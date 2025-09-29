مقایسه A56 با S25 FE؛ دو راهی سخت خریداران سامسونگ

در این مطلب، بهصورت تخصصی به بررسی و مقایسه مشخصات و ویژگیهای کلیدی گلکسی S25 FE و گلکسی A56 پرداخته شده است تا مسیر انتخاب برای کاربران سادهتر و دقیقتر شود. بهترین میانرده سامسونگ ارزش خرید بیشتری دارد یا شبهپرچمدار قدرتمند این برند؟
مقایسه قیمت گلکسی S25 FE و گلکسی A56
محتویات درون بستهبندی گلکسی S25 FE و گلکسی A56
طراحی و کیفیت ساخت گلکسی S25 FE و گلکسی A56
طراحی
کیفیت ساخت
نمایشگر گلکسی S25 FE و گلکسی A56
گلکسی A56
گلکسی S25 FE
جدول کیفیت نمایشگر گلکسی S25 FE و گلکسی A56 از نظر Phonearena
مقایسه طول عمر باتری و سرعت شارژر گلکسی S25 FE و گلکسی A56
باتری
شارژر
مقایسه امکانات نرمافزاری گلکسی S25 FE و گلکسی A56
مقایسه امکانات سختافزاری گلکسی S25 FE و گلکسی A56
مقایسه پردازنده و بنچمارک از نظر Phonearena
مقایسه دوربین گلکسی S25 FE و گلکسی A56 از لحاظ عکاسی و فیلمبرداری
عملکرد دوربین گلکسی S25 FE و گلکسی A56 از نظر Phonearena
مقایسه A56 با S25 fe؛ جمعبندی
خلاصه
- گلکسی A56 با قیمت حدود ۴۰ تا ۴۳ میلیون تومان، گزینهای اقتصادیتر نسبت به S25 FE با قیمت ۷۰ تا ۷۲ میلیون تومان است.
- طراحی هر دو مدرن است، اما S25 FE با گواهی IP68 و کیفیت ساخت بالاتر لوکستر جلوه میکند.
- نمایشگر ۶.۷ اینچی هر دو مدل ۱۲۰ هرتز و ۱۹۰۰ نیت روشنایی دارد، اما پنل Dynamic AMOLED 2X در S25 FE کیفیت رنگ و کنتراست بهتری نسبت به Super AMOLED در A56 ارائه میدهد.
- باتری A56 کمی بزرگتر است، اما S25 FE علاوه بر شارژ سریع، از شارژ بیسیم و معکوس هم پشتیبانی میکند.
- از نظر نرمافزاری، A56 با اندروید ۱۵ و ۶ آپدیت عرضه میشود، در حالی که S25 FE اندروید ۱۶، ۷ آپدیت و Galaxy AI دارد.
- در بخش سختافزار، S25 FE با تراشه Exynos 2400 و GPU قدرتمندتر عملکرد بهتری نسبت به A56 دارد.
- در نهایت، دوربین اصلی هر دو ۵۰ مگاپیکسلی است، اما S25 FE با زوم اپتیکال ۳ برابری و فیلمبرداری 8K تجربه حرفهایتری ارائه میدهد.
گلکسی A56 انتخابی منطقی برای کاربرانی است که بهدنبال توازن میان قیمت و امکانات هستند. در مقابل، گلکسی S25 FE با نمایشگر پیشرفتهتر، سختافزار قدرتمندتر و دوربین حرفهایتر تجربهای نزدیک به پرچمداران سامسونگ را ارائه میدهد، اما با هزینهای بهمراتب بالاتر.
مقایسه قیمت گلکسی S25 FE و گلکسی A56
اگرچه هنور قیمت اصلی گوشی S25FE در بازار ایران مشخص نشده است، اما تفاوت قیمت بین سامسونگ گلکسی A56 و گلکسی S25 FE بسیار چشمگیر خواهد بود و همین موضوع انتخاب کاربران را تحتتاثیر قرار میدهد. مدل A56 با حافظه داخلی 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت که بهصورت رجیسترشده و اغلب با پک ویتنام عرضه میشود، قیمتی حدود ۴۰ تا ۴۳ میلیون تومان دارد؛ در حالیکه قیمت جهانی آن حدود 319 دلار است. از سوی دیگر، Galaxy S25 FE با همان ظرفیت حافظه در بازارهای جهانی حدود 624 دلار عرضه میشود، اما در ایران بهدلیل هزینههای واردات، رجیستری و نوسان نرخ ارز، قیمت آن در برخی فروشگاهها به حدود ۷۰ تا ۷۲ میلیون تومان رسیده است. همین اختلاف نزدیک به ۳۰ میلیون تومانی سبب میشود A56 گزینهای بهصرفهتر برای کاربرانی باشد که بهدنبال ترکیب قیمت مناسب و سختافزار قدرتمند هستند.
محتویات درون بستهبندی گلکسی S25 FE و گلکسی A56
|A56
|S25 FE
|کابل شارژ تایپ C
|کابل شارژ
|سوزن سیمکارت
|سوزن سیمکارت
درون جعبهی سامسونگ گلکسی S25 FE و گلکسی A56 تفاوت زیادی با هم ندارند، چرا که سامسونگ همانند دیگر برندهای بزرگ رویکرد مینیمال را در بستهبندی گوشیها دنبال میکند. در هر دو مدل خبری از هندزفری و شارژر نیست و تنها محتویات اصلی شامل کابل شارژ، سوزن سیمکارت و دفترچههای راهنما ارائه میشود. بستهبندی ساده و باریک این گوشیها علاوهبر کاهش هزینه و حجم حملونقل، در راستای سیاستهای زیستمحیطی سامسونگ طراحی شده است. بنابراین باید در صورت نیاز شارژر اصلی یا سایر لوازم جانبی را بهطور جداگانه تهیه کنید.
طراحی و کیفیت ساخت گلکسی S25 FE و گلکسی A56
|A56
|S25 FE
|۷.۴ x۷۷.۵ x۱۶۲.۲ میلیمتر
|۷.۴ × ۷۶.۶ × ۱۶۱.۳ میلیمتر
|۱۹۸ گرمی
|۱۹۰ گرمی
|شیشه جلو (+Gorilla Glass Victus)/ شیشه پشت(+Gorilla Glass Victus) فریم آلومینیومی
|شیشه جلو (+Gorilla Glass Victus)/ شیشه پشت(+Gorilla Glass Victus) فریم آلومینیومی
|دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و خاک (تا عمق ۱ متری به مدت ۳۰ دقیقه)
|دارای گواهی IP68 – مقاوم در برابر آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه / فریم آلومینیومی بهبود یافته
طراحی
گلکسی A56 با ابعاد ۷.۴ در ۷۷.۵ در ۱۶۲.۲ میلیمتر و وزن ۱۹۸ گرم طراحی شده و با وجود بدنهای باریک، کمی عریضتر از S25 FE است. طراحی آن ساده، مدرن و نزدیک به زبان طراحی سری A سامسونگ است؛ بهویژه چینش ماژول دوربین که مینیمال و بدون برآمدگی زیاد اجرا شده است. این مدل برای کاربرانی که به طراحی جمعوجور اما نه خیلی ظریف اهمیت میدهند، گزینهای متعادل محسوب میشود.
گلکسی S25 FE با ابعاد ۷.۴ در ۷۶.۶ در ۱۶۱.۳ میلیمتر و وزن ۱۹۰ گرم کمی باریکتر و سبکتر از A56 است، بنابراین در دستگیری حس خوشدستتری دارد. طراحی آن به پرچمدارهای سری S نزدیکتر است؛ از حاشیههای کمتر اطراف نمایشگر گرفته تا چینش دقیقتر ماژول دوربین. ظرافت کلی در S25 FE بیشتر احساس میشود و همین باعث میشود این گوشی جلوهی لوکستری نسبت به A56 داشته باشد.
کیفیت ساخت
سامسونگ برای A56 از ترکیب شیشه جلو و پشت با پوشش Gorilla Glass Victus و فریم آلومینیومی استفاده کرده است. این ترکیب به گوشی استحکام خوبی میدهد و در برابر خطوخش و ضربات معمولی مقاوم است. همچنین داشتن گواهی IP67 یعنی دستگاه میتواند در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق یک متر برای ۳۰ دقیقه مقاومت کند، اما در مقایسه با سریهای بالاتر محدودیت بیشتری دارد.
در S25 FE هم از همان ترکیب شیشه جلو و پشت Gorilla Glass Victus همراه با فریم آلومینیومی اما با کیفیت بهبود یافته استفاده شده است. تفاوت اصلی در گواهی IP68 است که مقاومت بیشتری در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متر و ۳۰ دقیقه) ارائه میدهد. همین جزئیات باعث میشود کیفیت ساخت S25 FE یک سطح بالاتر از A56 قرار گیرد و برای کاربرانی که دوام در شرایط سختتر برایشان اهمیت دارد، گزینهی مطمئنتری باشد.
نمایشگر گلکسی S25 FE و گلکسی A56
|قابلیت
|گلکسی A56
|S25 FE
|صفحه نمایش
|Super AMOLED، ۱۲۰ هرتز، HDR10+
|Dynamic AMOLED 2X، ۱۲۰ هرتز، HDR10+
|اندازه
|۶.۷ اینچ
|۶.۷ اینچ
|نسبت صفحه نمایش به بدنه
|۸۷.۷%
|۸۹.۲%
|رزولوشن صفحه نمایش
|۱۰۸۰ x۲۳۴۰ پیکسل (۱۹.۵:۹)
|۱۰۸۰ x۲۴۰۰ پیکسل (۱۹.۵:۹)
|تراکم پیکسلی
|۳۸۵ پیکسل بر اینچ
|۳۸۵ پیکسل بر اینچ
|حداکثر روشنایی
|۱۹۰۰ نیت
|۱۹۰۰ نیت
|محافظت
|Gorilla Glass Victus+، سختی Mohs 5
|Gorilla Glass Victus+، سختی Mohs 5
هر دو گوشی نمایشگر ۶.۷ اینچی با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۱۹۰۰ نیت دارند، اما A56 با پنل Super AMOLED کیفیت خوبی ارائه میدهد، در حالیکه S25 FE به لطف Dynamic AMOLED 2X دقت رنگ و کنتراست بالاتری دارد. نسبت صفحه به بدنه در A56 برابر ۸۷.۷ درصد و در S25 FE کمی بیشتر (۸۹.۲ درصد) است که جلوه مدرنتر و تجربه بصری غوطهورتر به کاربر میدهد.
گلکسی A56
- استفاده از پنل Super AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز
- پشتیبانی از HDR10+ برای نمایش محتوای سینمایی
- روشنایی بالا (۱۹۰۰ نیت) مناسب برای فضای باز
- تراکم پیکسلی مناسب و وضوح بالا
- نسبت صفحه به بدنه کمتر از S25 FE (حاشیه کمی بیشتر)
- دقت رنگ و کنتراست ضعیفتر نسبت به پنل Dynamic AMOLED 2X
گلکسی S25 FE
- فناوری Dynamic AMOLED 2X با دقت رنگ و کنتراست بالاتر
- نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز روان و سازگار با محتوای گیمینگ و ویدئویی
- نسبت صفحه به بدنه بیشتر (۸۹.۲ درصد) و طراحی مدرنتر
- روشنایی ۱۹۰۰ نیت با کارایی عالی در فضای باز
- مشابه A56 تراکم پیکسلی تنها در حد ۳۸۵ppi است و ارتقایی دیده نمیشود
- هزینهی بالاتر گوشی باعث میشود مزیت نمایشگر برای برخی کاربران بهصرفه نباشد
جدول کیفیت نمایشگر گلکسی S25 FE و گلکسی A56 از نظر Phonearena
|ویژگی
|گلکسی A56
|گلکسی S25 FE
|رزولوشن/اندازه
|P۱۰۸۰/ ۶.۷ اینچی
|P۱۰۸۰/ ۶.۷ اینچی
|حداکثر روشنایی (APL %20)
|۱۷۱۵ (خوب)
|۱۷۶۱ (خوب)
|حداکثر روشنایی (APL %100)
|۱۱۲۹ (خوب)
|۱۰۹۰ (خوب)
|حداقل روشنایی
|۱.۶ (خوب)
|۲ (خوب)
|دمای رنگ
|۶۶۰۴
|تست نشده
|گاما
|۲.۰۸
|تست نشده
|Delta E (خاکستری)
|۷.۴ (متوسط)
|تست نشده
|Delta E (رنگها)
|۲.۳۵ (خوب)
|تست نشده
مقایسه طول عمر باتری و سرعت شارژر گلکسی S25 FE و گلکسی A56
|گلکسی A56
|گلکسی S25 FE
|۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت
|۴۹۰۰ میلی آمپر ساعت
|۴۵ وات
|۴۵ وات سیمی/ ۱۵ وات بی سیم
|شارژ با سیم
|شارژ با سیم و بیسیم/ شارژ معکوس بیسیم
باتری
گلکسی A56 به یک باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی مجهز است که برای یک گوشی میانرده با نمایشگر ۶.۷ اینچی انتخابی منطقی محسوب میشود. این ظرفیت باعث میشود کاربر در استفادههای روزمره شامل وبگردی، شبکههای اجتماعی و حتی بازیهای سبک بتواند یک روز کامل را بدون نیاز به شارژ مجدد سپری کند. در مقابل، گلکسی S25 FE باتری کمی کوچکتر با ظرفیت ۴۹۰۰ میلیآمپر ساعت دارد. با این حال، بهینهسازیهای نرمافزاری و سختافزاری در سری S باعث میشود اختلاف عملکرد واقعی آن با A56 چندان محسوس نباشد. در عمل، S25 FE هم برای یک روز کاری کامل کفایت میکند، اما اگر استفاده سنگین داشته باشید، ظرفیت بیشتر A56 کمی برتری محسوب میشود.
|مشخصات
|گلکسی A56
|ظرفیت باتری
|۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت
|تخمین عمر باتری
|۷ ساعت و ۳ دقیقه
|مدت زمان وبگردی
|۱۷ ساعت و ۴۶ دقیقه
|مدت زمان ویدئو
|۹ ساعت و ۹ دقیقه
|مدت زمان بازی
|۱۰ ساعت ۱۱ دقیقه
شارژر
هر دو گوشی از شارژ سیمی ۴۵ واتی پشتیبانی میکنند و میتوانند در مدت ۳۰ دقیقه تا حدود ۶۵ درصد شارژ شوند. در آزمایشها، A56 در حدود ۶۸ دقیقه از صفر تا صد شارژ میشود که برای کاربرانی که سرعت اهمیت دارد بسیار مناسب است. تفاوت اصلی در S25 FE حضور قابلیتهای بیشتر است: پشتیبانی از PD و QC2 برای سازگاری گستردهتر با شارژرهای استاندارد، همچنین پشتیبانی از شارژ بیسیم ۱۵ واتی (Qi2) و حتی شارژ معکوس بیسیم برای شارژ لوازم جانبی مثل ایربادز یا ساعت هوشمند. این ویژگیها باعث میشود شارژ در S25 FE کاملتر و مدرنتر باشد، هرچند از نظر سرعت شارژ سیمی تفاوتی با A56 ندارد.
|مشخصات
|گلکسی A56
|مدت زمان شارژ کامل (سیمی)
|۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
|توان شارژر (سیمی)
|۴۵ وات
|میزان شارژ در ۳۰ دقیقه (سیمی)
|۵۵ ٪
مقایسه امکانات نرمافزاری گلکسی S25 FE و گلکسی A56
|گلکسی A56
|گلکسی S25 FE
|اندروید ۱۵
|اندروید ۱۶
|One UI 7
|One UI 8
|۶ بهروزرسانی اصلی اندروید
|۷ بهروزرسانی اصلی
گلکسی A56 با اندروید ۱۵ و One UI 7 عرضه میشود و ۶ آپدیت اصلی دریافت میکند، که برای یک میانرده ارزشمند است. در مقابل، گلکسی S25 FE با اندروید ۱۶ و One UI 8 همراه با ۷ آپدیت و پشتیبانی گسترده از Galaxy AI، طول عمر نرمافزاری و امکانات هوشمند بیشتری ارائه میدهد و انتخابی آیندهنگرانهتر محسوب میشود.
گلکسی A56
- اندروید ۱۵ و One UI 7 با محیط کاربری بهینهشده
- دریافت ۶ بهروزرسانی اصلی و پشتیبانی امنیتی طولانیمدت
- حالتهای شخصیسازی گسترده شامل تمها، آیکونها و ویجتها
- قابلیتهای پایهی AI مانند ترجمهی هوشمند و بهبود تصاویر
- امکانات نرمافزاری اختصاصی سامسونگ مثل Samsung Wallet و Samsung Knox
گلکسی S25 FE
- اندروید ۱۶ و One UI 8 با طراحی مدرنتر و قابلیتهای پیشرفتهتر
- ۷ بهروزرسانی اصلی اندروید در سطح پرچمدارها
- پشتیبانی از Galaxy AI برای ترجمهی همزمان تماسها و پیامها
- ابزارهای هوش مصنوعی برای ویرایش عکس و ویدئو
- پیشنهادات هوشمند در جستجو، یادداشتها و Samsung Notes
- پشتیبانی نرمافزاری گستردهتر و بهبود امنیت با نسخههای جدید Knox
مقایسه امکانات سختافزاری گلکسی S25 FE و گلکسی A56
|ویژگی سختافزاری
|گلکسی A56
|گلکسی S25 FE
|تراشه
|Exynos 1580 (5 nm)
|Exynos 2400 (4 نانومتری)
|پردازنده
|هشت هستهای )1×2.9 GHz Cortex-A720 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.9 GHz Cortex-A520)
|۱۰ هستهای )1×3.2 GHz Cortex-X4 + 2×2.9 GHz Cortex-A720 + 3×2.6 GHz Cortex-A720 + 4×1.95 GHz Cortex-A520)
|پردازنده گرافیکی
|Xclipse 540
|Xclipse 940
|حافظه/رم
|۱۲۸/۶- ۱۲۸/۸- ۲۵۶/۶- ۲۵۶/۸- ۲۵۶/۱۲
|128/256/512 گیگابایت، رم 8 گیگ
گلکسی S25 FE با تراشه ۴ نانومتری Exynos 2400، پردازنده ۱۰ هستهای و GPU Xclipse 940 قدرت پردازش و گرافیک بسیار بالاتری نسبت به Exynos 1580 و Xclipse 540 در A56 دارد و برای بازی و کارهای سنگین روانتر عمل میکند. در مقابل، A56 تنوع بیشتری در ترکیب حافظه و رم (۶ تا ۱۲ گیگ رم و حافظه ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگ) ارائه میدهد، در حالیکه S25 FE بیشتر روی سرعت و ظرفیت بالاتر (تا ۵۱۲ گیگ) تمرکز دارد. در نتیجه، A56 انعطافپذیرتر است، اما S25 FE برای علاقهمندان به قدرت و گیمینگ انتخاب برتر محسوب میشود.
مقایسه پردازنده و بنچمارک از نظر Phonearena
|ویژگی
|گلکسی A56
|گلکسی S25 FE
|GeekBench 6 (تک هستهای)
|۱۳۶۱
|۲۱۷۰
|GeekBench 6 (چند هستهای)
|۳۸۹۴
|۷۱۱۰
|3D Mark (بالا)
|۱۳۲۲
|۳۶۲۳
|3D Mark (پایین)
|۱۳۱۳
|۲۲۵۳
مقایسه دوربین گلکسی S25 FE و گلکسی A56 از لحاظ عکاسی و فیلمبرداری
|ویژگی دوربین
|گلکسی A56
|گلکسی S25 FE
|دوربین اصلی
|۵۰ مگاپیکسل، f/1.8 (واید)، PDAF، لرزشگیر اپتیکال
|۵۰ مگاپیکسل، f/1.8 (واید)، dual pixel PDAF ، لرزشگیر اپتیکال
|دوربین دوم
|۱۲ مگاپیکسل فوق عریض (ultrawide) با زاویه ۱۲۳ درجه
|۸ مگاپیکسل (تل فوتو) f/2.4، PDAF, OIS، زوم سه برابری
|دوربین سوم
|۵ مگاپیکسل ماکرو
|۱۲ مگاپیکسل فوق عریض (ultrawide) با زاویه ۱۲۳ درجه
|امکانات دوربین
|Best Face، فلش LED، پانوراما، HDR
|فلش LED، HDR، پانوراما
|فیلمبرداری (پشتی)
|4K با ۳۰ فریم، فولاچدی با ۳۰/۶۰ فریم، gyro-EIS
|8K با ۳۰ فریم، 4K با۶۰ / ۱۲۰/ ۳۰ فریم، فولاچدی با ۳۰/۶۰ / ۱۲۰/ ۲۴۰ فریم، gyro-EIS، HDR
|دوربین سلفی
|۱۲ مگاپیکسل، f/2.2 (واید)
|۱۲ مگاپیکسل، f/2.2 (واید)
|فیلمبرداری (سلفی)
|4K با ۳۰ فریم، فولاچدی با ۳۰ فریم، فولاچدی با۶۰ فریم، 10-bit HDR
|4K با ۳۰ فریم، فولاچدی با ۳۰ فریم، فولاچدی با۶۰ فریم، gyro-EIS, HDR
در بخش دوربین، گلکسی S25 FE و A56 هر دو از سنسور اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 و لرزشگیر اپتیکال استفاده میکنند، اما تفاوت مهم در فناوری فوکوس است؛ S25 FE از Dual Pixel PDAF بهره میبرد که دقت و سرعت فوکوس خودکار را در عکاسی بهویژه در شرایط نوری ضعیف افزایش میدهد، در حالیکه A56 به PDAF معمولی مجهز است. این موضوع باعث میشود S25 FE در عکاسی پرتره و ثبت سوژههای متحرک برتری محسوسی نسبت به A56 داشته باشد.
در زمینه دوربینهای کمکی، تفاوت رویکرد سامسونگ کاملا مشهود است؛ A56 ترکیب سهگانه شامل لنز فوقعریض ۱۲ مگاپیکسلی با زاویه دید گسترده و یک سنسور ۵ مگاپیکسلی ماکرو دارد که بیشتر به تنوع سوژه و عکاسی خلاقانه پاسخ میدهد. در مقابل، S25 FE به جای ماکرو، یک لنز تلهفوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابری ارائه میدهد که برای عکاسی پرتره و سوژههای دور بسیار کاربردیتر و حرفهایتر است. همچنین لنز فوقعریض ۱۲ مگاپیکسلی در S25 FE کیفیت بالاتری نسبت به نمونه مشابه در A56 دارد.
اما نقطه اوج تفاوتها در بخش فیلمبرداری است. A56 نهایتا به ضبط ویدیوهای 4K با ۳۰ فریم مجهز است، در حالیکه S25 FE قابلیت فیلمبرداری 8K با ۳۰ فریم و 4K با نرخهای ۳۰، ۶۰ و حتی ۱۲۰ فریم بر ثانیه را دارد. این اختلاف نشاندهنده تمرکز S25 FE بر تجربهای نزدیک به پرچمداران اصلی سامسونگ است. از سوی دیگر، دوربین سلفی هر دو گوشی مشابه است (۱۲ مگاپیکسل با f/2.2)، اما در S25 FE امکانات نرمافزاری بهینهتر مانند gyro-EIS برای لرزشگیری بهتر و HDR برای بهبود رنج دینامیکی اضافه شده است.
گلکسی A56
- تنوع بیشتر دوربینها (واید + فوقعریض + ماکرو)
- دوربین فوقعریض با زاویه دید گسترده برای عکاسی گروهی و منظره
- نبود لنز تلهفوتو و محدودیت در زوم حرفهای
- فیلمبرداری محدود به 4K 30fps و نبود نرخ فریم بالا
گلکسی S25 FE
- سنسور اصلی با Dual Pixel PDAF و فوکوس سریعتر و دقیقتر
- وجود لنز تلهفوتو با زوم اپتیکال ۳ برابری و OIS
- فیلمبرداری بسیار پیشرفته
- لرزشگیری بهتر و امکانات HDR در عکاسی و فیلمبرداری
- نبود لنز ماکرو اختصاصی
عملکرد دوربین گلکسی S25 FE و گلکسی A56 از نظر Phonearena
|مشخصات
|A56
|امتیاز کلی دوربین
|۱۲۲
|امتیاز عکاسی
|۱۳۱
|امتیاز ویدئو
|۱۱۳
|دوربین اصلی (واید)
|۶۷
|دوربین فوق عریض
|۲۰
|دوربین سلفی
|۲۵
|دوربین زوم
|۱۸
مقایسه A56 با S25 fe؛ جمعبندی
مقایسه تخصصی گلکسی A56 و گلکسی S25 FE نشان میدهد که این دو گوشی اگرچه در ظاهر شباهتهای زیادی دارند، اما هر یک جایگاه متفاوتی در سبد محصولات سامسونگ را هدف قرار دادهاند. گلکسی A56 بهعنوان یک میانرده قدرتمند، توازن خوبی میان قیمت، نمایشگر باکیفیت، باتری پرظرفیت و امکانات نرمافزاری پایدار برقرار کرده است و گزینهای منطقی برای کاربرانی است که به دنبال ارزش خرید بالا هستند. در مقابل، گلکسی S25 FE با تکیه بر سختافزار قدرتمندتر، نمایشگر پیشرفتهتر، دوربین حرفهایتر (بهویژه در زمینهی فیلمبرداری و زوم اپتیکال) و پشتیبانی نرمافزاری گستردهتر، تجربهای نزدیکتر به پرچمداران اصلی سامسونگ را ارائه میدهد. البته این برتریها با افزایش چشمگیر قیمت همراه است که برای بسیاری از کاربران ممکن است توجیهپذیر نباشد.
منبع: GSMArena (1,2)، phonearena (1,2)
