تصویری که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده، هرچند جزئیات کاملی را نمایش نمیدهد، اما به وضوح حاکی از بازطراحی قلم S Pen است. این تغییر طراحی احتمالاً برای اطمینان از هماهنگی کامل قلم با بدنهی منحنیتر گلکسی S26 اولترا صورت گرفته است. این خبر در حالی منتشر میشود که پس از تصمیمات اخیر سامسونگ، نگرانیهایی جدی در مورد آیندهی این قلم به وجود آمده بود. حذف قابلیتهای بلوتوث از نسخهی امسال و همچنین عدم پشتیبانی گلکسی زد فولد 7 از S Pen، این گمانهزنی را به وجود آورد که سامسونگ ممکن است برای کاهش ضخامت دستگاه، در نهایت این ویژگی نمادین را از مدلهای اولترا حذف کند.
با این حال، افشاگری اخیر نشان میدهد که قلم S Pen حداقل برای یک سال دیگر زنده خواهد ماند و همچنان بهعنوان یکی از ارکان اصلی تجربهی کاربری بهترین گوشی سامسونگ ایفای نقش خواهد کرد. این خبر میتواند برای طرفداران وفادار این ویژگی که سالهاست از قابلیتهای منحصربهفرد آن بهره میبرند، بسیار دلگرمکننده باشد. با وجود این بازطراحی ظاهری، کارشناسان معتقدند که نباید انتظار بازگشت ویژگیهای مبتنی بر بلوتوث را در این نسل داشت. به نظر میرسد استراتژی سامسونگ بر روی یکپارچگی طراحی فیزیکی متمرکز شده است و این شرکت در تلاش است تا با ایجاد یک هویت بصری جدید برای پرچمدار خود، جایگاهش را در بازار بیش از پیش مستحکم سازد.
منبع: SamMobile
نوشته قلم گلکسی S26 اولترا چگونه از حذف شدن نجات پیدا کرد؟ اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala