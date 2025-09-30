نحوه دنبال کردن رویداد بزرگ سخت افزاری آمازون در فردا

آمازون فردا میزبان رویدادی در شهر نیویورک برای رونمایی از برخی سخت افزارهای جدید خواهد بود. این نمایشگاه در 30 سپتامبر ساعت 10 صبح به وقت ET آغاز می شود. بر اساس آنچه در دعوت نامه می بینیم و رایج ترین آهنگ اخبار محصول، ما انتظار داریم در مورد تحولات در خط اسپیکرهای هوشمند Echo، حداقل یک افزودنی جدید به مجموعه Kindle و یک به روز رسانی برای Fire TV بشنویم.

معمولاً در اینجا یک پیوند YouTube را جاسازی می کنیم تا بتوانید سه شنبه آن را تماشا کنید، اما این رویداد کمی غیرمعمول است از این نظر که آمازون جریانی را برای ما در خانه ارائه نمی دهد. با این حال، Engadget خبرنگارانی در این رویداد خواهد داشت و آنها تمام جزئیات را به صورت زنده وبلاگ نویسی خواهند کرد زیرا آمازون آنها را اعلام می کند. وبلاگ زنده حدود ساعت 8 صبح به وقت ET راه اندازی می شود.

در سال های گذشته، این نمایشگاه پاییزی همچنین زمانی بوده است که آمازون اخبار شرکت های Ring، Blink و Eero را به اشتراک می گذارد، بنابراین ممکن است فردا بیش از محصولات برند خود در مورد آنها بحث شود. و با توجه به اینکه هوش مصنوعی کلمه قصار روز است، این احتمال نیز وجود دارد که مدیران آمازون مدتی را صرف بحث در مورد دستیار صوتی Alexa+ کنند.