شرکت سازنده تلفن هوشمند ناتینگ (Nothing) اکنون یک خط تولید نسبتاً کامل از لوازم جانبی صوتی دارد و اکنون یک هدفون روگوشی جدید با قابلیت ANC تطبیقی (حذف نویز فعال) از شرکت تابعه خود به نام CMF به مجموعه خود اضافه کرده است. هدفون حرفهای (Headphone Pro) مشخصات قابل توجهی را با قیمتی کمتر از ۱۰۰ دلار ارائه میدهد. این هدفون دارای ویژگیهایی مانند حذف نویز ۴۰ دسیبلی، LDAC (کدک صوتی دیجیتال بدون افت) و گواهینامه Hi-Res برای صدای سیمی و بیسیم، به همراه یک "اسلایدر انرژی" برای تنظیم EQ است.
هدفون حرفهای CMF هیچ شباهتی به هدفون روگوشی جعبهای Headphone 1 ناتینگ ندارد. در حالی که طراحی آن مدل نسبتاً غیرعادی و سختگیرانه بود، مدل CMF ظاهری نرمتر و متعارفتر با یک هدبند گرد دارد که یادآور WH-1000XM5 های سونی است. یکی دیگر از ویژگیهای برجسته، کاپهای بزرگ و قابل تعویض گوش است که به نظر میرسد دارای لایهگذاری سخاوتمندانهای هستند.
هدفونهای جدید CMF با ANC تطبیقی عرضه میشوند که صداهای بیرونی را تا ۴۰ دسیبل یا تا ۹۹ درصد کاهش میدهد و به طور خودکار سطح را با توجه به نویز بیرونی تنظیم میکند. اگرچه عمر باتری با غیرفعال کردن ANC به طور سخاوتمندانهای ۱۰۰ ساعت است، اما با روشن کردن ANC به نصف، یعنی ۵۰ ساعت کاهش مییابد. این میزان هنوز هم بیشتر از WH-1000XM6 جدید سونی است، حتی بدون فعال کردن ANC. با تنها پنج دقیقه شارژ میتوانید چهار ساعت اضافی از آن استفاده کنید و هدفون حرفهای میتواند مستقیماً از طریق کابل USB-C توسط برخی از تلفنهای هوشمند شارژ شود.
از نظر کنترل، هدفون حرفهای از نوع آنالوگ است و به جای کنترلهای لمسی موجود در هدفونهای دیگر، دارای دکمههایی است. این دکمهها شامل دکمه بلوتوث/روشن/خاموش در یک طرف و یک دکمه عملکرد در طرف دیگر است که از طریق برنامه X ناتینگ قابل تنظیم است. یک دکمه چند منظوره برای تنظیم صدا، پخش و کنترل ANC/صدای محیط وجود دارد. سپس اسلایدر انرژی وجود دارد که به شما امکان میدهد بدون نیاز به ورود به تنظیمات EQ برنامه X، تنظیمات زیر و بم صدا را انجام دهید.
شرکت تابعه CMF ناتینگ به زودی به یک برند مقرون به صرفه مستقل تبدیل خواهد شد، این خبری بود که شرکت اخیراً اعلام کرد. به نظر نمیرسد که این اتفاق هنوز رخ داده باشد، اما اکنون میتوانید هدفون حرفهای CMF را تنها با قیمت ۸۴ دلار در رنگهای خاکستری روشن، خاکستری تیره و سبز روشن سفارش دهید، و تاریخ تحویل آن ۶ اکتبر تعیین شده است. این شرکت به زودی بالشتکهای گوش قابل تعویض را نیز در رنگهای نارنجی یا سبز روشن به قیمت ۲۵ دلار برای یک جفت عرضه خواهد کرد.