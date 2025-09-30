صبح بعد: از رویداد بزرگ دستگاه‌های آمازون امروز چه انتظاری داشته باشیم

رویدادهای فناوری پاییز متوقف نخواهند شد. امروز، آمازون رویداد سخت افزاری پاییزه خود را دارد، که به احتمال زیاد بهبودهایی را در دستیار صوتی الکسا و برخی از خانه‌های جدید اکو برای زندگی در آن نشان خواهد داد. چند سالی از آخرین به‌روزرسانی اکو شو می‌گذرد و حتی مدت بیشتری از اکو استاندارد می‌گذرد.

دعوت‌نامه نشان می‌دهد که ما انتظار ارتقاهایی در کیندل نیز داریم - تصویر روی دعوت‌نامه یک کیندل با یک تصویر رنگی است. Kindle Scribe 2 اوایل امسال عرضه شد و Kindle Colorsoft نیز عرضه شد، بنابراین شاید چیزی در دست ساخت باشد که بهترین ویژگی‌های هر دو را ترکیب کند.

در حالی که الکسا و کیندل قرعه‌کشی اصلی خواهند بود، سایر برندهای فناوری آمازون، مانند رینگ و ایرو، نیز ممکن است حضور داشته باشند. خلاصه اینکه، احتمالاً رویدادی پرمشغله خواهد بود.

همه چیز ساعت 10 صبح به وقت شرقی در شهر نیویورک آغاز می شود، جایی که ما به صورت زنده گزارش خواهیم داد. برای همه اطلاعیه ها در وبلاگ زنده دستگاه های آمازون ما با ما همراه باشید. هیچ پخش زنده ویدیویی وجود ندارد، بنابراین ما مانند سال 2010 از این رویداد به روز رسانی خواهیم کرد.

نحوه دنبال کردن رویداد بزرگ سخت افزاری آمازون

گزارش شده است که دیزنی 1.7 میلیون مشترک پولی را در هفته پس از تعلیق کیمل از دست داده است

آلفابت 22 میلیون دلار برای حل و فصل شکایت یوتیوب رئیس جمهور ترامپ پرداخت خواهد کرد

EA تأیید می کند که در یک تصاحب 55 میلیارد دلاری خصوصی خواهد شد

تحت مالکیت صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF)، سیلور لیک و افینیتی پارتنرز.

Electronic Arts با یک تصاحب 55 میلیارد دلاری موافقت کرده است که شرکت را خصوصی می کند. صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF)، سیلور لیک و افینیتی پارتنرز به توافقی دست یافته اند تا EA و مجموعه فرانشیزهای بازی های ورزشی آن و، ام، سایر بازی هایی که اخیراً با مشکل مواجه شده اند، را خریداری کنند. امسال، این شرکت یک بازی آینده Black Panther را لغو کرد و استودیوی پشت آن را تعطیل کرد، و گزارش شده است که فرانشیز Need For Speed خود را «تعلیق» کرده است. سپس Anthem وجود داشت. این معامله، بزرگترین خرید اهرمی تاریخ، پایان 35 سال فعالیت EA به عنوان یک شرکت سهامی عام را رقم می زند.

FCC به طور تصادفی طرح های آیفون را فاش کرد، که به طور بالقوه به رقبا نگاهی دزدکی به اسرار شرکت می دهد

ای وای.

کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) اخیراً یک فایل پی دی اف 163 صفحه‌ای را منتشر کرده است که شماتیک الکتریکی آیفون 16e را نشان می‌دهد، علیرغم اینکه اپل به طور خاص درخواست کرده است که محرمانه باشند. طبق گزارشی از AppleInsider، این به احتمال زیاد اشتباهی از جانب FCC بوده است.

این فایل‌ها شامل نمودارهای بلوکی، نمودارهای شماتیک الکتریکی، مکان‌های آنتن و موارد دیگر بود. رقبا می توانند به سادگی یک گوشی تلفن همراه را خریداری کرده و آن را باز کنند تا به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند، زیرا آیفون 16e در ماه فوریه عرضه شد، اما این نشت هرگونه حدس و گمان را از بین می برد. FCC به چگونگی وقوع این نشت رسیدگی نکرده است.

کتاب عکاسی پلی استیشن، جلد بعدی میز قهوه من است

که هیچ کس دیگری آن را نخواهد خواند.

Sony

سونی سی امین سالگرد پلی استیشن را با فروش چیزهایی جشن می گیرد. چیزهایی مانند کنسول های PS5 و لوازم جانبی به سبک PS1. (من به تازگی کنترلر را گرفتم. پز.) این شرکت همچنین در حال انتشار یک کتاب عکاسی است که "نمونه های اولیه، طرح های مفهومی و مدل های طراحی که توسعه سخت افزار را شکل داده اند" را از روزهای اولیه تا دوران فعلی PS5 به نمایش می گذارد. سونی همچنین با ریباک برای مجموعه ای از کتانی های سی امین سالگرد به سبک PS1 همکاری کرده است.

