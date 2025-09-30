گزارش شده است که OpenAI یک اپلیکیشن اجتماعی شبیه TikTok را در کنار Sora 2 منتشر خواهد کرد

در یک تحول که نباید هیچ کس را شگفت زده کند، OpenAI در حال آماده شدن برای انتشار یک اپلیکیشن اجتماعی مستقل است که توسط مدل ویدیویی آینده Sora 2 خود پشتیبانی می شود، Wired گزارش می دهد. گزارش شده است که این اپلیکیشن "شباهت زیادی" به TikTok دارد، با یک فید ویدیویی عمودی و ناوبری کشویی برای پیمایش. نکته مهم؟ این برنامه فقط محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را ارائه می دهد. ظاهراً هیچ گزینه ای برای کاربر برای آپلود عکس یا فیلم از رول دوربین تلفن خود وجود ندارد.

Wired می افزاید که OpenAI Sora 2 را محدود می کند تا کلیپ هایی را تولید کند که 10 ثانیه یا کمتر برای استفاده در داخل برنامه طول داشته باشند. مشخص نیست که محدودیت این مدل در خارج از برنامه چه خواهد بود. TikTok، پس از محدودیت اولیه 15 ثانیه، به مردم اجازه می دهد کلیپ هایی را آپلود کنند که تا 10 دقیقه طول دارند . گفته می شود که برنامه جدید شامل ابزار تأیید هویت نیز می باشد. اگر کاربری از این ویژگی استفاده کند، Sora 2 می تواند از شباهت او در ویدیوهایی که تولید می کند استفاده کند. به نوبه خود، این بدان معناست که افراد دیگر می توانند آن کاربران را تگ کنند و از شباهت آنها هنگام ریمیکس یکی از ویدیوهای خود استفاده کنند. به عنوان یک اقدام احتیاطی، OpenAI هر زمان که شخص دیگری از شباهت کاربران استفاده می کند، یک اعلان برای آنها ارسال می کند، حتی در شرایطی که شخصی ویدیویی می سازد اما هرگز آن را در فید برنامه ارسال نمی کند.

به گفته Wired، این نرم افزار به دلیل محدودیت های حق چاپ از تولید برخی ویدیوها خودداری می کند. با این حال، مشخص نیست که این محافظت ها چقدر قوی خواهند بود، گزارش The Wall Street Journal که OpenAI از دارندگان حقوق می خواهد تا محتوای خود را از ظاهر شدن در ویدیوهایی که Sora 2 تولید می کند، انصراف دهند.