفی آن در سال 2016، اعداد چشمگیری را به دست آورده است. به گفته اسنپ، کاربران بیش از یک تریلیون Memories را در سراسر پلتفرم خود ذخیره کردهاند، و اکنون "طرحهای ذخیرهسازی Memories" را برای کاربرانی که از 5 گیگابایت Memories فراتر میروند، معرفی میکند.
اسنپ در یک بیانیه مطبوعاتی، جزئیات طرح ذخیرهسازی ابتدایی را شرح داد که تا 100 گیگابایت فضای ذخیرهسازی را برای Memories با قیمت 1.99 دلار در ماه فراهم میکند. مشترکین اسنپچت پلاس، که 3.99 دلار در ماه پرداخت میکنند، تا 250 گیگابایت فضای ذخیرهسازی دریافت خواهند کرد، در حالی که مشترکین پلاتینیوم بالاترین رده اسنپچت 5 ترابایت را همراه با هزینه ماهانه 15.99 دلاری خود دریافت خواهند کرد.
اسنپ گفت که "اکثریت قریب به اتفاق" کاربران اسنپچت آن متوجه هیچ تغییری نخواهند شد زیرا آنها از رسیدن به محدودیت 5 گیگابایتی بسیار دور هستند. برای کاربرانی که هزاران اسنپ را نگه میدارند، این شرکت اکنون در حال ارائه این طرحهای ذخیرهسازی است. اسنپ برای تسهیل انتقال از فضای ذخیرهسازی نامحدود به گزینههای پولی، به هر کسی که از 5 گیگابایت Memories فراتر رود، یک سال فضای ذخیرهسازی موقت میدهد. این اشتراکهای ذخیرهسازی جدید از آخرین گزینه پولی اسنپ برای اشتراک لنز+، که 9 دلار در ماه هزینه دارد، پیروی میکند.