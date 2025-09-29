سونی سیامین سالگرد پلیاستیشن را با فروش محصولاتی مانند کنسولها و لوازم جانبی PS5 جشن میگیرد که به سبک PS1 طراحی شدهاند. این شرکت چیز دیگری برای گرامیداشت این مناسبت در نظر گرفته است: یک کتاب عکاسی که "نمونههای اولیه، طرحهای مفهومی و مدلهای طراحی دیده نشدهای را به نمایش میگذارد که توسعه سختافزار" از روزهای اولیه تا دوران فعلی PS5 را شکل دادهاند.
پلیاستیشن: ۳۰ سال اول یک کتاب جلد سخت ۴۰۰ صفحهای است که روی کاغذ هنری مات سنگین چاپ شده است. بهتر است امیدوار باشید که میز قهوه شما محکم باشد، زیرا این کتاب یک چانکستر است. وزن آن ۵ کیلوگرم (۱۱ پوند) است.
سونی با ناشر Read-Only Memory در پلیاستیشن: ۳۰ سال اول همکاری کرد. این همکاران نگاهی اجمالی به آنچه در داخل کتاب است، ارائه دادهاند. به نظر میرسد نگاهی جذاب به برخی از طرحهایی باشد که سونی برای سختافزار خود در طول چند دهه گذشته امتحان کرده است.
به عنوان مثال، پلیاستیشن اصلی میتوانست بسیار متفاوت به نظر برسد و به طور مستقیمتر بیانگر "دیدگاه طراح Teiyu Goto از مربعها و دایرههای ساده که زنده میشوند" باشد. (از طرف دیگر، ناتان اینگرام، معاون سردبیر Engadget، گفت که این طرح شبیه یک بسته پروتون به نظر میرسد):
برخی از مفاهیم کنترلر نیز کاملاً متفاوت هستند. به نظر نمیرسد که برخی از آنها برای نگهداشتن یا استفاده در جلسات طولانی بازی راحت باشند. این یکی - که به نظر میرسد حداقل برای PS3 باشد، با توجه به گنجاندن دکمه PS - واقعاً دیوانهکننده است. خدا را شکر که Goto به طرح SNES با دستگیرههایی رسید که در طول سالها بسیار موفق (و راحت) بوده است:
این کتاب کاملاً محدود به مفاهیم سختافزاری نیست، زیرا دارای عکسهایی از آزمایشگاههای طراحی سونی است. به نظر میرسد که این کتاب یک آیتم بسیار جالب برای طرفداران پلیاستیشن و کسانی است که عاشق تاریخچه بازی هستند، اما ممکن است یک عنصر شوک برچسب وجود داشته باشد.
این کتاب از وبسایت Read-Only Memory به قیمت ۱۸۲ دلار در دسترس است. یک نسخه لوکس با صحافی آشکار، جعبه ارائه صدفی فویلدار و یک چاپ عکاسی امضا شده توسط Goto و عکاس Benedict Redgrove، ۴۶۷ دلار برای شما هزینه خواهد داشت. نسخه فانتزی تر دارای یک نسخه محدود از ۱۹۹۴ نسخه است. تصادفاً، این سالی است که PS1 در ژاپن عرضه شد. هر دو نسخه کتاب در بهار سال ۲۰۲۶ عرضه خواهند شد.
در همین حال، سونی با ریباک برای مجموعهای از کفشهای ورزشی سیامین سالگرد به سبک - حدس بزنید - PS1 همکاری کرده است. این کفشها در ماه اکتبر در دسترس خواهند بود و سه طرح به مناطق عرضه PS1 مرتبط هستند. آنها شامل InstaPump Fury 94 برای ژاپن، Pump Omni Zone II برای ایالات متحده و Workout Plus برای بریتانیا هستند.