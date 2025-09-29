آنر مجیک ۸ در بنچمارک آنتوتو رکورد شیائومی ۱۷ پرو را شکست

این اطلاعات از طریق پستی در شبکه اجتماعی ویبو توسط لی کان، مدیر محصول آنر، فاش شد که امتیاز آنر مجیک 8 در بنچمارک AnTuTu V11 را نمایش میداد. این گوشی با کسب امتیاز 4,166,339، عملکردی قویتر از شیائومی 17 پرو با امتیاز 3,749,435 از خود به جای گذاشت. این اختلاف 11 درصدی نشاندهنده بهینهسازیهای نرمافزاری و سختافزاری آنر برای بهرهگیری حداکثری از توان تراشه جدید کوالکام است. بررسی دقیقتر نتایج، برتری آنر را در تمامی حوزهها تأیید میکند. امتیاز CPU آنر مجیک 8 (1,213,845) در برابر شیائومی (1,053,385)، امتیاز GPU (1,468,351) در برابر (1,332,311)، امتیاز حافظه (570,553) در برابر (529,807) و امتیاز تجربه کاربری (913,590) در برابر (833,932)، همگی از یک پیروزی قاطع برای آنر حکایت دارند.
البته این برتری در قدرت پردازشی با مصرف باتری بیشتری همراه بوده است. آنر مجیک 8 در حین اجرای تست 7 درصد شارژ از دست داد، در حالی که این رقم برای شیائومی 17 پرو تنها 2 درصد بود. این موضوع میتواند به استراتژی متفاوت دو شرکت در مدیریت انرژی یا حتی نحوه گزارشدهی نرمافزاری باتری مرتبط باشد. با این حال، در زمینه کنترل دما، آنر مجیک 8 عملکرد بهتری داشت و دمای آن تنها 13 درجه سانتیگراد افزایش یافت، در حالی که افزایش دمای شیائومی 17 پرو به 20 درجه سانتیگراد رسید. این یعنی سیستم خنککننده آنر احتمالاً کارآمدتر عمل میکند. این رقابت تنها به قدرت خام محدود نمیشود؛ شیائومی با دوربینهای لایکا و نمایشگر ثانویه خودنمایی میکند و آنر نیز با انتشار نمونه تصاویر، خبر از یک سنسور تلهفوتو 200 مگاپیکسلی در مدل پرو میدهد. با توجه به اینکه سری آنر مجیک 8 در ماه اکتبر معرفی میشود، این پیشتازی اولیه در بنچمارکها، آتش رقابت را بیش از پیش شعلهور کرده است.
