اپل به‌زودی تولید انبوه مک‌بوک پرو M5 و مانیتور جدید خود را آغاز می‌کند

گرمن در گزارش خود به کدهای داخلی این محصولات نیز اشاره کرده است. مدل‌های جدید مک‌بوک پرو با کدهای J714 و J716، مک‌بوک ایر با کدهای J813 و J815 و دو مانیتور جدید ۲۷ اینچی مک با کدهای J427 و J527 شناسایی شده‌اند. نزدیک شدن این دستگاه‌ها به مرحله‌ی تولید انبوه، یک گام حیاتی در چرخه‌ی توسعه‌ی محصول محسوب می‌شود و احتمال عرضه‌ی آن‌ها در آینده‌ای نزدیک را تقویت می‌کند. انتظار می‌رود مک‌بوک پرو M5 با بهبودهای چشمگیر در عملکرد پردازشی و گرافیکی، جایگاه خود را به‌عنوان بهترین مک‌بوک اپل برای کاربران حرفه‌ای تثبیت کند.

علاوه بر این، اپل محصولات دیگری را نیز برای عرضه تا پایان سال جاری میلادی در دست تولید دارد. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نسخه‌ی جدید ویژن پرو و آیپد پرو، هر دو مجهز به تراشه‌ی قدرتمند M5، اشاره کرد. همچنین، به‌روزرسانی‌هایی برای محصولات خانگی این شرکت، یعنی اپل تی‌وی و هوم‌پاد مینی، پیش‌بینی می‌شود. این استراتژی نشان می‌دهد که اپل قصد دارد اکوسیستم سخت‌افزاری خود را با نسل جدید پردازنده‌های اختصاصی خود به‌طور کامل هماهنگ سازد.

با اینکه خبر نزدیک شدن به تولید انبوه، احتمال عرضه‌ی زودهنگام برخی از این محصولات را افزایش می‌دهد، اما گرمن تأکید می‌کند که نباید منتظر رونمایی از آن‌ها در رویدادهای ماه اکتبر یا نوامبر بود. این گزارش، بازه‌ی زمانی قبلی که به سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۶ اشاره داشت را کمی خوش‌بینانه‌تر کرده است، اما همچنان عرضه‌ی اصلی برای اوایل سال آینده میلادی محتمل‌تر به نظر می‌رسد. در کنار محصولات مبتنی بر M5، اپل برنامه‌های دیگری نیز برای نیمه‌ی اول سال آینده دارد که شامل معرفی یک مدل جدید آیفون به نام iPhone 17e، یک آیپد اقتصادی و نسل جدید آیپد ایر (احتمالاً با تراشه‌ی M4) می‌شود. این محصولات احتمالاً در فصل بهار به بازار عرضه خواهند شد و سبد محصولات اپل را در سال آینده تکمیل خواهند کرد.

