نحوه خرید (و امتحان) عینک‌های Meta Ray-Ban Display

عینک‌های Ray-Ban Display متا اکنون به فروش می‌رسند، اما در واقع خرید یک جفت از آن‌ها کمی پیچیده‌تر از سفارش یک جفت از عینک‌های هوشمند دیگر متا خواهد بود. دلیلش این است که متا اجازه فروش آنلاین عینک‌های نمایشگر خود را نمی‌دهد. در عوض، آن‌ها فقط با رزرو در تعدادی از فروشگاه‌های خرده فروشی فیزیکی در دسترس هستند.

در حال حاضر، عینک‌های $799 Meta Ray-Ban Display در مکان‌های منتخب Ray-Ban، Sunglass Hut، LensCrafters و Best Buy در ایالات متحده در دسترس هستند. به گفته متا، Verizon نیز "به زودی" شروع به حمل این عینک‌ها خواهد کرد. این شرکت همچنین به افراد اجازه می‌دهد تا یک جفت را در مکان‌های Meta Lab خود به صورت آزمایشی استفاده و خریداری کنند. این مکان‌ها شامل فضای Burlingame، کالیفرنیا است که به عنوان "Meta Store" در سال 2022 افتتاح شد، و همچنین پاپ‌آپ‌ها در لاس وگاس، لس آنجلس و نیویورک که در هفته‌های آینده افتتاح می‌شوند.

با این حال، برای اینکه واقعاً یک جفت از آن‌ها را به دست آورید، باید از طریق وب‌سایت متا، برای یک جلسه نمایشی در یکی از این فروشگاه‌ها وقت رزرو کنید. به گفته متا، این کار "برای اطمینان از این است که مشتریان عینک و بندی را دریافت می‌کنند که برای آن‌ها عالی باشد." (در تجربه شخصی من با هر دو عینک Meta Ray-Ban Display و نمونه اولیه Orion، مچ‌بند عصبی برای عملکرد صحیح نیاز به تناسب محکم دارد.) یک قرار ملاقات همچنین به خریداران این فرصت را می‌دهد تا لنزهای تجویزی را برای عینک سفارش دهند. با این حال، عینک‌ها فقط از محدوده تجویزی 4.00- تا 4.00+ پشتیبانی می‌کنند، بنابراین با همه نسخه‌ها سازگار نخواهند بود.

این شرکت اخیراً اعلام کرده است که تقاضای "قوی" برای نسخه‌های نمایشی مشاهده کرده است و به نظر می‌رسد که بیشتر مکان‌ها از قبل برای چندین هفته رزرو شده‌اند، با قضاوت بر اساس وب‌سایت زمان‌بندی متا. اگر در نزدیکی یک شهر بزرگ زندگی نکنید نیز دشوار خواهد بود. به عنوان مثال، وب‌سایت Sunglass Hut در حال حاضر فقط هفت مکان را فهرست می‌کند که در آن نسخه‌های نمایشی در دسترس خواهند بود.

خبر خوب این است که متا قصد دارد در نهایت در دسترس بودن را افزایش دهد. این شرکت اعلام کرده است که عینک‌های Meta Ray-Ban Display از "اوایل سال 2026" در کانادا، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا در دسترس خواهند بود و انتظار دارد که با طولانی‌تر شدن مدت فروش آن‌ها، گزینه‌های خرید "گسترش" یابند.

فروش عینک‌ها، که اولین عینک‌های متا هستند که یک صفحه نمایش سربالا را در خود جای داده‌اند، از نزدیک زیر نظر خواهد بود. با قیمت 799 دلار، این عینک‌ها به طور قابل توجهی گران‌تر از بقیه فریم‌های موجود در مجموعه در حال گسترش "عینک‌های هوش مصنوعی" متا هستند. اما، همانطور که من نوشتم پس از نمایش اخیر من در Meta Connect، این نمایشگر همچنین به پوشندگان این امکان را می‌دهد تا کارهای بسیار بیشتری نسبت به آنچه در حال حاضر با مدل‌های Ray-Ban یا Oakley موجود امکان‌پذیر است، انجام دهند.