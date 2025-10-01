حالت هوش مصنوعی گوگل در درک دستورات تصویری بهتر عمل می کند

از زمانی که گوگل حالت هوش مصنوعی را در ابتدای ماه مارس شروع به عرضه کرد، به آرامی ویژگی هایی را به چت بات اختصاصی جستجوی خود اضافه کرده است. امروز، این شرکت در حال انتشار به روز رسانی است که امیدوار است این ابزار را برای جستجوهای بصری مفیدتر کند.

اگر از زمانی که گوگل حالت هوش مصنوعی را برای همه در ایالات متحده در دسترس قرار داد، سعی کرده‌اید از آن استفاده کنید، ممکن است متوجه شده باشید که به سؤالات مربوط به تصاویر با متن زیادی پاسخ می‌دهد. رابی استاین، معاون رئیس بخش محصول جستجوی گوگل، اعتراف می کند که دیدن متن در آن زمینه می تواند "احمقانه" باشد، و به همین دلیل این شرکت در حال کار بر روی اعمال تکنیک "گسترش پرس و جو" حالت هوش مصنوعی بر روی تصاویر است. اکنون، وقتی از حالت هوش مصنوعی می‌خواهید برای مثال تصاویر اتاق خواب‌های «دلگیر اما ماکسیمالیست» را برای شما پیدا کند، مجهزتر است تا به آن درخواست پاسخ دهد، با الگوریتمی که چندین جستجو را در پس‌زمینه اجرا می‌کند تا درک بهتری از آنچه دقیقاً به دنبال یافتن آن هستید، به دست آورد.

گوگل این ویژگی را به صورت چندوجهی ساخته است، به این معنی که می توانید مکالمه ای را با یک تصویر یا ویدیو شروع کنید. و همانطور که احتمالاً می توانید حدس بزنید، گوگل معتقد است که این قابلیت ها به ویژه در زمینه خرید مفید خواهند بود. شما می توانستید قبل از امروز از حالت هوش مصنوعی برای خرید استفاده کنید، اما گوگل استدلال می کند که این تجربه از پاسخ های بصری بیشتری که چت بات قادر به تولید آن است، سود زیادی می برد. مهمتر از آن، قادر است پرس و جوهای دشواری مانند "شلوار جین بشکه ای را برای من پیدا کنید که خیلی گشاد نباشد" را بهتر درک کند. هنگامی که حالت هوش مصنوعی یک پاسخ اولیه تولید می کند، می توانید سؤالات بعدی را برای اصلاح جستجوی خود بپرسید.

مانند هر به‌روزرسانی گوگل، ممکن است چند روز طول بکشد تا شرکت به‌روزرسانی‌هایی را که امروز اعلام کرده است برای همه منتشر کند. بنابراین اگر تجربه جدید و بصری‌تری را بلافاصله مشاهده نکردید، صبور باشید.