Logitech MX Master 4 با بازخورد لمسی، لاستیک کمتر و همان شکل از راه رسید

اگر در طول دهه گذشته به دنبال ماوس بی‌سیم گشته‌اید، احتمالاً پیشنهادهای زیادی برای Logitech MX Master دیده‌اید. دلیل خوبی برای این وجود دارد: آن‌ها ارزان نیستند، اما معمولاً راحت، همه‌کاره و دارای ویژگی‌هایی هستند که کار کردن در مقابل یک مانیتور را در تمام طول روز کمی کمتر آزاردهنده می‌کنند. MX Master 3S فعلی مدتی است که در صدر راهنمای خرید ماوس بی‌سیم ما قرار دارد.

اکنون، سه سال پس از عرضه 3S، Logitech در حال ارائه MX Master 4 جدید را با قیمت 120 دلار عرضه می‌کند و در ماه اکتبر روانه بازار خواهد شد. من توانسته‌ام آن را در چند هفته گذشته آزمایش کنم.

در بیشتر موارد، این یک به‌روزرسانی تکراری است، با همان شکل کلی، عمر باتری، حسگر 8K DPI و کلیک‌های فوق‌العاده بی‌صدا مشابه MX Master 3S قبلی. کمی سنگین‌تر (150 گرم در مقابل 141 گرم)، پهن‌تر (3.48 اینچ در مقابل 3.32 اینچ) و بلندتر (5.05 اینچ در مقابل 4.92 اینچ) از مدل قبلی است، اما اگر 3S یا MX Master 3 قدیمی‌تر را راحت یافتید، نباید مشکلی در اینجا داشته باشید. با این حال، این هنوز یک ماوس سنگین است که برای کاربران با گریپ کف دستی و راست‌دست‌ها طراحی شده است: خطوط ملایم، قوز سخاوتمندانه، تکیه‌گاه شست فراوان و دکمه‌های بزرگ آن مانند یک دستکش مناسب خواهند بود اگر این توصیفات شامل شما شود، اما افراد چپ دست و کسانی که دست‌های کوچک‌تری دارند موافق نخواهند بود.

Jeff Dunn برای Engadget

چشمگیرترین تغییر در اینجا افزودن بازخورد لمسی است که در یک پانل کوچک در داخل تکیه‌گاه شست ماوس تعبیه شده است. شما می‌توانید شدت این اثر را از طریق نرم‌افزار Options+ Logitech سفارشی کنید - یا آن را به طور کامل خاموش کنید - اما اساساً کمی بازخورد سبک گوشی‌های هوشمند را به دسکتاپ شما می‌آورد. برای مثال، وقتی برای اولین بار ماوس را جفت می‌کنید، یک ضربه کوچک را احساس خواهید کرد. همین امر در مورد جابجایی بین دستگاه‌ها با استفاده از ویژگی "Flow" لاجیتک نیز صدق می‌کند. هنگامی که باتری کم است، می‌لرزد. اگر سعی می‌کنید دقیقاً یک گرافیک را در برنامه‌ای مانند Photoshop تراز کنید، هنگام انتقال آن به مکان دقیق و صحیح، یک زنگ کوچک دریافت خواهید کرد.

همچنین هنگام قرار گرفتن ماوس روی گزینه‌ها در Actions Ring، یک پوشش قابل تنظیم که بسته به برنامه‌ای که استفاده می‌کنید، میانبرهای مختلفی را ارائه می‌دهد، آن را نیز احساس خواهید کرد. این زمانی ظاهر می‌شود که روی پنل کناری کلیک کنید؛ برای مثال، می‌توانید از آن برای دسترسی سریع به ابزار اسکرین شات در حین کار با Chrome یا لغزنده‌های روشنایی و کنتراست در Photoshop استفاده کنید.

اگر همه اینها شبیه یک حقه‌بازی به نظر می رسد، خب، تا حدودی همینطور است. این چیزی نیست که کسی به آن نیاز داشته باشد. اما این اثر در تنظیمات "متوسط" پیش‌فرض به طرز شگفت‌انگیزی ظریف است و نوعی اطمینان خاطر همراه با احساس یک عمل تایید شده به جای فقط دیدن آن وجود دارد. من آن را دلپذیرتر از مزاحم دیدم. نکته مهم این است که فقط چند برنامه از بازخورد لمسی MX Master 4 به طور بومی در هنگام عرضه پشتیبانی می کنند: Photoshop، Lightroom و Zoom، و Adobe Premiere Pro نیز به زودی پس از آن. شما همچنان می‌توانید از بازخورد لمسی در سطح سیستم در Windows و macOS استفاده کنید، و Logitech در حال انتشار یک SDK برای توسعه‌دهندگان بیشتر برای ادغام این عملکرد است، اما باید ببینیم چه تعداد این کار را انجام می‌دهند.

سفارشی کردن Actions Ring در برنامه Options+ Logitech. Logitech/Jeff Dunn برای Engadget

تغییر دیگر مربوط به پوشش ماوس است که روکش لاستیکی 3S را با یک پلاستیک با بافت ملایم در اطراف قسمت بالایی تعویض می کند. (تکیه گاه شست و سمت راست هنوز از لاستیک استفاده می کنند.) برخی از کاربران از کنده شدن و فرسوده شدن ماوس‌های MX Master قدیمی‌تر پس از استفاده طولانی مدت شکایت کرده‌اند. زمان نشان خواهد داد که مدل جدید چقدر خوب دوام می‌آورد، اما باید از همان نوع تخریب ناشی از عرق جلوگیری کند. به هر حال، من آن را صاف و بدون لغزندگی یافته ام. من همچنین نتوانسته ام مشکلات دقت را که برخی از خریداران 3S با چرخ اسکرول الکترومغناطیسی آن داشته اند را تکرار کنم، که هنوز از فلز با کیفیت بالا ساخته شده است و به شما امکان می دهد به راحتی بین اسکرول پله ای و چرخش آزاد در لحظه جابجا شوید.

تغییرات و پیشرفت های جزئی دیگری نیز وجود دارد. گیرنده همراه با مدل Windows اکنون USB-C به جای USB-A است. چرخ اسکرول افقی در سمت کناری - که همچنان برای پیمایش در صفحات گسترده نعمت است - با هر چرخش کمی بیشتر امتداد می یابد. پایه های PTFE در پایین کمی بزرگتر هستند تا حرکت روان تری داشته باشند. دکمه اختصاصی ژست دیگر به طور نامناسبی در تکیه گاه شست ادغام نشده است. در عوض، قبل از دو دکمه کناری قابل برنامه ریزی بیرون کشیده شده است. Logitech می گوید یک تراشه قدرتمندتر در داخل ماوس وجود دارد تا کیفیت اتصال را بهبود بخشد. لبه های اطراف دکمه های اصلی کلیک اکنون شفاف هستند: چیز مهمی نیست، اما کمی شیک تر است. پیچ های پایین نیز اکنون در معرض دید هستند، که Logitech می گوید باید برای اهداف بازیافت در آینده مفید باشد.

Logitech

بقیه موارد تا حد زیادی مانند قبل است که چیز بدی نیست. بهترین ویژگی در اینجا هنوز دکمه های اصلی تقریباً بی صدا است که سطح دلپذیری از حرکت را حفظ می کنند اما هرگز کسی را در اطراف شما آزار نمی دهند. عمر باتری همچنان 70 روز اعلام شده است که درست به نظر می رسد - من حدود یک ماه است که ماوس را شارژ نکرده ام و برنامه Options+ می گوید هنوز حدود 50 درصد باتری باقی مانده است. طراحی هنوز فوق العاده محکم به نظر می رسد، بدون هیچ گونه خم شدن یا صدای جیر جیر. دکمه های کناری محکم و لمسی هستند. Options+ سنگین است اما هنوز به اندازه کافی بصری است که بتوان دکمه ها را دوباره برنامه ریزی کرد و تنظیمات مخصوص برنامه را سفارشی کرد. هنوز هم می تواند روی سطوح مختلف، از جمله شیشه یا پارچه مبل من، ردیابی کند. شما همچنان می توانید به طور همزمان به سه دستگاه متصل شوید و با یک دکمه در پایین بین آنها جابجا شوید.

از جنبه منفی، دیگر کابل USB-C در جعبه وجود ندارد و نرخ نظرسنجی همچنان روی 125 هرتز پایه تنظیم شده است، به این معنی که ردیابی آنقدرها هم که باید روان نیست. نسخه Mac با گیرنده USB عرضه نمی شود و هنوز هیچ محفظه ذخیره سازی داخلی برای دانگل در هیچ یک از مدل ها وجود ندارد. همچنین برای احساس بازخورد لمسی باید Options+ را باز نگه دارید که آزاردهنده است. برخی از این شکایات مدتی است که وجود داشته اند، بنابراین دیدن آنها سه سال بعد ناامید کننده است. با این حال، احتمالاً اینها مانع اصلی نیستند. اگر از ماوس MX Master قدیمی تر راضی هستید، MX Master 4 ممکن است یک ارتقاء ضروری نباشد، و اگر قبلاً برای شما کار نمی کرد، احتمالاً این یکی اکنون برای شما کار نخواهد کرد. اما اگر یک کاربر حرفه ای در بازار برای یک ماوس بهره وری جدید هستید، انتظار داریم این جدیدترین تکرار به اندازه نسخه های قبلی خود محبوب باشد.