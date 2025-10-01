اگر به دنبال یک مجموعه جدید از هدفونهای بیتس هستید، اما طرفدار قلابهای روی گوش این شرکت نیستید، یک گزینه تازه دیگر نیز برای بررسی وجود دارد. این شرکت تحت مالکیت اپل، آخرین مدل خود را با نام Powerbeats Fit معرفی کرد که شباهت زیادی به Beats Fit Pro دارد که در سال ۲۰۲۱ عرضه شد. دلیلش این است که این مجموعه جدید از هدفونها، جانشین مستقیم آن لوازم جانبی صوتی چهار ساله است.
البته انتظار یک بازسازی جامع را نداشته باشید. بیتس علاوه بر تغییر نام، میگوید که Powerbeats Fit را با نوک بالی انعطافپذیرتر تا ۲۰ درصد راحتتر کرده است. کل بسته نیز به لطف یک جعبه ۱۷ درصد کوچکتر، جمع و جورتر شده است. قیمت آن نیز مانند مدل قبلی باقی مانده است، زیرا شرکت آن را در ۲۰۰ دلار نگه داشته است.
بیتس میگوید که نوک بال بهروز شده باعث میشود Powerbeats Fit به همان اندازه مطمئن در گوشهای شما قرار گیرد که طراحی قلاب Powerbeats Pro. به گفته این شرکت، انعطافپذیری بیشتر به این معنی است که هدفونها به اندازهای راحت هستند که بتوانند در تمام طول روز استفاده شوند، نه فقط در طول تمرینات ورزشی. Powerbeats Fit همچنان دارای رتبه IPX4 برای مقاومت در برابر آب است، بنابراین فعالیتهای همراه با تعریق نباید مشکلی ایجاد کنند. و برای بهبود بیشتر تناسب، بیتس یک نوک گوشی بسیار کوچک به سه اندازه قبلی (کوچک، متوسط و بزرگ) اضافه کرده است.
بیتس علاوه بر کمی لاغر کردن جعبه شارژ، محافظت در برابر رطوبت IPX4 را نیز به آن اضافه کرده است. این پوشش قویترین پوشش نیست، اما قطعا بهتر از هیچی است و برای مقاومت در برابر پاشش آب در نزدیکی استخر یا در رختکن کافی است. رنگهای جدیدی نیز برای Powerbeats Fit وجود دارد: نارنجی و صورتی.
Powerbeats Fit در کنار این ارتقاءهای متوسط، بسیاری از ویژگیهایی را که باعث شد Beats Fit Pro یک انتخاب محبوب برای هدفونهای ANC (حذف نویز فعال) باشد، حفظ کرده است. تراشه H1 اپل بار دیگر این ویژگیها را تامین میکند، از جمله صدای فضایی شخصیسازیشده با ردیابی پویای سر، EQ تطبیقی، اشتراکگذاری صدا، سیری هندزفری و سوئیچینگ خودکار بین دستگاهها. همچنین حالت شفافیت، Find My و FaceTime با صدای فضایی Dolby Atmos را نیز دریافت خواهید کرد.
تنظیمات Powerbeats Fit در iOS تعبیه شده است، اما کاربران اندروید از یک برنامه اختصاصی برای سفارشیسازی مانند سایر دستگاههای بیتس اخیر استفاده خواهند کرد. در اینجا، میتوانید انتظار جفتسازی با یک لمس، کنترلهای قابل تنظیم، وضعیت باتری، Locate My Beats و یک تست تناسب نوک گوش را داشته باشید. همه اینها برای کاربران آیفون نیز در دسترس است، بنابراین هیچ یک از گروههای وفادار به سیستم عامل چیزی را از دست نخواهند داد.
کنترلهای روی بدنه دسترسی سریع به تغییرات پخش، تنظیمات صدا، حالتهای شنیداری، تماسها و دستیارهای صوتی را ارائه میدهند. اینها هنوز دکمههای فیزیکی هستند، که میتوانند یک نکته مهم نسبت به پنلهای لمسی و مبتنی بر لمس باشد که برخی از رقبا از آن استفاده میکنند. عمر باتری نیز با Beats Fit Pro سازگار است: تا هفت ساعت روی هدفونها و تا ۳۰ ساعت در مجموع با جعبه شارژ با خاموش بودن ANC. حذف نویز را روشن کنید و میتوانید انتظار شش ساعت استفاده (۲۴ ساعت با جعبه) را داشته باشید.
Powerbeats Fit برای پیشسفارش از امروز در رنگهای مشکی، خاکستری، نارنجی و صورتی به قیمت ۲۰۰ دلار در دسترس است. این هدفونها در ۲ اکتبر به قفسههای خرده فروشی راه پیدا میکنند.