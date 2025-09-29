مایکروسافت در تلاش است تا "کار با حس خوب" را رواج دهد

مایکروسافت از گردش‌های کاری مبتنی بر هوش مصنوعیِ «کدنویسی با حس خوب» الهام گرفته و اکنون در تلاش است تا «کار با حس خوب» را رواج دهد (بله، اینها کلماتی هستند که شرکت انتخاب کرده است). آیا هوش مصنوعی در محل کار حتی منجر به خروجی‌های ارزشمند می‌شود؟ آیا توانایی یادگیری مغز ما را به گروگان می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد بسیاری از سؤالات اساسی بی‌پاسخ مانده‌اند. اما در این بین، مطمئناً: کار با حس خوب همین است.

کاربران با استفاده از Office Agent در برنامه‌های Office یا Copilot chat، می‌توانند سند را با یک اعلان واحد شروع کرده و سپس به طور مکرر در کنار Copilot کار کنند تا یک محصول نهایی را توسعه دهند. مایکروسافت می‌گوید این «الگوی جدید کار برای همکاری انسان-عامل است». ابزار Agent Mode از گردش‌های کاری Excel و Word پشتیبانی می‌کند و مایکروسافت می‌گوید پشتیبانی از PowerPoint به زودی ارائه می‌شود. Office Agent با PowerPoint و Word کار می‌کند و Excel به زودی ارائه می‌شود.

این شرکت در مورد "قدرت کامل اکسل" که فقط برای کاربران متخصص در دسترس است، شعر می‌سراید و قول می‌دهد که یک Agent Mode که می‌تواند "به زبان اکسل صحبت کند" همه چیز را تغییر خواهد داد. مایکروسافت در داده‌های به اشتراک گذاشته شده به عنوان بخشی از این اطلاعیه، گفت که Copilot Agent Mode در Excel به دقت 57.2 درصد در معیار SpreadsheetBench دست یافته است. این در مقایسه با نمره 71.3 درصدی انسان است، اگرچه مشخص نیست که این برای کاربران متوسط، کاربران قدرتمند اکسل است یا از چه تعداد کاربر انسانی این نمره به دست آمده است. با این حال - اعداد عالی نیستند!

Agent Mode همچنین در Word برای خلاصه کردن، ویرایش و البته کمک به ایجاد پیش نویس های کامل کار می کند (اگرچه نرخ های دقت نسبی آن مشخص نیست). هر دو Agent Mode اکسل و ورد توسط آخرین مدل های OpenAI پشتیبانی می شوند. Office Agent در Copilot chat توسط مدل های Anthropic پشتیبانی می شود و می تواند ارائه های PowerPoint و اسناد Word را در چیزی که مایکروسافت آن را "تجربه اول چت" می نامد، ایجاد کند.

Agent Mode برای Excel و Word، و همچنین Office Agent، امروز از طریق برنامه Frontier در دسترس هستند. Agent Mode در حال حاضر به نسخه های مبتنی بر وب Word و Excel محدود شده است و به زودی به دسکتاپ نیز می آید.