دیزنی گزارشاً 1.7 میلیون مشترک پولی را در هفته پس از تعلیق کیمل از دست داد

ماریسا کاباس، خبرنگار و بنیانگذار The Handbasket، امروز در بلواسکای (Bluesky) پست کرد که بیش از 1.7 میلیون مشترک، برنامه‌های استریم پولی دیزنی خود را بین 17 سپتامبر و 23 سپتامبر لغو کردند. ادعا می‌شود که این تعداد شامل اشتراک‌های دیزنی پلاس، هولو و ESPN نیز می‌شود. گزارش شده است که این ریزش، افزایش 436 درصدی نسبت به نرخ ریزش معمول این سرویس را نشان می‌دهد. ما برای اظهار نظر در مورد این ادعا با دیزنی پلاس تماس گرفته‌ایم.

دیزنی همچنین تصمیم گرفت قیمت اشتراک‌ها را افزایش دهد، که می‌تواند موج لغو اشتراک‌ها را طولانی‌تر کند. منبع کاباس همچنین ادعا کرد که دیزنی بازگشت برنامه آخر شب را تسریع کرد زیرا قصد داشت افزایش قیمت را سه‌شنبه گذشته اعلام کند.

در صورتی که به یادآوری اخبار سرگرمی که در دو هفته گذشته заголовки (تیترها) را تسخیر کرده بود نیاز دارید، ABC متعلق به دیزنی، برنامه تاک شوی آخر شب Jimmy Kimmel Live را در 17 سپتامبر پس از آن که دونالد ترامپ، رئیس جمهور و اعضای دولت او، مجری را به خاطر اظهارات نامناسب در مورد ترور Чарли کیرک، اینفلوئنسر جناح راست متهم کردند، به حالت تعلیق درآورد. اگرچه دیزنی پس از آن اعلام کرد در 22 سپتامبر که این برنامه شب بعد دوباره برقرار خواهد شد، به نظر می رسد بسیاری از بینندگان از اقدامات این شرکت تحت تأثیر قرار نگرفتند.