در بررسی عملکرد خالص، هر دو گوشی در بازی‌های سنگینی مانند Wuthering Waves و Honkai Impact 3rd مورد آزمایش قرار گرفتند. در بازی Wuthering Waves، شیائومی 17 پرو مکس با نرخ فریم 59.1 FPS، اندکی بهتر از آیفون با نرخ 57.8 FPS عمل کرد. این برتری در بازی Honkai Impact 3rd نیز با ثبت نرخ 59.6 FPS برای شیائومی در مقابل 58.8 FPS برای آیفون تکرار شد. اگرچه این تفاوت‌ها در نرخ فریم ممکن است جزئی به نظر برسد، اما وقتی با داده‌های مصرف انرژی و دما ترکیب می‌شوند، تصویری کامل از یک پیروزی قاطع را ترسیم می‌کنند.





مهم‌ترین وجه تمایز این دو تراشه در بهره‌وری انرژی آشکار می‌شود. در آزمون اول، دستگاه مجهز به اسنپدراگون تنها 4.83 وات انرژی مصرف کرد، در حالی که این رقم برای آیفون به 5.89 وات می‌رسید؛ یعنی حدود 22 درصد مصرف بیشتر برای عملکردی ضعیف‌تر. این الگو در آزمون دوم نیز ادامه یافت و مصرف انرژی شیائومی 5.30 وات در برابر 5.52 وات آیفون بود. علاوه بر این، مدیریت حرارت نیز یکی دیگر از نقاط قوت پرچمدار شیائومی بود. در هر دو تست، حداکثر دمای ثبت‌شده برای شیائومی 17 پرو مکس به ترتیب 39.0 و 40.5 درجه سانتی‌گراد بود، در حالی که آیفون تا 43.3 و 42.7 درجه داغ شد. این عملکرد خنک‌تر، پایداری طولانی‌مدت را تضمین کرده و تجربه‌ی کاربری بهتری را رقم می‌زند. انتظار می‌رود این مزایای فنی، نقش مهمی در توجیه قیمت شیائومی 17 پرو مکس در بازار رقابتی ایفا کند.

