بهترین ترازوهای هوشمند برای سال 2025

یک ترازوی هوشمند کاری بیشتر از نشان دادن وزن شما انجام می‌دهد. این ترازوها معیارهایی مانند چربی بدن، توده عضلانی و درصد آب بدن را ردیابی کرده و سپس این داده‌ها را با تلفن شما همگام‌سازی می‌کنند تا بتوانید تغییرات را در طول زمان مشاهده کنید. اگر می‌خواهید کنترل سلامتی خود را در دست بگیرید، بهترین ترازوی هوشمند به شما بینش‌های واضحی می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا با اهداف خود ثابت قدم بمانید.



برخی از مدل‌ها بر دقت تمرکز دارند، در حالی که برخی دیگر از چندین پروفایل کاربری پشتیبانی می‌کنند یا به برنامه‌هایی که از قبل استفاده می‌کنید متصل می‌شوند. با وجود گزینه‌های بسیار زیاد، انتخاب بهترین ترازوی هوشمند به ویژگی‌هایی بستگی دارد که برای روتین شما اهمیت بیشتری دارند. این راهنما نکات برجسته ای از انتخاب های برتر ما را برای سهولت در این تصمیم گیری ارائه می دهد.

فهرست مطالب

ایمنی ترازوی هوشمند

بهترین ترازوهای هوشمند برای سال 2025

در یک ترازوی هوشمند به دنبال چه چیزی باشیم

چگونه آزمایش کردیم و کدام ترازوهای هوشمند را آزمایش کردیم

سوالات متداول درباره ترازوهای هوشمند

دلایل موجهی برای وزن کردن خود وجود دارد، اما ارزش شخصی شما نباید با عددی که بین پاهایتان نشان داده می‌شود تعریف شود. اگر به دنبال تغییر شکل بدن خود هستید، این رقم ممکن است با کاهش دور کمرتان افزایش یابد، زیرا وزن عضله بیشتر از چربی است.

برخی از ترازوها با ارائه معیارهای اضافی مانند سطح چربی احشایی، تصویری جامع تر از سلامت شما ارائه می دهند. دکتر آن سویفت، مدیر آموزش بهداشت عمومی در دانشگاه کمبریج، گفت: "وزن کردن خود خیلی زیاد می تواند منجر به این شود که [شما] به جای روند کلی در طول زمان، روی نوسانات کوچک روز به روز تمرکز کنید." سویفت افزود: "گاهی اوقات بهتر است به نحوه تناسب لباس ها یا احساس خود توجه کنید تا وزن خود."

یک متاآنالیز از سال 2016 نشان داد که ممکن است برخی از اثرات روانی منفی از وزن کردن خود وجود داشته باشد. یک مطالعه در سال 2018، با این حال، گفت که ممکن است یک ارتباط مثبت بین وزن کشی منظم و کاهش وزن تسریع شده وجود داشته باشد. این می تواند یک میدان مین باشد و من از شما می خواهم که از خودتان مراقبت کنید و به یاد داشته باشید که موفقیت یک شبه اتفاق نمی افتد.

در یک ترازوی هوشمند به دنبال چه چیزی باشیم

وزن

ترازویی که وزن را اندازه گیری می کند احتمالا مهمترین نیاز است، درست است؟ چه به دنبال یک ترازوی وزن پایه باشید و چه یک ترازوی چربی بدن کامل، به خاطر داشته باشید که با تمام این اندازه گیری ها، قرائت ها به اندازه یک ترازوی بالینی کالیبره شده دقیق نخواهد بود. بهتر است روی روند کلی، بالا یا پایین در طول زمان، به جای یک اندازه گیری جداگانه تمرکز کنید. ترازوهایی که اندازه گیری های با دقت بالا ارائه می دهند می توانند کمک کنند، به خصوص اگر به دنبال داده هایی برای اطلاع رسانی به یک هدف خاص سلامتی یا تناسب اندام هستید.

اتصال

قبل از خرید ترازوی خود، مشخص کنید که چگونه و چه زمانی قصد دارید خود را وزن کنید، زیرا این یک مسئله است. برخی از ترازوهای حمام هوشمند سطح پایین از طریق بلوتوث متصل می شوند و هیچ حافظه داخلی ندارند، بنابراین اگر تلفن خود را در دسترس نداشته باشید، وزن شما را ثبت نمی کند. اگر ترازوی شما Wi-Fi دارد، ترازوی شما می تواند داده ها را به یک سرور ارسال کند و به شما امکان دسترسی به آنها را از هر دستگاه سازگار می دهد. همچنین، باید به این نکته توجه داشته باشید که برخی از ترازوهای هوشمند با در نظر گرفتن امنیت ساخته نشده اند، بنابراین اگر ترازوی شما به خطر بیفتد، خطر کمی برای حریم خصوصی شما وجود دارد.

تراکم استخوان

هر چه استخوان های شما قوی تر باشند، خطر شکستگی و پوکی استخوان کمتر است - نگرانی های رایج با افزایش سن. تست های بالینی تراکم استخوان از اشعه ایکس کم قدرت استفاده می کنند و برخی از ترازوها می توانند یک تقریب خانگی به شما ارائه دهند. این تست های توده استخوانی یک جریان الکتریکی کوچک را از طریق پاهای شما عبور می دهند و مقاومت را هنگام تکمیل سفر اندازه گیری می کنند. مقاومتی که توسط استخوان ها، چربی و عضله ارائه می شود متفاوت است و به ترازوی شما اجازه می دهد تفاوت را تشخیص دهد. یک مانیتور ترکیب بدن نیز اغلب شامل این ویژگی می شود و تجزیه و تحلیل دقیقی از تراکم استخوان، چربی و توده عضلانی ارائه می دهد.

درصد چربی بدن و توده عضلانی

چربی و عضله بخش های ضروری از ساختار ما هستند، اما مقدار زیاد هر کدام می تواند مشکل ساز باشد. درست مانند تراکم استخوان، یک ویژگی اندازه گیری ترکیب بدن می تواند درصد چربی بدن و توده عضلانی شما را با استفاده از تجزیه و تحلیل امپدانس بیوالکتریکی (BIA) نظارت کند. این اندازه گیری آزمایش می کند که بدن شما چقدر در برابر سیگنال الکتریکی که از بدن شما عبور می کند مقاومت می کند. (این یک قاعده سرانگشتی است که شما باید 30/70 درصد بین چربی و عضله تقسیم داشته باشید، اما لطفاً برای ارقام خاص بدن و نیازهای پزشکی خود با یک متخصص پزشکی مشورت کنید.) برای کسانی که اهداف ورزشی خاصی دارند، ترازوهای هوشمند یک حالت ورزشکار را ارائه می دهند تا قرائت ها را برای دقت بهتر تنظیم کنند. اگر نظارت بر چربی بدن یک اولویت است، به دنبال مدلی باشید که به عنوان ترازوی چربی بدن به بازار عرضه می شود.

BMI

بسیاری از ترازوها یک محاسبه BMI ارائه می دهند، و انجام آن آسان است زیرا شما فقط قد و وزن را روی یک خط نمودار تنظیم می کنید. با این حال، شاخص توده بدنی یک اندازه گیری مشکل ساز است که منتقدان آن می گویند هم بیش از حد ساده و اغلب بسیار گمراه کننده است. متاسفانه، این نیز یکی از رایج ترین معیارهای بالینی بدن است و متخصصان پزشکی از آن برای قضاوت در مورد مراقبت شما استفاده می کنند.

سرعت موج نبض

شرکت بهداشتی فرانسوی Withings مدتی است که سرعت موج نبض (PWV) را در ترازوی اصلی خود ارائه کرده است، اگرچه نگرانی های نظارتی به این معنی بود که برای مدتی پس گرفته شد. این یک اندازه گیری از سفتی شریان است، که به عنوان یک نشانگر هم از خطر قلبی عروقی و هم از سایر شرایط سلامتی عمل می کند. برای کسانی که به دنبال درک عمیق تری از سلامت خود هستند، برخی از ترازوها اکنون اسکن بدن را ارائه می دهند، که معیارهای پیشرفته تری مانند ترکیب بدن قطعه ای و بینش سلامت عروق را ارائه می دهد.

وسایل پوشیدنی و ادغام

جفت کردن ترازوی هوشمند خود با وسایل پوشیدنی مانند ردیاب های تناسب اندام یا ساعت های هوشمند می تواند اکوسیستم ردیابی سلامت شما را بیشتر تقویت کند. بسیاری از ترازوهای هوشمند مستقیماً با پلتفرم هایی مانند Fitbit یا Apple Health همگام می شوند و ردیابی روندها و تجزیه و تحلیل داده های شما را در یک مکان آسان تر می کنند.

صفحه نمایش

کمتر یک مشخصات و بیشتر یک نکته: ترازوهای حمام هوشمند دارای صفحه نمایش هایی هستند که از LCD های از پیش چاپ شده یا طرح بندی ماتریس نقطه دیجیتال گرفته تا صفحه نمایش های رنگی متغیر هستند. در سطح بالا، صفحه نمایش ترازوی شما می تواند نمودارهای روند وزن و سایر آمارهای حیاتی شما را نشان دهد و حتی می تواند آب و هوای روز را به شما بگوید. اگر نزدیک بین هستید و قصد دارید صبح اول وقت، قبل از پیدا کردن عینک یا لنز تماسی خود، خود را وزن کنید، یک صفحه نمایش بزرگ، واضح و با کنتراست بالا را انتخاب کنید.

برنامه و اشتراک ها

شما بیشتر وقت خود را صرف مشاهده داده های سلامتی خود از طریق برنامه ترازوهای همراه آن می کنید، و ضروری است که یک برنامه خوب دریافت کنید. این شامل یک طرح بندی واضح و تمیز با ابزارهای قدرتمند برای تجسم پیشرفت شما و تجزیه و تحلیل داده های شما برای یافتن مکان هایی است که می توانید بهبود بخشید. با توجه به اینکه شما اغلب نیازی به خرید چیزی قبل از امتحان کردن برنامه ندارید، ارزش امتحان کردن یک یا دو مورد را دارد تا ببینید آیا با آن هماهنگ هستید یا خیر. همچنین مهم است که قبل از خرید، سازگاری برنامه را بررسی کنید. برخی از برنامه های بهداشتی فقط با iOS یا Android کار می کنند - نه هر دو. اتصال Apple Watch نیز می تواند یک مزیت برای ردیابی تمرینات و معیارهای سلامتی به طور یکپارچه باشد. چندین شرکت همچنین اشتراک های ممتاز را ارائه می دهند، که سایر ویژگی ها - از جمله بینش ها و مربیگری - را برای همراهی با سخت افزار شما باز می کند.

قابلیت حمل داده

استفاده از یک ترازو یا پلتفرم برنامه برای سال ها در یک زمان به این معنی است که شما یک گنجینه عظیم از داده های شخصی را جمع آوری خواهید کرد. و این (یا باید باشد)، حق شماست که آن داده ها را به ارائه دهنده دیگری ببرید اگر در آینده تصمیم به تغییر پلتفرم دارید. با این حال، قابلیت حمل داده یک میدان مین است، با پلتفرم های مختلف که گزینه های بسیار متفاوتی را ارائه می دهند، و رفتن به جای دیگر را آسان (یا سخت) می کند.

همه دستگاه های موجود در این مجموعه به شما اجازه می دهند داده های خود را به یک فایل CSV صادر کنید، که سپس می توانید هر کاری که می خواهید با آن انجام دهید. وارد کردن این اطلاعات دشوارتر است، با Withings و Garmin که این امکان را فراهم می کنند، و Omron، Xiaomi، Eufy و Fitbit که انجام آن را چندان آسان نمی کنند. (در همین حال، برنامه هایی که با Apple Health درگیر هستند، می توانند تمام داده های سلامتی شما را در یک فایل XML خروجی دهند.)

قدرت

این یک مسئله بزرگ نیست، اما ارزش دارد به خاطر داشته باشید که هر ترازو یا با باتری های یکبار مصرف (به طور معمول 4xAAA) کار می کند یا با بسته باتری داخلی خود. هر یک از این انتخاب ها هزینه زیست محیطی و مالی را به عمر ترازوی شما اضافه می کند - یا با خرید منظم سلول های تازه یا با این احتمال که کل واحد زمانی که بسته باتری از کار می افتد، به زباله تبدیل شود.

چگونه آزمایش کردیم و کدام ترازوهای هوشمند را آزمایش کردیم

برای این راهنما، من شش ترازو از تولیدکنندگان بزرگ آزمایش کردم:

Mi (Xiaomi) ترازوی ترکیب بدن 2

ارزان‌ترین مدل ما، ترازوی ترکیب بدن 2 Xiaomi / Mi تا جایی که می‌توانید ساده است، و این نشان می‌دهد. اغلب مدت زیادی طول می‌کشد تا وزن بدن شما را قفل کند، و وقتی این کار را انجام دادید، باید برای نگاه کردن به داده‌های اضافی خود، به برنامه ترازوهای با نام تجاری Zepp Life بپردازید. اما نمی‌توانید آن را برای اصول اولیه سرزنش کنید، و اندازه‌گیری‌های وزن محدود (اما دقیق) و ترکیب بدن را با قیمتی کمتر از قیمت مک‌دونالد برای چهار نفر ارائه می‌دهد.

Fitbit Aira Air

Fitbit، که اکنون بخشی از گوگل است، نام آشنا برای ردیاب های تناسب اندام و ساعت های هوشمند در ایالات متحده است، درست است؟ اگر اینطور نیست، پس باید حداقل تا حدی مترادف با آن باشد. Aria Air ترازوی ساده این شرکت است که وزن شما و چند معیار سلامتی دیگر را ارائه می دهد، اما می توانید مطمئن باشید که Fitbit اصول اولیه را به درستی انجام داده است. ناگفته نماند که بیشتر دلیل خرید یک محصول Fitbit استفاده از برنامه تناسب اندام آن است.

Anker Eufy Smart Scale P2 Pro

ترازوی هوشمند Eufy P2 Pro چیزهای زیادی برای تعریف دارد - قیمت، ظاهر کلی (این یک کیت جذاب است) و آنچه ارائه می دهد. این دستگاه طیف کاملی از عملکردهای عمیق، از جمله اندازه گیری های چربی بدن، توده عضلانی، وزن آب، توده چربی بدن و توده استخوانی را ارائه می دهد و همچنین مواردی مانند ضربان قلب و میزان متابولیسم پایه شما (مقدار کالری مورد نیاز برای خوردن در روز برای عدم تغییر وزن) را از داخل برنامه خود محاسبه می کند. در واقع، در زیر گرافیک دوستانه دفن شده، این ترازو انبوهی از آمار و داده ها را ارائه می دهد که فکر می کنم باید کمی بیشتر از یک مربی در مورد نحوه بهبود سلامت کلی خود به شما آموزش دهد.

شایان ذکر است که Anker - شرکت مادر Eufy - به عنوان گمراه کننده کاربران و رسانه ها در مورد امنیت محصولات خود چند سال پیش شناسایی شد. دوربین های امنیتی با نام تجاری Eufy آن، که این شرکت می گوید ویدیویی را در خارج از شبکه محلی شما پخش نمی کند، مشخص شد که به اشخاص ثالث اجازه دسترسی به جریان ها را به صورت آنلاین می دهد. در نتیجه، در حالی که ما ترازوی هوشمند Eufy را به دلیل ویژگی های خودش تحسین کرده ایم، نمی توانیم آن را بدون یک هشدار بزرگ توصیه کنیم.

Omron BCM-500 ترازوی و ترکیب بدن با بلوتوث

با توجه به نقش آن در ساخت دستگاه های پزشکی واقعی، می دانید با یک محصول Omron چه چیزی دریافت می کنید. یک کیت محکم، قابل اعتماد، قوی، قوی (فرهنگ لغت را برای مترادف های بیشتر بررسی می کند) قابل اعتماد. هیچ عاشقانه یا هیجانی در نمایش وجود ندارد، اما می توانید مطمئن باشید که هر چقدر هم که بی لذت باشد، کار مورد نظر را انجام می دهد و کاربر پسند خواهد بود. سخت افزار محدود است، برنامه محدود است، اما مطمئناً (مترادف ها را دوباره بررسی می کند) ثابت است.

جدا از شوخی، برنامه Connect Omron تا جایی که می توانید ساده است، زیرا به عنوان یک رابط برای بسیاری از محصولات خود عمل می کند. به صفحه وزن بروید، و وزن و خواندن BMI خود را دریافت خواهید کرد، و اگر یک هدف تناسب اندام تعیین کرده اید، می توانید ببینید چقدر تا رسیدن به آن راه دارید. همچنین می توانید به دیدن یک نمودار روند تغییر دهید، که دوباره، اساسی ترین تجسم تمرینات و پیشرفت شما را ارائه می دهد.

Garmin Index S2

Garmin اکوسیستم تناسب اندام بسیار بزرگی دارد، بنابراین اگر از قبل بخشی از آن دنیا هستید، ترازوی هوشمند آن یک کار بیهوده است. از یک طرف، این ترازو یکی از ساده ترین و مجلل ترین ها در بین این دسته است، با صفحه نمایش رنگی و طراحی شیک خود. من همچنین از انبوه داده ها و معیارهای مختلفی که این ترازو به سمت شما پرتاب می کند، طرفدار بزرگی هستم - شما می توانید یک نمودار رنگی کامل را ببینید که اندازه گیری های وزن و پیشرفت هدف شما را ترسیم می کند و معیارهای مختلفی را که به تفصیل ردیابی می کند. اگر نکته منفی وجود داشته باشد، این است که تنظیمات Garmin دست شما را نمی گیرد، زیرا برای افراد جدی تناسب اندام است، نه تازه کارها.

Withings Body Comp

در بالاترین سطح، ترازوی اصلی Withings Body Comp لوکس و به طرز مجللی قیمت گذاری شده است، رقمی که من آن را "خیلی زیاد" برای خرج کردن برای یک ترازوی حمام می دانم. با این حال، در ازای پول خود، شما یک بررسی نسبتاً جامع از معیارهای ترکیب بدن از جمله وزن، درصد چربی بدن، سن عروقی، سرعت موج نبض و فعالیت الکترودرمال خود دریافت خواهید کرد. صفحه نمایش ماتریس نقطه ای تک رنگ آن ممکن است به اندازه Garmin شیک نباشد، اما به سرعت به روز می شود و با ظاهر کلی شیک سخت افزار بسیار مطابقت دارد.

Withings Body Scan

اگر می خواهید پول نقد خود را به رخ بکشید، یک ماشین نمی خرید، بلکه یک ماشین فوق العاده می خرید، یا اگر به اندازه کافی ثروتمند هستید، یک ماشین بسیار پیشرفته. پس چه اسمی به ترازوی 400 دلاری Withings Body Scan بدهیم، اگر نه یک ترازوی فوق العاده هوشمند، یا یک ترازوی بسیار هوشمند؟ علاوه بر انجام هر کاری که Body Comp انجام می دهد، به علاوه اجرای نوار قلب شش لید، ترکیب بدن بخش بندی شده، و حتی نوروپاتی را در پاهای شما بررسی می کند. این بهترین ترازویی است که من تا به حال استفاده کرده ام، همچنین گران ترین است و من مشکوک هستم که برای تقریباً هر کسی که به خرید آن فکر می کند، دستگاه بیش از حد است.

سوالات متداول درباره ترازوهای هوشمند

تفاوت بین ترازوی هوشمند و ترازوی معمولی چیست؟

یک ترازوی معمولی بسیار ساده است - به شما می گوید که وزن شما چقدر است، و معمولاً همین. از طرف دیگر، یک ترازوی هوشمند کارهای بسیار بیشتری انجام می دهد. نه تنها اندازه گیری های وزن شما را به شما می دهد، بلکه می تواند مواردی مانند درصد چربی بدن، توده عضلانی و حتی BMI شما را نیز ردیابی کند. برخی از ترازوهای هوشمند حتی معیارهای پیشرفته تری مانند تراکم استخوان را بسته به مدل نظارت می کنند.

چیزی که حتی بهتر است این است که ترازوهای هوشمند با برنامه های ترازو در تلفن شما با استفاده از Wi-Fi یا بلوتوث همگام می شوند، بنابراین می توانید تمام داده های سلامتی خود را در یک مکان مشاهده کنید. این به شما امکان می دهد روندها را در طول زمان نظارت کنید، مانند افزایش توده عضلانی یا کاهش درصد چربی بدن.

چگونه ترازوهای هوشمند با بیش از یک نفر که از آن استفاده می کنند کار می کنند؟

وقتی بیش از یک نفر در یک خانواده از ترازوی هوشمند استفاده می کنند، معمولاً هر فرد را با محدوده وزن و سایر اندازه گیری های بدن (مانند درصد چربی بدن) تشخیص می دهد. بیشتر ترازوهای هوشمند به شما این امکان را می دهند که پروفایل های فردی را در برنامه همراه راه اندازی کنید، و پس از پیوند پروفایل شما، ترازو می تواند به طور خودکار تشخیص دهد که چه کسی روی آن ایستاده است.

فرض کنید شما و یکی از اعضای خانواده وزن های نسبتاً متفاوتی دارید - ترازو به راحتی بر اساس آن می داند که چه کسی کیست. اما اگر شما و شخص دیگری وزن های مشابهی دارید، ممکن است از شما بخواهد که پس از وزن کشی، پروفایل را در تلفن خود تأیید کنید. برخی از ترازوها حتی به شما این امکان را می دهند که اگر مطمئن نیستید، یک پروفایل را به صورت دستی در برنامه ترازو اختصاص دهید.