X از حکم دادگاه هند مبنی بر اجازه "دستورات حذف خودسرانه" تجدید نظر خواهد کرد

X در حال به چالش کشیدن دستور دادگاه هند است که به گفته آن، مستلزم تبعیت از میلیون‌ها درخواست حذف بدون روند قانونی است. این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که "عمیقاً نگران" این حکم است که به افسران پلیس اجازه می‌دهد "دستورات حذف خودسرانه را از طریق یک پورتال آنلاین مخفی" به نام Sahyog صادر کنند.

چالش X پس از آن صورت می‌گیرد که دادگاه عالی کارناتاکا رد کرد چالش اولیه X از پورتال Sahyog را هفته گذشته. همانطور که BBC اشاره می‌کند، Sahyog "خود را به عنوان ابزاری برای خودکارسازی فرآیند ارسال اطلاعیه‌های دولتی به واسطه‌های محتوا مانند X و فیس‌بوک توصیف می‌کند." اما X آن را "پورتال سانسور" نامیده و می‌گوید که به "میلیون‌ها" مقام، از جمله افسران پلیس محلی، اجازه می‌دهد تا دستور حذف محتوا را صادر کنند.

X is deeply concerned by the recent order from the Karnataka court in India, which will allow millions of police officers to issue arbitrary takedown orders through a secretive online portal called the Sahyog. This new regime has no basis in the law, circumvents Section 69A of… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) September 29, 2025

X در بیانیه ای نوشت: "Sahyog افسران را قادر می‌سازد تا دستور حذف محتوا را صرفاً بر اساس ادعاهایی مبنی بر "غیرقانونی بودن" و بدون بررسی قضایی یا روند قانونی برای سخنرانان، صادر کنند و پلتفرم‌ها را به دلیل عدم انطباق با مسئولیت کیفری تهدید می‌کند." "ما برای دفاع از آزادی بیان به این دستور تجدید نظر خواهیم کرد."

X سابقه به چالش کشیدن دولت هند در مورد مسائل مربوط به تعدیل محتوا را دارد. این شرکت قبلاً دستوراتی را به چالش کشیده بود که از آن می‌خواست پست‌ها و حساب‌های خاصی را مسدود کند در سال 2024 و 2022. این پلتفرم همچنین در دوران رهبری جک دورسی با دولت هند درگیر شد. مقامات تهدید به زندانی کردن کارمندان توییتر در سال 2021 پس از اینکه این شرکت تصمیمی مبنی بر مسدود کردن حساب‌ها در بحبوحه اعتراضات گسترده لغو کرد، کردند.



