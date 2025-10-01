آمازون دوربین‌های امنیتی جدید بلینک، از جمله Outdoor 2K+ را معرفی کرد

آمازون به تازگی یک رویداد سخت افزاری برگزار کرد و چند محصول جدید دوربین امنیتی بلینک را معرفی کرد. اینها شامل به روز رسانی های Blink Mini و Blink Outdoor است. Blink Mini 2K+ و Blink Outdoor 2K+ ورودی های کاملاً جدیدی در این مجموعه هستند که هر دو فیلم 2K را برای جزئیات بیشتر ضبط می کنند. نسخه های قبلی در 1080p قفل شده بودند.

Blink Outdoor 2K+ دارای زوم 4x، عملکرد بهبود یافته در نور کم، گفتگوی دو طرفه با حذف نویز و بسیاری موارد دیگر است. می تواند هم افراد و هم وسایل نقلیه را تشخیص دهد و به طور خودکار اعلان های تلفن هوشمند را برای مشترکین Blink Plus ارسال می کند. عمر باتری مناسب است و شامل Weather Shield اختصاصی این شرکت است.

آمازون Blink Mini 2K+ را "پیشرفته ترین دوربین جمع و جور پلاگین خود تا کنون" می نامد. می تواند فیلم 2K را مدیریت کند و همچنین در صورت خرید یک آداپتور برق مقاوم در برابر آب و هوا، می تواند در فضای باز استفاده شود.

آمازون

این شرکت همچنین چیزی به نام Blink Arc را اعلام کرد که دوربین دیگری است که در درجه اول برای استفاده در فضای باز در نظر گرفته شده است. این یکی می تواند یک نمای پانوراما از یک حیاط را با حداکثر پوشش ضبط کند. Arc در واقع دو دوربین در یک دوربین است، با یک الگوریتم پیشرفته هوش مصنوعی که فیلم ها را در یک پانورامای 180 درجه ادغام می کند.

همه این موارد هم اکنون برای پیش‌سفارش در دسترس هستند. قیمت Blink Mini 2K+ 50 دلار و Outdoor 2K+ 90 دلار است. قیمت Blink Arc مبلغی برابر با 100 دلار است.