کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) اخیراً یک فایل PDF ۱۶۳ صفحهای منتشر کرد که شماتیکهای الکتریکی آیفون 16e را نشان میدهد، علیرغم اینکه اپل به طور خاص درخواست کرده بود که محرمانه باشند. طبق گزارش AppleInsider، این به احتمال زیاد اشتباهی از طرف FCC بود.
این آژانس همچنین یک نامه پوششی از اپل را به همراه شماتیکها توزیع کرد که تاریخ آن ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ است. این نامه درخواست شرکت برای حفظ حریم خصوصی را تأیید میکند و نشان میدهد که اسناد حاوی "اسرار تجاری محرمانه و اختصاصی" هستند. این نامه پوششی درخواست میکند که اسناد "به طور نامحدود" از دید عموم پنهان بمانند. اپل حتی پیشنهاد کرد که انتشار فایلها میتواند به رقبا "مزیت ناعادلانه" بدهد.
به همین منظور، اسناد حاوی شماتیکهای کامل آیفون 16e است. این موارد شامل نمودارهای بلوکی، نمودارهای شماتیک الکتریکی، مکانهای آنتن و موارد دیگر است. رقبا میتوانند به سادگی یک گوشی را خریداری کرده و آن را باز کنند تا به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند، زیرا آیفون 16e در فوریه گذشته عرضه شد، اما این درز اطلاعات هرگونه حدس و گمان را از بین میبرد. با این حال، اپل یک شرکت بسیار اهل دعوا است وقتی صحبت از مواردی مانند نقض حق ثبت اختراع به میان میآید.
FCC به این موضوع نپرداخته است که این درز اطلاعات چگونه رخ داده است یا قصد دارد در مورد آن چه کاری انجام دهد. گزارش AppleInsider نشان میدهد که این احتمالاً به دلیل تنظیمات نادرست در یک پایگاه داده رخ داده است. این احتمالاً اقدامی عمدی علیه اپل نبوده است، با توجه به اینکه این شرکت به ویژه از دولت ترامپ حمایت کرده است. تیم کوک، مدیرعامل، حتی به رئیسجمهور یک جام طلایی به خاطر پسر خوب و مهمی بودنش تقدیم کرد.