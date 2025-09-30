یوتیوبر گزارش داد که تورم باتری باعث گیر کردن Galaxy Ring در انگشتش شده است

گاهی اوقات وقتی یک دستگاه خراب میشود، به شکلی تماشایی خراب میشود. دانیل روتار، که کانال ZONEofTECH یوتیوب را رهبری میکند، پست کرد که باتری Samsung Galaxy Ring او در حالی که آن را پوشیده بود شروع به متورم شدن کرد. او نوشت: "نمیتوانم آن را در بیاورم و این چیز درد دارد." چند ساعت بعد، روتار پست کرد که به بیمارستان رفته و برای درآوردن حلقه هوشمند کمک گرفته است. او همچنین عکسهایی از دستگاه به اشتراک گذاشت که تورم را در سطح داخلی نشان میداد.
Update:— Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025
- I was denied boarding due to this (been travelling for ~47h straight so this is really nice ????). Need to pay for a hotel for the night now and get back home tomorrow????
- was sent to the hospital, as an emergency
- ring got removed
You can see the battery all… https://t.co/SRPfYI92Zg pic.twitter.com/ob8uUp5BeW
ما برای اظهار نظر با سامسونگ تماس گرفتیم و این بیانیه را از یک سخنگو دریافت کردیم: «ایمنی مشتریان ما اولویت اصلی است و ما در تماس مستقیم با این کاربر هستیم تا اطلاعات بیشتری در مورد نگرانیهای آنها کسب کنیم. در حالی که تجربیاتی مانند این بسیار نادر است، چند راه برای تلاش برای بیرون آوردن یک حلقه گیر کرده وجود دارد، از جمله آب و صابون - یا غوطهور کردن دست خود در آب سرد. اگر این روشها کارساز نبود، اطلاعات بیشتری در صفحه پشتیبانی سامسونگ ما ارائه شده است.»
فناوریهای فعلی کامل نیستند و باتری یک دستگاه ممکن است از کار بیفتد. وقتی این اتفاق میافتد، گازها و گرمای محبوس شده میتوانند باعث تورم باتری شوند. این یک مشکل رایج نیست، اما مشکلی شناخته شده است. حتی یک انجمن کامل Reddit به پدیده این "بالشتکهای تند" اختصاص داده شده است. بنابراین در اینجا یک یادآوری مکرر وجود دارد که اگر ابزارهای قدیمی دارید که از آنها استفاده نمی کنید، قبل از اینکه به طور بالقوه به این نوع وضعیت خرابی برسند، به بازیافت آنها فکر کنید.