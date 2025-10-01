DoorDash از یک ربات تحویل بامزه به نام Dot رونمایی کرد

در سخنرانی اصلی Dash Forward، DoorDash از یک ربات تحویل برقی بامزه به نام Dot رونمایی کرده است که به طور خاص برای سفرهای سریع محله ای طراحی شده است. اندازه Dot حدود یک دهم یک خودرو است، می تواند تا سرعت 20 مایل در ساعت حرکت کند و می تواند نه تنها در جاده ها، بلکه در مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روها نیز حرکت کند. آنقدر کوچک است که از درگاه ها و مسیرهای ماشین رو عبور کند و می تواند به مشاغل محلی کمک کند تا تقاضای افرادی که ترجیح می دهند از آسایش خانه خود خرید کنند را برآورده کنند. این ربات در داخل DoorDash Labs توسعه یافته است تا با پلتفرم تحویل خودکار جدید این شرکت، یک اعزام کننده هوش مصنوعی که سفارشات را با بهترین روش تحویل مطابقت می دهد، ادغام شود.

"شما همیشه برای تحویل یک بسته خمیر دندان یا بسته پوشک به یک خودروی کامل نیاز ندارید." استنلی تانگ، رئیس DoorDash Labs گفت. "این بینش پشت Dot است." برای شروع، این شرکت در حال راه اندازی یک برنامه دسترسی زودهنگام برای Dot در Tempe و Mesa، آریزونا است. DoorDash گفت که این آغاز استقرار تجاری Dot است و این ربات در آینده راه خود را به بازارهای جدید باز خواهد کرد.

این شرکت به Dashers اطمینان داده است که Dot جایگزین آنها نخواهد شد. دشر های انسانی همچنان "اکثریت قریب به اتفاق" تحویل های آن را انجام خواهند داد، و Dot قرار است به آنها اجازه دهد تحویل های با ارزش تر را بردارند در حالی که شکاف ها را برای سفرهای محلی که به اندازه کافی پرداخت نمی شوند، پر می کند. DoorDash گفت که برای حمایت از مشاغل محلی بیشتر و با گسترش آن به مناطق جدید، نیاز به ایجاد "راه های نوآورانه تری برای همگام شدن با تقاضا" دارد. این شرکت همچنین قبلاً با Coco Robotics همکاری کرده بود تا تحویل ربات های پیاده رو را در لس آنجلس و شیکاگو ارائه دهد، و تحویل پهپادی را در Christiansburg، ویرجینیا و Frisco، تگزاس ارائه می دهد.