ساعت اپل سری 11 از هم اکنون به فروش می رسد

ساعت اپل سری 11 از هم اکنون در آمازون موجود است، و می توانید ترکیب های رنگ و قاب مشخصی را 10 دلار ارزان تر از قیمت پایه اپل خریداری کنید. جدیدترین نسل ساعت هوشمند اپل همین ماه در ایونت آیفون 17 این شرکت در کوپرتینو معرفی شد.

سری 11 شامل ویژگی های جدیدی مانند اتصال 5G در مدل های سلولار، صفحه نمایش مقاوم تر در برابر خراش، ویژگی های جدید خواب، عمر باتری بهبود یافته و سیستم هشدار فشار خون که به تازگی مجوز FDA را دریافت کرده است، می باشد. نسخه فقط GPS انتخاب برتر ما برای بهترین ساعت اپل در سال 2025 است.

در بررسی عملی ما، به ساعت اپل سری 11 امتیاز 90 از 100 را دادیم و به طراحی نازک و سبک، عمر باتری عالی، یک حرکت جدید و جالب مچ دست و رویکرد جامع آن در زمینه نظارت بر سلامت و تناسب اندام اشاره کردیم. با این حال، نسبتاً گران است، و ساعت SE 3 احتمالاً برای اکثر کاربران کافی است، اما سری 11 دارای صفحه نمایش روشن تر و بزرگتر، طراحی نازک تر، عمر باتری طولانی تر و ویژگی های سلامتی پیشرفته تری است.

برای هر کسی که چند سالی است ساعت اپل جدید نخریده است، سری 11 یک ارتقاء ارزشمند است. اگر به دنبال اولین ساعت اپل خود هستید، این مدل می تواند یک مدل عالی برای شروع باشد. اگر از سری 10 استفاده می کنید، احتمالاً نیازی به ارتقاء ندارید، مگر اینکه عمر باتری بهبود یافته برای شما بسیار مهم باشد.

ساعت اپل سری 11 در آمازون در تمام اندازه ها، رنگ ها و گزینه های اتصال موجود است. چند ترکیب رنگ قاب و بند وجود دارد که 10 دلار ارزان تر از قیمت پایه اپل هستند.