مرورگر هوش مصنوعی اپرا برای شما 20 دلار در ماه هزینه خواهد داشت

آیا حاضرید 20 دلار برای یک مرورگر مبتنی بر هوش مصنوعی بپردازید؟ اپرا با انتشار "مرورگر هوش مصنوعی نسل بعدی" خود با قیمت 19.90 دلار (در ماه) روی این موضوع شرط بندی می کند، اپرا نئون، برای افرادی که هر روز از هوش مصنوعی استفاده می کنند. این شرکت نروژی اولین بار نئون را در ماه مه اعلام کرد و اکنون آن را برای تعداد محدودی از کاربران راه اندازی کرده است.

به گفته اپرا، "این یک مرورگر است که نه تنها به شما امکان می دهد در وب بگردید، بلکه از هوش مصنوعی عاملانه برای اقدام برای شما و با شما در حین مرور و کار بر روی پروژه های پیچیده استفاده می کند. Opera Neon فراتر از یک چت هوش مصنوعی ساده حرکت می کند تا وظایف را انجام دهد، کد ایجاد کند و نتایج را مستقیماً در تجربه مرورگر ارائه دهد."

Opera Neon شامل ویژگی هایی مانند Tasks است که به عنوان فضاهای کاری شخصی شما برای استفاده از هوش مصنوعی برای مواردی مانند مقایسه و تجزیه و تحلیل منابع عمل می کند. همچنین Cards وجود دارد که از اعلان های هوش مصنوعی قابل استفاده مجدد تشکیل شده است، در مقابل اینکه مجبور باشید همان اعلان را بارها و بارها بازنویسی کنید. می توانید اعلان های خود را ایجاد کنید یا آنها را از مجموعه انجمن بکشید.

سپس Neon Do وجود دارد که با یک Task کار می کند تا در وب برای بررسی منابع، بررسی اطلاعات، تکمیل فرم ها و موارد دیگر پیمایش کند.

اپرا امیدوار است که این "مرورگر ممتاز مبتنی بر اشتراک" کاربران را به اندازه کافی ترغیب کند تا به جای استفاده از گزینه های رایگان مانند ویژگی های مبتنی بر Gemini گوگل در Chrome، 19.90 دلار در ماه پرداخت کنند. می توانید به لیست انتظار بپیوندید تا آن را خودتان امتحان کنید، با این ادعا که اپرا به زودی مکان های بیشتری در دسترس خواهند بود.