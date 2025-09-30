متا ابزارهای جدید تشخیص چهره را به بریتانیا، اتحادیه اروپا و کره جنوبی می آورد

متا در حال گسترش استفاده خود از تشخیص چهره در اروپا، بریتانیا و کره جنوبی برای سرکوب حسابهایی است که از چهرههای عمومی تقلید میکنند. ویژگیهای ایمنی جدید مبتنی بر تشخیص چهره اکنون در فیسبوک در این مناطق فعال شدهاند و در ماههای آینده به اینستاگرام نیز گسترش خواهند یافت.
این فناوری در ابتدا سال گذشته در ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت و به شناسایی تبلیغاتی کمک کرد که به طور متقلبانه از تصویر افراد مشهور استفاده میکنند و همچنین به افراد کمک میکند تا به حسابهای هک شده خود دسترسی پیدا کنند. چهرههای عمومی در اروپا در این برنامه شرکت میکنند که در کنار محافظتهای جدید در برابر جعل هویت در کره جنوبی نیز در حال اجرا است. هدف این مورد استفاده جدید کلاهبردارانی هستند که به عنوان چهرههای عمومی ظاهر میشوند تا کاربران ناآگاه را فریب دهند تا پول یا سایر کلاهبرداریهای از این دست را ارسال کنند.
"اکنون از فناوری تشخیص چهره برای مقایسه عکس پروفایل در حساب подозрительный با عکسهای پروفایل فیسبوک و اینستاگرام چهره عمومی واقعی استفاده خواهیم کرد. اگر مطابقت وجود داشته باشد، حساب متقلب را حذف خواهیم کرد." این را یکی از سخنگویان متا گفت.
علاوه بر راهاندازی در ایالات متحده، فناوری تشخیص چهره این شرکت از ماه مارس برای کمک به بازیابی حساب در بریتانیا، اتحادیه اروپا و کره جنوبی استفاده شده است. این اتفاق سه سال پس از آن رخ داد که فیس بوک تصمیم گرفت سیستم تشخیص چهره خود را در فیس بوک تعطیل کند، که تا حد زیادی به دلیل واکنش عمومی در برابر این فناوری بود.
این غول رسانه های اجتماعی از مزایای این ابزارها تعریف می کند و گزارش می دهد که در نیمه اول سال 2025، گزارش های کاربران از تبلیغات "طعمه مشهور" در سطح جهانی 22 درصد کاهش یافته است. تشخیص چهره همچنان یک فناوری بحث برانگیز است و نظرات عمومی متفاوتی در مورد استفاده از آن در اجرای قانون و محل کار وجود دارد.