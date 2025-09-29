بهترین لوازم جانبی آیپد برای سال 2025

اگر میخواهید تجربهی آیپد خود را ارتقا دهید، پیدا کردن بهترین لوازم جانبی آیپد میتواند این کار را انجام دهد. این قطعا ارزانتر از خرید یک تبلت جدید است، و اغلب اوقات، تمام چیزی که نیاز دارید چند لوازم جانبی خوب است تا یک دستگاه آشنا را دوباره تازه کنید. از یک کیف باریک برای آیپد که از صفحه نمایش شما محافظت میکند تا یک کیف Magic Keyboard که آن را به یک جایگزین لپتاپ کامل تبدیل میکند، دهها لوازم جانبی عالی برای انتخاب وجود دارد. لوازم جانبی فقط مربوط به ظاهر نیستند. تعویض نوکهای فرسودهی قلم، گرفتن یک کابل لایتنینگ بلندتر یا یافتن پایهی مناسب میتواند تفاوت زیادی در نحوهی روان حرکت کردن شما در برنامههای مورد علاقهتان ایجاد کند. ما در طول سالها لوازم جانبی زیادی را آزمایش کردهایم، و اینها بهترین لوازم جانبی آیپد هستند که میتوانید در حال حاضر تهیه کنید.
فهرست مطالب
کدام نسل آیپد را دارید؟
کیفهای آیپد
پایهها و داکهای آیپد
کیبوردهای و ماوسهای آیپد
قلم آیپد
شارژرهای آیپد
محافظ صفحهی آیپد
کدام نسل آیپد را دارید؟
قبل از اینکه پول زیادی برای خرید لوازم جانبی خرج کنید، باید دوباره بررسی کنید که کدام نسل آیپد را دارید. چند راه برای انجام این کار وجود دارد: اول، میتوانید پشت تبلت خود را برای شماره مدل آن بررسی کنید، که با "A" شروع میشود و با مجموعهای از اعداد به پایان میرسد. همچنین میتوانید به تنظیمات iPad خود بروید، سپس General و شماره مدل را در قسمت بالا جستجو کنید. اگر مجموعهای از حروف و اعداد را با یک اسلش ("/") در آن مشاهده کردید، فقط روی آن ضربه بزنید تا شماره مدل واقعی iPad نمایش داده شود.
مهمترین جزئیات iPad که باید قبل از خرید لوازم جانبی در نظر بگیرید، پورت شارژ، اندازهی صفحه نمایش و سازگاری با Apple Pencil است. بیشتر آیپدها اکنون دارای شارژ USB-C هستند، به جز آیپد نسل نهم که اکنون متوقف شده است و هنوز به کابل Lightning نیاز دارد. قبل از خرید یک کیف برای آیپد یا محافظ صفحه نمایش، حتماً اندازهی صفحه نمایش آیپد خود را دوباره بررسی کنید - به خصوص اگر آیپد ایر 11 اینچی جدید را دارید. در مورد Apple Pencil، این راهنما را بررسی کنید تا مطمئن شوید که قلم اپل مناسبی را انتخاب میکنید (و حتی نوکهای قلم جایگزین) تا مطمئن شوید که قلم مناسب برای تبلتی که دارید را دریافت میکنید.
بهترین لوازم جانبی آیپد برای سال 2025
اگر از Apple Pencil یا قلمهای دیگر زیاد استفاده میکنید، باید یک محافظ صفحه نمایش برای iPad جدید خود تهیه کنید. آنها دو کار را انجام میدهند: نه تنها به عنوان اولین خط دفاعی عمل میکنند اگر iPad شما روی بتن بیفتد، بلکه میتوانند تجربهی طراحی و نوشتن دیجیتال را نیز بهبود بخشند. استفاده از قلم روی آیپد در ابتدا عجیب است زیرا لغزاندن نوک قلم روی یک سطح شیشهای هیچ شباهتی به نوشتن "معمولی" ندارد. محافظهای صفحه نمایش مات میتوانند به تجربهی قلم روی کاغذ نزدیکتر شوند و همچنین از ساییده شدن سریع نوک قلم جلوگیری میکنند.