EA تأیید کرد که در یک خرید ۵۵ میلیارد دلاری خصوصی خواهد شد

غول بازی‌های ویدئویی Electronic Arts با یک خرید ۵۵ میلیارد دلاری موافقت کرده است که شرکت را خصوصی خواهد کرد. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF)، سیلور لیک و Affinity Partners به توافقی برای خرید EA دست یافته‌اند، این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد.

برخی از جزئیات مربوط به توافق پیشنهادی آشکار شد در طول آخر هفته. به گفته بلومبرگ، این معامله، بزرگترین خرید اهرمی در تاریخ است، پایان ۳۵ سال فعالیت EA به عنوان یک شرکت سهامی عام را رقم می‌زند. اندرو ویلسون، مدیرعامل EA، در بیانیه‌ای گفت: «تیم‌های خلاق و پرشور ما در EA تجربه‌های فوق‌العاده‌ای را برای صدها میلیون هوادار ارائه کرده‌اند، برخی از نمادین‌ترین IPهای جهان را ایجاد کرده‌اند و ارزش قابل‌توجهی برای کسب‌وکار ما ایجاد کرده‌اند. "این لحظه نشان دهنده قدردانی قوی از کار قابل توجه آنها است."

EA از نیروهایی که صنعت بازی را دگرگون کرده‌اند مصون نبوده است. سال گذشته، این شرکت بیش از ۶۵۰ کارمند را اخراج کرد که آن را تلاشی برای "ساده‌سازی" کسب‌وکار خود نامید. امسال، این شرکت یک بازی آینده پلنگ سیاه را لغو کرده و استودیویی را که پشت آن بود بسته است و گزارش شده است که فرنچایز Need For Speed خود را ""به حالت تعلیق درآورده است".

این شرکت گفت انتظار دارد این معامله در سه ماهه اول سال ۲۰۲۷ نهایی شود و خاطرنشان کرد که به تأییدیه‌های نظارتی نیاز دارد. EA گفت که ویلسون به عنوان مدیرعامل به کار خود ادامه خواهد داد و مقر آن در ردوود سیتی، کالیفرنیا تغییر نخواهد کرد. ایگون دوربان، مدیرعامل شرکت سیلور لیک، در بیانیه‌ای گفت که این گروه قصد دارد "به شدت" در شرکت بازی‌های ویدیویی سرمایه‌گذاری کند و به آن کمک کند تا "دامنه دسترسی خود را در سراسر جهان گسترش دهد." سیلور لیک همچنین بخشی از معامله قریب الوقوع برای جدا کردن نسخه آمریکایی TikTok به یک شرکت جدید با مالکیت آمریکایی است.



