آمازون از خط تولید جدید Fire TV رونمایی کرد، از جمله Fire TV Stick 4K Select با قیمت 40 دلار

امروزه هیجان زده شدن برای سخت افزار Fire TV آمازون سخت است - هدف اصلی این شرکت ارائه تلویزیون ها و جعبه های تنظیم ارزان قیمت برای مصرف کنندگان اصلی است که تحت تأثیر پیشنهادات جذاب تر از Roku، Apple و Google قرار نگرفته اند. ظاهراً، با قضاوت بر اساس هر آنچه که در رویداد راه اندازی دستگاه های آمازون در سال 2025 اعلام شد در طول رویداد راه اندازی دستگاه های آمازون در سال 2025، تغییر چندانی نکرده است. یک خط تولید جدید از مجموعه Fire TV، و همچنین Fire TV Stick 4K Select وجود دارد که این شرکت آن را "سریعترین استریمینگ استیک زیر 40 دلار" توصیف می کند.

بار دیگر، ستاره انتخاب تلویزیون آمازون، سری Fire TV Omni QLED است که قیمت آن از 480 دلار برای مدل 50 اینچی شروع می شود. این شرکت می گوید این مجموعه های جدید 60 درصد روشنایی بهتری ارائه می دهند، تقریباً دو برابر میزان مناطق کم نور محلی (که به کنتراست و سطوح سیاه کمک می کند) و یک پردازنده جدید که بیش از 40 درصد سریعتر است. سری Omni همچنین می تواند به طور خودکار تنظیمات خود را برای مقابله با تغییرات نور در اتاق شما تنظیم کند.

Amazon Fire TV Stick 4K Select Amazon

سری Fire TV 2 و 4 کمتر هیجان انگیز 30 درصد سریعتر از قبل هستند، اما ویژگی های اصلی آنها قیمت پایین آنها است که به ترتیب از 160 و 330 دلار شروع می شود. همه مجموعه های جدید Fire TV آمازون همچنین دارای گزینه جدید Dialog Boost، و همچنین Omnisense هستند، ویژگی ای که می تواند به طور خودکار هنگام ورود به اتاق آنها را روشن کند (چیزی که بوی یک پان اپتیکون اورولیایی را می دهد، درست مانند بقیه بلندگوها و دوربین های Echo آمازون).

به طور طبیعی، دستگاه های Fire TV آمازون راه هایی برای کشاندن شما به اشتراک 20 دلاری در ماه Alexa+ آمازون هستند. با Alexa+، می توانید در مورد بازیگران روی صفحه سؤال بپرسید، یا از آن بخواهید فیلم هایی مشابه نمایشی که آخر هفته تماشا کرده اید پیشنهاد کند. همچنین می تواند شما را مستقیماً به محتوا در نتفلیکس و سایر خدمات هدایت کند. هیچ یک از اینها به خودی خود قانع کننده به نظر نمی رسند، اما اگر تعداد زیادی دستگاه Echo دارید، مزایای هوش مصنوعی Alexa+ ممکن است ارزش اشتراک را داشته باشد.

در مورد Fire TV Stick 4K Select، آمازون تأیید کرد که از سیستم عامل Vega مبتنی بر لینوکس جدید خود استفاده می کند که جایگزین نرم افزار قدیمی Android Fire TV می شود. احتمالاً یکی از دلایلی است که آمازون توانست هزینه را به 40 دلار کاهش دهد.