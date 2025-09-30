چه انتظاراتی از رویداد آمازون در سه‌شنبه، ۳۰ سپتامبر داشته باشیم

اپل تنها شرکت بزرگ فناوری نیست که در این ماه سخت‌افزار جدید عرضه می‌کند. آمازون رویداد سخت‌افزاری پاییزه خود را در سه‌شنبه، ۳۰ سپتامبر ساعت ۱۰ صبح به وقت منطقه زمانی شرقی در شهر نیویورک برگزار می‌کند، و - همانطور که در بیشتر سال‌ها انجام می‌دهد - انتظار می‌رود این شرکت دستگاه‌های جدیدی را در دسته‌بندی‌های بی‌شمار محصولات خود عرضه کند. در حالی که این رویداد به صورت زنده پخش نخواهد شد، کارکنان انگجت در آن حضور خواهند داشت و آن را به صورت زنده وبلاگ‌نویسی می‌کنند. پوشش پیش از نمایش ما حدود ساعت ۸ صبح به وقت منطقه زمانی شرقی آغاز خواهد شد.

بنابراین آمازون چه چیزی را به اشتراک خواهد گذاشت؟ با استفاده از تصاویر موجود در دعوت‌نامه‌ای که برای اعضای مطبوعات ارسال شده است به عنوان یک نقطه شروع، در اینجا بهترین حدس‌های آگاهانه ما در مورد آنچه می‌توانیم انتظار داشته باشیم آورده شده است.

آمازون

در ماه فوریه، آمازون برخی از پیشرفت‌ها را در دستیار صوتی خود معرفی کرد و قول داد که Alexa+ به لطف هوش مصنوعی مولد، مکالمه‌ای‌تر و مفیدتر خواهد بود. به نظر می‌رسد که رویداد پاییزه سخت‌افزاری برای تعامل با Alexa+ را در مرکز توجه قرار دهد، بنابراین انتظار داشته باشید در مورد مدل‌های جدید یا به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری جدید برای خط بلندگوهای هوشمند Echo بشنوید. چند سالی از آخرین به‌روزرسانی Echo Show می‌گذرد و حتی برای Echo استاندارد هم بیشتر گذشته است. این دو محصول به احتمال زیاد در اطلاعیه‌های آینده نقش اصلی را ایفا خواهند کرد.

این دعوت‌نامه همچنین شامل عکسی از Kindle است که یک تصویر رنگی را به تصویر می‌کشد، بنابراین ممکن است موارد بیشتری برای کتابخوان‌های الکترونیکی در نظر گرفته شود. Kindle Scribe 2 همین اوایل سال جاری عرضه شد، همچنین Kindle Colorsoft، بنابراین شاید گزینه جدیدی در دست ساخت باشد که بهترین ویژگی‌های هر دو را با هم ترکیب کند. مانند Echo، چیز جدیدی برای مدل پایه Kindle وجود نداشته است، بنابراین ممکن است آن نیز به‌روزرسانی‌هایی دریافت کند.

همچنین به نظر می‌رسد گوشه‌ای از یک تلویزیون در دعوت‌نامه وجود دارد، بنابراین اخبار مربوط به Fire TV نیز امیدوارکننده به نظر می‌رسد. این رویداد همچنین جایی است که برندهای Ring و Eero متعلق به آمازون ممکن است از محصولات جدید رونمایی کنند. هر مورد اعلام شده ممکن است بلافاصله در دسترس نباشد، اما زمان‌بندی مرحله را برای برخی تخفیف‌های قابل توجه در نسل‌های قدیمی‌تر تجهیزات آمازون فراهم می‌کند. در واقع، بسیاری از دستگاه‌های فعلی آمازون در حال حاضر با تخفیف به فروش می‌رسند - از جمله Blink، Kindle و Ring - با ظهور معاملات زودهنگام October Prime Day قبل از شروع رسمی فروش در ۷ اکتبر.

به‌روزرسانی، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، ۳:۲۰ بعد از ظهر به وقت منطقه زمانی شرقی: این داستان برای اشاره به برنامه‌های وبلاگ‌نویسی زنده انگجت برای رویداد آمازون به‌روزرسانی شده است.