نحوه استفاده از قابلیت ردیابی ضربان قلب AirPods Pro 3

ممکن است به زودی AirPods شما به مهمترین قطعه از تجهیزات تناسب اندام شما تبدیل شود. یکی از the AirPods Pro 3’s ویژگی‌های جدید، ردیابی ضربان قلب هم برای تمرینات ورزشی و هم برای بررسی‌های دوره‌ای نبض است. جدیدترین هدفون‌های اپل مجهز به حسگرهای فوتوپلتسیموگرافی (PPG) هستند که صدها بار در ثانیه نور مادون قرمز را می‌تابانند تا میزان جذب نور در جریان خون را اندازه‌گیری کنند. علاوه بر این، AirPods Pro 3 با شتاب‌سنج‌ها، ژیروسکوپ، GPS و هوش مصنوعی داخلی آیفون به صورت ترکیبی کار می‌کند تا بینش‌های قلبی عروقی جامع‌تری ارائه دهد و میزان کالری سوزانده شده در طول ورزش را تخمین بزند. در اینجا نحوه استفاده از نظارت بر ضربان قلب با AirPods Pro 3، همراه با برخی نکات مربوط به نگهداری برای حفظ شرایط کاری عالی این فناوری آورده شده است.

AirPods Pro 3 چگونه ضربان قلب شما را اندازه گیری می کند

یکی از جنبه های مهم دریافت داده های دقیق از AirPods، درک نحوه ردیابی ضربان قلب توسط هدفون ها است. اگر از برنامه Fitness اپل استفاده می کنید، AirPods Pro 3 به طور مداوم نبض شما را در طول تمرین کنترل می کند. علاوه بر سنسور ضربان قلب و شتاب سنج موجود در هدفون ها، جزئیاتی مانند موقعیت مکانی، فشار هوا و اطلاعات سلامتی نیز از آیفون شما دریافت می شوند و همه آنها برای تخمین کالری سوزانده شده در هر جلسه استفاده می شوند. در نهایت، اگر هم از اپل واچ و هم از AirPods Pro 3 در طول تمرین استفاده می کنید، دستگاهی که دقیق ترین داده ها را در پنج دقیقه گذشته داشته باشد، برای ردیابی ضربان قلب شما استفاده می شود.

اگر ترجیح می دهید یک گوش خود را به هر دلیلی کاملاً باز بگذارید، ممکن است خوشحال شوید که بدانید فقط باید یکی از AirPods Pro 3 خود را در طول تمرین بپوشید تا ضربان قلب خود را ردیابی کنید. هر دو هدفون مجهز به سنسورهای ضربان قلب هستند. شما می توانید هر کدام را بپوشید تا مجبور نباشید از گوش مورد علاقه خود صرف نظر کنید.

دستگاه های مورد نیاز برای ردیابی ضربان قلب در AirPods Pro 3

شاید گفتن این نکته بدیهی باشد، اما برای استفاده از ویژگی ضربان قلب به یک مجموعه AirPods Pro 3 نیاز دارید. هیچ یک از مدل‌های قدیمی‌تر AirPods سنسورهای ضربان قلب داخلی ندارند. تنها گزینه دیگر در مجموعه اپل که این ویژگی را دارد the Beats Powerbeats Pro 2 است.

همچنین به آیفونی نیاز دارید که قادر به اجرای iOS 26 باشد. این شامل هر مدلی از iPhone 11 و جدیدتر، از جمله iPhone SE نسل دوم است.

نحوه روشن/خاموش کردن حسگر ضربان قلب AirPods Pro 3

روشن و خاموش کردن حسگر ضربان قلب در AirPods Pro 3 ساده است. این ویژگی به طور پیش فرض فعال است، اما می توانید آن را در منوی تنظیمات AirPods در آیفون خود خاموش کنید.

AirPods Pro 3 خود را در گوش خود قرار دهید و مطمئن شوید که به آیفون شما متصل هستند. به برنامه Settings در تلفن خود بروید. در منوی اصلی، روی نام AirPods خود ضربه بزنید، که در نزدیکی بالای صفحه ظاهر می شود. به پایین بروید و Heart Rate را خاموش کنید. برای روشن کردن مجدد Heart Rate، همین مراحل را تکرار کنید.

نحوه مشاهده ضربان قلب خود

Heart rate stats are available as Live Activities on the Lock Screen. Billy Steele for Engadget

علاوه بر برنامه های تمرینی، می توانید ضربان قلب خود را در برنامه Health در iPhone یا iPad خود نیز مشاهده کنید. در اینجا، می توانید داده های زنده را از سنسورهای ضربان قلب AirPods Pro 3 مشاهده کنید.

در برنامه Health

AirPods Pro 3 خود را در گوش خود قرار دهید و مطمئن شوید که به iPhone یا iPad شما متصل هستند. برنامه Health را در iPhone یا iPad باز کنید. روی نماد ذره بین در پایین سمت راست ضربه بزنید، سپس روی Heart و سپس روی Heart Rate ضربه بزنید. ضربان قلب زنده شما از AirPods Pro 3 در یک نمودار نمایش داده می شود.

در طول تمرین

همانطور که قبلا ذکر کردم، ضربان قلب شما در طول تمرینات در برنامه Fitness ظاهر می شود. AirPods Pro 3 همچنین می تواند این داده ها را به برنامه های شخص ثالث سازگار ارسال کند. برای این برنامه ها، باید به برنامه اجازه دسترسی به داده های ضربان قلب خود و همچنین توانایی خواندن و ضبط تمرینات را بدهید. فقط یک بار باید این کار را انجام دهید: زمانی که برای اولین بار از یک برنامه تمرینی شخص ثالث با Apple Health استفاده می کنید.

AirPods Pro 3 خود را در گوش خود قرار دهید و مطمئن شوید که به iPhone شما متصل هستند. به برنامه Fitness یا یک برنامه تمرینی شخص ثالث در iPhone خود بروید. (اپل فهرستی از برنامه های پشتیبانی شده منتشر نکرده است، اما برنامه های تناسب اندام iOS که ردیابی ضربان قلب را ارائه می دهند، در صورت تمایل توسعه دهنده، باید با AirPods Pro 3 کار کنند. نمونه هایی از این موارد عبارتند از Nike Run Club، Peloton، Runna و Ladder.) در برنامه ای که انتخاب می کنید، یک تمرین را شروع کنید. ضربان قلب شما در طول تمرین در برنامه ظاهر می شود. اگر خط تیره می بینید یا عدد کم نور است، به این معنی است که AirPods Pro 3 خوانش خوبی دریافت نمی کنند. این شبیه به اتفاقی است که اگر Apple Watch شما با مچ دست شما تماس نداشته باشد و معمولاً نتیجه شل بودن بند مچ دست است. تناسب هدفون های خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که به iPhone شما متصل هستند. برای متوقف کردن ردیابی ضربان قلب در هر یک از برنامه ها، تمرین خود را پایان دهید. سپس خلاصه ای از آمار ضربان قلب برای تمرین خود را در یک برنامه شخص ثالث یا برنامه های Fitness یا Health اپل دریافت خواهید کرد.

فقط هر زمان که بخواهید از Siri بپرسید

علاوه بر مشاهده داده های ضربان قلب در برنامه Health یا سایر برنامه های تمرینی، می توانید فقط از Siri بخواهید که بدون اینکه هرگز به تلفن خود دست بزنید، یک عدد فعلی را به شما بگوید.

AirPods Pro 3 خود را در گوش خود قرار دهید و مطمئن شوید که به iPhone شما متصل هستند. از Siri بپرسید "ضربان قلب من چقدر است؟" یا چیزی شبیه به آن. به یاد داشته باشید: برای فعال کردن Siri نیازی به لمس دکمه های AirPods Pro 3 ندارید. اگر Talk to Siri روی "Siri or Hey Siri" یا "Hey Siri" در قسمت Apple Intelligence & Siri در برنامه Settings در iPhone شما تنظیم شده باشد، فقط باید از کلمه بیداری استفاده کنید و سپس سوال خود را بپرسید. در غیر این صورت، می توانید Siri را با فشار دادن و نگه داشتن دکمه Force Touch در هر طرف تا زمانی که صدای زنگ را بشنوید، فعال کنید.

بهترین روش ها برای حفظ دقت اندازه گیری ضربان قلب

The AirPods Pro 3 are an even more powerful workout companion. Apple

مانند هر دستگاه نظارت بر فعالیت، عاداتی وجود دارد که به اطمینان از دقیق بودن داده هایی که از AirPods Pro 3 دریافت می کنید کمک می کند. AirPods Pro 3 نه تنها ضربان قلب را ردیابی می کند، بلکه داده های حسگر حرکتی که به iPhone شما ارسال می کند برای محاسبه مواردی مانند کالری سوزانده شده، قدم ها و مسافت برای فعالیت روزانه شما ضروری است. به همین دلیل، بسیار مهم است که هدفون ها و iPhone یا iPad شما به درستی با هم کار کنند.