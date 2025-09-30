OpenAI به شما اجازه می دهد از Etsy درون ChatGPT خرید کنید

اکنون قادر خواهید بود برخی از آیتم هایی را که به دنبال آن هستید، بدون ترک مکالمه ChatGPT خریداری کنید. OpenAI یک ویژگی جدید به نام پرداخت فوری راه اندازی کرده است که توسط پروتکل تجارت Agentic، یک فناوری که با Stripe توسعه داده است، پشتیبانی می شود. هنگامی که از طریق ChatGPT به دنبال خرید کالا هستید، می توانید ببینید که کدام یک از محصولاتی که به شما نشان می دهد را می توانید از داخل چت بات خریداری کنید. این ویژگی برای کاربران رایگان و پولی در دسترس است، اما در حال حاضر فقط از خریدهای تک آیتمی از فروشندگان Etsy در ایالات متحده پشتیبانی می کند.

OpenAI می گوید بیش از یک میلیون فروشنده که از Shopify استفاده می کنند، از جمله Glossier، SKIMS و Spanx، از "به زودی" پرداخت فوری پشتیبانی می کنند. همچنین در حال افزودن پرداخت سبد خرید چند آیتمی است و دامنه این ویژگی را در آینده به مناطق بیشتری گسترش می دهد. این شرکت پروتکل تجارت Agentic را به صورت متن باز ارائه می دهد تا به بازرگانان بیشتری اجازه دهد روی ادغام ChatGPT خود کار کنند.

OpenAI در پست خود گفت که به رتبه بندی نتایج محصولی که بیشترین ارتباط را با جستجوی شما دارند بر اساس در دسترس بودن، قیمت و کیفیت ادامه خواهد داد. این شرکت به محصولاتی که از پرداخت فوری پشتیبانی می کنند، تقویت نمی کند و آنها را بالاتر از سایر گزینه ها فقط به دلیل این ویژگی رتبه بندی نمی کند. سفارشات و پرداخت های شما همچنان توسط تاجری که از او خرید می کنید انجام می شود و می توانید از کارت خود در OpenAI یا سایر گزینه های پرداخت موجود استفاده کنید. این شرکت همچنین گفت که این تاجران هستند که "هزینه کمی برای خریدهای تکمیل شده" پرداخت می کنند و پرداخت فوری بر قیمت محصول برای شما تأثیری نخواهد گذاشت.