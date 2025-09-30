Alphabet مبلغ ۲۲ میلیون دلار برای حل و فصل شکایت یوتیوب رئیس جمهور ترامپ پرداخت خواهد کرد

Alphabet پرداخت خواهد کرد مبلغ ۲۲ میلیون دلار به دونالد ترامپ، رئیس جمهور، به عنوان بخشی از توافق در یک پرونده شکایت دسته جمعی که علیه این شرکت به دلیل تعلیق حساب های مختلف یوتیوب پس از شورش ۶ ژانویه در پایتخت ایالات متحده، همانطور که اولین بار توسط وال استریت ژورنال گزارش شد، مطرح شده است. این شکایت شامل سایر مدعیانی است که کانال‌های یوتیوب آن‌ها ممنوع شده و مبلغ اضافی ۲.۵ میلیون دلار در پرداخت‌های توافقی بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

ترامپ طرح دعوی را در سال ۲۰۲۱، در کنار شکایت علیه توییتر و فیس‌بوک به دلیل تعلیق‌های مشابه، مطرح کرد و مدعی شد که حقوق متمم اول او را نقض کرده‌اند. توییتر، که از زمان تصاحب و تغییر نام تجاری آن توسط ایلان ماسک به X معروف است، تقریباً ۱۰ میلیون دلار به رئیس جمهور ترامپ پرداخت کرد تا این دعوی را حل و فصل کند. متا نیز دعوی خود را با رئیس جمهور بر سر تعلیق او از این پلتفرم به مبلغ ۲۵ میلیون دلار در اوایل سال جاری حل و فصل کرد.

این توافق مدت کوتاهی پس از آن صورت می گیرد که Alphabet نامه ای به کمیته قضایی مجلس نمایندگان نوشت و فشارهای دولت برای تعدیل محتوا در پلتفرم های خود را محکوم کرد. این شرکت همچنین اعلام کرد که یوتیوب راهی برای بازگرداندن حساب‌هایی که قبلاً به دلیل اطلاعات نادرست مربوط به COVID-19 یا یکپارچگی انتخابات ممنوع شده بودند، ارائه خواهد کرد.

مبلغ توافق شده از طرف Alphabet به Trust for the National Mall، یک شریک غیرانتفاعی از National Park Service، پرداخت می شود و برای ساخت سالن رقصی که رئیس جمهور ترامپ در کاخ سفید در حال ساخت آن است، اختصاص داده می شود. وجوه حاصل از توافق Meta نیز به همین ترتیب تعیین شده بود.

تابستان امسال Paramount، شرکت مادر CBS، دعوی قضایی را که توسط رئیس جمهور بر سر ادعاهایی مبنی بر اینکه این شبکه قصد دارد با ویرایش مصاحبه با کامالا هریس، «افکار عمومی را گیج، فریب و گمراه کند»، حل و فصل کرد. این شرکت رسانه ای ۱۶ میلیون دلار برای حل و فصل شکایت رئیس جمهور پرداخت کرد. سه هفته بعد FCC خرید ۸ میلیارد دلاری Paramount توسط Skydance را تایید کرد.