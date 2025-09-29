اکنون می توانید iOS 26 را روی آیفون خود نصب کنید: هر آنچه باید درباره به روز رسانی نرم افزار رایگان بدانید

آیا تا به حال با iOS 26 جدید کار کرده اید؟ در اینجا نحوه ی دانلود آن در آیفون خود وجود دارد اگر هنوز این کار را نکرده اید - پس از انجام این کار، متوجه چندین تغییر جدید خواهید شد، از جمله طراحی واضحی به نام Liquid Glass. ظاهر شفاف را می توان در داخل برنامه ها و همچنین صفحه قفل و صفحه اصلی خود یافت. (نمی توانید آن را خاموش کنید، اما می توانید شفافیت را کاهش دهید تا وضوح کمتری داشته باشد.) این بازنگری یکی از چندین تغییر بزرگ است که با iOS، macOS، iPadOS، watchOS و بقیه مجموعه نرم افزاری اپل ارائه می شود - به روز رسانی های سیستم عامل جدید برای آن ابزارها نیز اکنون برای دانلود در دسترس هستند.

همچنین چندین افزونه مفید را در برنامه های تلفن و پیام ها خواهید دید. به عنوان مثال، توانایی حذف پیامک های اسپم یا فرستنده های ناشناس و گزینه ای برای حفظ جایگاه خود در یک تماس تلفنی زمانی که منتظر پاسخگویی نماینده هستید. و برای سرگرمی، اکنون می توانید نظرسنجی هایی را در پیام های متنی گروهی ایجاد کنید. پیشرفت های جدید دیگر شامل یک ویژگی تأیید شده ترجمه زنده AirPods و یک انیمیشن فنری جدید در صفحه رمز عبور و در مرکز کنترل است.

اگر قصد دارید امسال تلفن خود را ارتقا دهید، نگاهی به تمام مدل های جدیدی که اپل در رویداد iPhone 17 خود رونمایی کرد، بیندازید، از مجموعه iPhone 17 (بررسی iPhone 17 ما را بررسی کنید) تا iPhone Air فوق العاده نازک جدید (نگاهی به بررسی عملی ما بیندازید). اگر سخنرانی اصلی را از دست دادید، می توانید همه چیزهایی را که اپل در اینجا اعلام کرد یا پخش مجدد راه اندازی کامل iPhone 17 را تماشا کنید. این شرکت اطلاعیه های خود را با سه مدل جدید Apple Watch و همچنین AirPods Pro 3 کاملاً جدید به پایان رساند.

بیشتر مدل‌های جدیدتر آیفون واجد شرایط دانلود iOS 26 هستند. ما لیستی کامل از ویژگی‌های جدید را گردآوری کرده‌ایم که باید بررسی کنید. اگر منتظر هستید تا زمان در دسترس قرار گرفتن iOS 26.1 تلفن خود را به روز کنید، توجه داشته باشید که نسخه بتا اکنون در دسترس است، بنابراین نباید مدت زیادی طول بکشد تا به طور عمومی منتشر شود.

iOS 26 چیست و آیا باید ابتدا iOS 18.7 را دانلود کنم؟

اپل به جای انتشار iOS 19، از قرارداد نامگذاری خود به iOS 26 پیشی گرفت. این شرکت تصمیم گرفته است شماره نسخه های iOS خود را با یک سیستم مبتنی بر سال، مشابه سال مدل خودروها، ردیف کند. بنابراین در حالی که iOS و سیستم عامل های خواهرش در سال 2025 منتشر شدند، همگی برای انعکاس سال آینده "26" نامگذاری شده اند.

اپل همچنین iOS 18.7 را در کنار iOS 26 برای رفع مشکلات امنیتی منتشر کرد - خبر خوبی است اگر تلفنی ندارید که واجد شرایط اجرای آخرین سیستم عامل باشد. اگر تعجب می کنید که کدام یک را ابتدا دانلود کنید، واقعاً به شما بستگی دارد. آیا می خواهید منتظر بمانید تا اپل هر گونه اشکالی را در iOS 26 برطرف کند یا می خواهید به تمام ویژگی های جدیدی که همه اکنون در مورد آن صحبت می کنند دسترسی داشته باشید؟

این رسمی است، ما به iOS 26 می رویم. (اپل)

طراحی Liquid Glass چیست؟

بیایید صادق باشیم. از بین تمام چیزهایی که در WWDC امسال اعلام شد، طراحی جدید Liquid Glass ستاره نمایش بود. صفحه اصلی و صفحه قفل آیفون سال به سال تقریباً یکسان به نظر می رسند - آخرین چیز هیجان انگیز (به نظر من) این بود که با سفارشی کردن برنامه ها و ویجت های خود، زیبایی شناسی خود را به صفحه اصلی خود اضافه کنید. بنابراین دیدن ظاهر جدید صفحه اصلی و صفحه قفل، طراوت بخش است.

دقیقاً Liquid Glass چیست؟ اپل آن را یک "ماده شفاف جدید" می نامد زیرا، خوب، برنامه ها و ویجت ها واضح هستند. با این حال، صفحه نمایش همچنان می تواند با حالت های تاریک و روشن، بسته به محیط اطراف، سازگار شود. همچنین دکمه هایی با طراحی شناور جدید را در چندین برنامه مانند تلفن و نقشه مشاهده خواهید کرد. آنها طوری طراحی شده اند که نسبت به دکمه های فعلی کمتر حواس پرت کننده باشند، اما همچنان به راحتی قابل مشاهده هستند.

در حالی که این بازسازی طراحی از زمان اعلامیه بحث برانگیز بوده است، برخی - از جمله Devindra Hardawar از Engadget - جهت جدید را دوست دارند، حتی اگر تا حدودی یادآور طرح های شفاف Windows Vista Aero مایکروسافت از تقریباً بیست سال پیش باشد.

با این اوصاف، در حالی که در حالت بتا بود، اپل بازخوردهای برخی از کاربران را در طراحی گنجاند و شفافیت را حداقل در برخی مکان‌ها کاهش داد. و در حالی که به تکامل خود ادامه خواهد داد، کاربران اپل نمی توانند از آن فرار کنند: این شرکت می گوید Liquid Glass به گونه ای طراحی شده است که تمام پلتفرم های خود را منسجم تر کند.

در اینجا نگاهی به این است که زیبایی شناسی شفاف با macOS Tahoe 26 جدید در دسکتاپ شما چگونه به نظر می رسد.

چگونه تنظیمات iOS 26 Liquid Glass را خاموش کنیم

اگر متوجه شدید که پس از دانلود iOS 26 ظاهر واضح جدید را دوست ندارید، می توانید چند تنظیمات دسترسی را تغییر دهید، اگرچه نمی توانید Liquid Glass را به طور کامل خاموش کنید. برای شروع، می توانید ظاهر مایع را با رفتن به Settings > Accessibility > Motion > کاهش دهید و Reduce Motion را روشن کنید.

می‌توانید منوهای کشویی خود را به جای شفاف، مات‌تر کنید، با رفتن به Settings >Accessibility > Display & Text Size > Reduce Transparency را روشن کنید.

همچنین می توانید برنامه های واضح خود را به حالت قبلی برگردانید. فقط هر برنامه ای را روی صفحه خود فشار داده و نگه دارید و Edit Home Screen را انتخاب کنید. از اینجا، روی Edit (بالا سمت چپ) و Customize ضربه بزنید. می توانید به Default، Dark یا Tinted تغییر دهید.

ویژگی های جدید و قابل توجه iOS 26 چیست؟

iOS 26 فهرستی طولانی از ویژگی های جدید دارد. از جمله با ارزش ترین آنها:

طراحی مجدد برنامه تلفن: اکنون می توانید مخاطبین، تماس های اخیر و پیام های صوتی را همه در یک صفحه مرور کنید. همچنین دارای یک ویژگی جدید به نام Hold Assist است که زمانی که یک نماینده به تلفن می آید به شما اطلاع می دهد تا از موسیقی آسانسور اجتناب کنید و به کارهای دیگر خود ادامه دهید.

ترجمه زنده در تلفن، FaceTime و پیام‌ها: iOS 26 این امکان را فراهم می‌کند که از طریق تماس تلفنی، FaceTime یا پیام متنی با فردی که به زبان دیگری صحبت می‌کند، مکالمه داشته باشید. ترجمه زنده از هوش اپل استفاده می کند و مکالمه شما را در زمان واقعی ترجمه می کند، که منجر به برخی تعاملات توقف و حرکت در نمونه هایی می شود که اپل در طول ارائه خود به اشتراک گذاشت.

نظرسنجی ها در چت های گروهی: از مرتب سازی آنچه به نظر می رسد صدها پیام در چت گروهی شما خسته شده اید؟ شما و دوستانتان اکنون می توانید نظرسنجی هایی را در پیام های گروهی ایجاد کنید تا در مورد چیزهایی مانند اینکه کدام نقطه ناهارخوری را می خورید یا ماشین چه کسی را در یک سفر جاده ای می برید، تصمیم بگیرید.

فیلتر کردن فرستنده های ناشناس در پیام ها: اگر پیامک های هرزنامه ای در مورد عوارض پرداخت نشده یا سایر استنادها دریافت نکرده اید، خوش شانس هستید. برای کسانی از ما که این پیام ها را دریافت کرده ایم، به زودی این پیام های مزاحم در یک پوشه جداگانه فیلتر می شوند.

هوش بصری: مشابه جستجوی معکوس تصویر گوگل، این ویژگی جدید به شما امکان می دهد هر چیزی را که روی صفحه آیفون شما است جستجو کنید. به عنوان مثال، اگر یک جفت کفش را در عکسی از اینستاگرام مشاهده کردید که کسی پوشیده است، می توانید از آن اسکرین شات بگیرید و از Visual Intelligence برای یافتن آن کفش ها (یا موارد مشابه) به صورت آنلاین استفاده کنید.

زبانه های عکس ها برگشته اند: برای هر کسی که از تغییرات سال گذشته در برنامه Photos ناامید شده است، خوشحال خواهید شد که بدانید برگه های شما برگشته اند. کتابخانه و مجموعه ها فضاهای جداگانه خود را دارند، بنابراین لازم نیست تا بی نهایت پیمایش کنید تا آنچه را که دنبالش هستید پیدا کنید.

به روز رسانی های برنامه دوربین: پیمایش در برنامه Camera باید در iOS 26 ساده تر باشد، زیرا همه دکمه ها و منوها در مکان های مناسب قرار دارند - کشیدن کمتر، عکس گرفتن بیشتر. به علاوه، یک ویژگی جدید وجود دارد که به شما می گوید لنز شما نیاز به تمیز کردن دارد.

ویژگی "ایمنی ارتباطات" FaceTime: به نظر می رسد یکی از موارد جدیدتر به iOS 26 ویژگی "ایمنی ارتباطات" FaceTime باشد که در صورت شناسایی برهنگی، ارتباطات را متوقف می کند. به نظر می رسد این ویژگی یک ویژگی ایمنی کودک است که از تشخیص روی دستگاه استفاده می کند، بنابراین هرگونه مشکل مربوط به حریم خصوصی مبتنی بر ابر را از بین می برد.

گزینه های جدید صفحه قفل: صفحه قفل آیفون در iOS 26 قابل تنظیم تر است، با ساعت خنک تر، جلوه های تصویر زمینه سه بعدی، ویجت های بیشتر و گزینه های حالت فوکوس بهتر.

تنظیمات زنگ هشدار جدید: دیگر با تنظیمات تعویق 9 دقیقه ای در آلارم های خود گیر نخواهید کرد. در عوض، اکنون این گزینه را دارید که زمان تعویق خود را از یک دقیقه به 15 دقیقه تغییر دهید.

تصاویر اسکرین شات متفاوت به نظر می رسند: هنگامی که یک اسکرین شات می گیرید، چندین ویژگی جدید را مشاهده خواهید کرد، از جمله "highlight to search"، گزینه ای برای جستجوی تصویر خود در Google و ChatGPT برای هر سوالی که در مورد تصویر دارید وجود دارد.

پیش نمایش در iOS 26: یک برنامه جدید به نام Preview وجود دارد که به شما امکان می دهد اسناد را اسکن کنید، فرم های PDF را پر کنید و همچنین متن را در یک فایل PDF برجسته، زیر خط دار یا خط خطی کنید. همچنین می توانید پس زمینه تصاویر را در این برنامه حذف کنید.

Hold Assist اپل برای آن دسته از سرویس های مزاحم که شما را برای 10 دقیقه یا بیشتر در حالت تعلیق قرار می دهند، بسیار مفید خواهد بود. (اپل)

تغییرات جدید در iPadOS 26

آیپد شما در مورد به‌روزرسانی‌های بزرگ عقب نمانده است. در اینجا چیزی است که باید به دنبال آن باشید.

چند وظیفه ای و پنجره بندی واقعی: وقتی آخرین به روز رسانی را دانلود می کنید، می توانید چندین برنامه را به طور همزمان روی صفحه خود اجرا کنید. پس از باز کردن یک برنامه، آن را به طور معمول روی صفحه خود مشاهده خواهید کرد، اما می توانید اندازه آن را تغییر داده و در سراسر صفحه خود حرکت دهید تا فضای کافی برای برنامه های دیگر ایجاد کنید. این ویژگی اختیاری است، بنابراین اگر آن را دوست ندارید، می توانید آن را خاموش کنید.

به روز رسانی بصری: iPadOS 26 نیز مانند سایر سیستم عامل های جدید، از زیبایی Liquid Glass برخوردار است. این ظاهر جدید در صفحه قفل و صفحه اصلی و همچنین منوهای کشویی ظاهر می شود.

نوار منوی جدید: وقتی صفحه خود را به پایین می کشید، نوار منوی جدید با گزینه هایی مانند File، Edit، Windows و موارد دیگر ظاهر می شود. اگر به دنبال چیز خاصی هستید، یک گزینه جستجو نیز وجود دارد.

فراتر از آن چیزهای بیشتری وجود دارد، بنابراین حتماً برداشت های اولیه ما از iPadOS 26 را بررسی کنید.

در مورد AirPods چطور؟

AirPods نیز با iOS 26 به روز می شوند. در اینجا برخی از عملکردهای قابل توجه تر وجود دارد.

ضبط صدا بهبود یافته: اپل این را ضبط صدا با "کیفیت استودیو" می نامد، و با آن، وضوح بیشتری را در محیط های پر سر و صدا متوجه خواهید شد.

کنترل از راه دور دوربین: با استفاده از این، می توانید تنها با یک فشار بر روی AirPods خود عکس بگیرید یا ضبط ویدیو را شروع و متوقف کنید. هنگام گرفتن عکس، قبل از اینکه iPhone یا iPad شما عکس را بگیرد، شمارش معکوس سه ثانیه ای دریافت خواهید کرد.

ویژگی ترجمه زنده: ترجمه زنده در AirPods Pro 3، AirPods Pro 2 و AirPods 4 با ANC هنگام جفت شدن با آیفون‌هایی که iOS 26 را اجرا می‌کنند در دسترس است. اپل می‌گوید وقتی شخصی با زبان دیگری با شما صحبت می‌کند، می‌توانید از AirPods خود برای ترجمه آنچه می‌گوید استفاده کنید.

نظارت بر ضربان قلب: اپل ماه جاری ایرپادهای جدید AirPods Pro 3 را معرفی کرد که شامل نظارت بر ضربان قلب است. این با برنامه Health اپل و سایر برنامه‌های تناسب اندام که ضربان قلب را ردیابی می‌کنند، کار می‌کند.

سیری در یک الگوی نگهداری است. اپل قبلاً مشخص کرده بود که دستیار صوتی هوشمندتر آن - که ابتدا در WWDC 2024 وعده داده شده بود - تا زمانی نامشخص "در سال آینده" به تعویق افتاده است، بنابراین نباید انتظار تغییرات اساسی را در حال حاضر داشته باشید. اما گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اپل قصد دارد با تکیه بر مدل های هوش مصنوعی شخص ثالث مانند ChatGPT OpenAI یا Claude Anthropic، پیوند به مغز بزرگ تری را به سیری بدهد، که می تواند سال 2026 را به سالی سرنوشت ساز تبدیل کند. این شرکت همچنین گزارش شده است که در حال کار بر روی یک چت بات هوش مصنوعی "لخت" برای رقابت با ChatGPT است.

کدام آیفون ها قادر به ارتقا به iOS 26 خواهند بود؟

چند مدل آیفون که نسخه فعلی iOS - iPhone XR، XS و XS Max را اجرا می کنند - با آخرین ارتقا سازگار نیستند. اما هر آیفونی از سال 2019 یا بعد از آن واجد شرایط iOS 26 خواهد بود:

iPhone SE (نسل دوم یا جدیدتر)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

چه زمانی می توانید iOS 26 را دانلود کنید؟

iOS 26 از 15 سپتامبر 2025 به طور رسمی به صورت رایگان برای عموم منتشر شده است.

اگر بیشتر به ویژگی های جدید Apple Intelligence علاقه مند هستید، در اینجا هر چیزی که اپل برای iOS، macOS و موارد دیگر در WWDC فاش کرد وجود دارد. همچنین، بررسی کنید که چگونه اسکرین شات های iOS 26 می توانند پیش نمایشی جذاب از بازسازی به تعویق افتاده سیری اپل باشند.

به روز رسانی، 19 سپتامبر: جزئیاتی در مورد وضوح کمتر Liquid Glass اضافه شد.

به روز رسانی، 18 سپتامبر: اطلاعاتی در مورد بررسی iPhone 17 Engadget اضافه شد.

به روز رسانی، 17 سپتامبر: جزئیات و پیوندی در مورد iPhone Air جدید اضافه شد.

به روز رسانی، 16 سپتامبر: جزئیات مربوط به اصلاح تنظیمات Liquid Glass و اطلاعات جدید در مورد برنامه Preview اضافه شد.

به روز رسانی، 15 سپتامبر: خاطرنشان شد که iOS 26 رسماً برای دانلود در دسترس است.

به روز رسانی، 12 سپتامبر: خاطرنشان شد که iOS 26 تنها در چند روز آینده به آیفون های واجد شرایط می آید، زمان TBD.

به روز رسانی، 11 سپتامبر: محصولات عرضه شده توسط اپل در رویداد روز سه شنبه را اضافه کرد و خاطرنشان کرد که iOS 26 چه زمانی برای دانلود در دسترس خواهد بود.

به روز رسانی، 9 سپتامبر: خاطرنشان شد که رویداد آیفون به زودی آغاز می شود.

به روز رسانی، 8 سپتامبر: خاطرنشان شد که رویداد iPhone 17 فردا برگزار می شود.

به روز رسانی، 4 سپتامبر: جزئیاتی در مورد تفاوت تصاویر اسکرین شات در iOS 26 اضافه شد.

به روز رسانی، 3 سپتامبر: خاطرنشان شد که انتظار می رود اپل iOS 18.7 را در کنار iOS 26 منتشر کند.

به روز رسانی، 2 سپتامبر: ویژگی های جدید بیشتری که همراه با iOS 26 ارائه می شوند اضافه شد.

به روز رسانی، 29 آگوست: بخش جدیدی در مورد سیری و پیوندی به موارد جدید در برنامه دوربین iOS 26 اضافه شد.

به روز رسانی، 27 آگوست: تاریخ رسمی رویداد iPhone 17 و همچنین انتشار احتمالی iOS 26 اضافه شد.

به روز رسانی، 25 آگوست: شایعه ای در مورد AirPods Pro جدید با نظارت بر ضربان قلب اضافه شد.

به روز رسانی، 22 آگوست: خاطرنشان شد که اپل رسماً امضای iOS 18.6 را متوقف کرده است.

به روز رسانی، 20 آگوست: خاطرنشان شد که iOS 26 public beta 4 و iOS 18.6.2 اکنون برای دانلود در دسترس هستند.

به روز رسانی، 18 آگوست: جزئیاتی در مورد به روز رسانی احتمالی iOS 18.6 اضافه شد.

به روز رسانی، 15 آگوست: برای اطلاع از آنچه در رویداد Apple iPhone انتظار می رود و جزئیات مربوط به آنچه در ویرایشگر اسکرین شات های iOS 26 در دسترس است، پیوند اضافه شد.

به روز رسانی، 13 آگوست: جزئیات جدید AirPods که در بتا iOS 26 مشاهده شده بود اضافه شد.

به روز رسانی، 11 آگوست: خاطرنشان شد که iOS 26 developer beta به بتا 6 رسیده است.

به روز رسانی، 8 آگوست: ویژگی های جدیدی که همراه با iPadOS 26 و AirPods ارائه می شوند اضافه شد.

به روز رسانی، 6 آگوست: انتشار iOS 26 بتا 5 و ویژگی فنری جدید در صفحه رمز عبور و مرکز کنترل خاطرنشان شد.

به روز رسانی، 4 آگوست: خاطرنشان شد که اپل ظاهراً در حال کار بر روی رقیبی برای ChatGPT است.

به روز رسانی، 1 آگوست: نقل قولی از تیم کوک در مورد iOS 26 اضافه شد.

به روز رسانی، 31 جولای: خاطرنشان شد که iOS 18.6 اکنون در دسترس است.

به روز رسانی، 24 جولای: خاطرنشان شد که بتای عمومی iOS 26 اکنون در دسترس است.

به روز رسانی، 3 جولای: ویژگی جدید FaceTime که در بتای توسعه دهنده یافت شده است خاطرنشان شد.

به روز رسانی، 30 ژوئن: انتشارهای در حال انجام iOS 18 و گزارش هایی مبنی بر اینکه اپل در حال بررسی LLM های خارجی اضافی برای سیری است، خاطرنشان شد.

به روز رسانی، 25 ژوئن: تغییرات اضافه شده در iOS 26 بتا 2 خاطرنشان شد.