آمازون در حال اضافه کردن دو افزودنی به مجموعه تبلتهای نوشتاری خود است: Kindle Scribe 3 و Kindle Scribe Colorsoft. این شرکت از کتابخوانهای الکترونیکی جدید در رویداد سختافزاری پاییزه خود در نیویورک رونمایی کرد.
Kindle Scribe Colorsoft اولین باری است که آمازون یک صفحه نمایش تمام رنگی به کتابخوان الکترونیکی شبیه دفترچه یادداشت خود اضافه میکند. به گفته این شرکت، صفحه نمایش تمام رنگی طوری طراحی شده است که واضح اما "ظریف" به نظر برسد، بدون روشنایی شدید یک تبلت معمولی. قلم موجود از نوشتن در 10 رنگ مختلف و پنج سایه مختلف هایلایتر پشتیبانی میکند.
در همین حال، Scribe 3 جدید بازطراحی شده است تا به طور قابل توجهی نازکتر و سبکتر از مدل قبلی خود باشد. آمازون میگوید با ضخامت 5.4 میلیمتر، طراحی "شبیه کاغذ" دارد. همچنین برای تجربه نوشتن و ورق زدن سریعتر صفحه، اصلاح شده است. در طول این رویداد، این شرکت گفت که تأخیر نوشتن "به زیر 12 میلی ثانیه کاهش یافته است."
Scribe 3 و Scribe Colorsoft از وارد کردن اسناد از حسابهای Google Docs و OneDrive موجود شما پشتیبانی میکنند. هر دو تبلت دارای صفحه نمایش "شیشهای با بافت قالبگیری شده" جدید و سیستم نور LED بازطراحیشده در جلوی صفحه نمایش هستند. و خود صفحه نمایش "بازسازی" شده است تا تجربه نوشتن بیشتر شبیه نوشتن روی کاغذ واقعی باشد تا روی یک تبلت. هر دو Scribe با یک پردازنده به روز شده (آمازون آن را یک تراشه "چهار هستهای" توصیف کرد) و حافظه افزایش یافته در مقایسه با Scribe 2 عرضه میشوند.
مانند Scribe 2 سال گذشته، هر دو مدل جدید با مجموعهای از ویژگیهای هوش مصنوعی، از جمله قابلیت تولید خلاصه و جستجو در یادداشتهای شما عرضه میشوند. آمازون همچنین قصد دارد دستگاههای Scribe را در سرویس Alexa+ خود ادغام کند تا کاربران بتوانند سؤالاتی را بر اساس محتویات دفترچههای یادداشت خود از الکسا بپرسند. آمازون همچنین در حال افزودن یک ویژگی خلاصه مبتنی بر هوش مصنوعی برای کتابخوانهای الکترونیکی است که "تا اینجا" نام دارد و خلاصههایی را بر اساس میزان خواندن یک کتاب ارائه میدهد، بنابراین لازم نیست نگران اسپویلرهای احتمالی باشید.
دستگاههای جدید Kindle Scribe "اواخر امسال" در ایالات متحده به فروش میرسند و در اوایل سال 2026 در بریتانیا و آلمان در دسترس خواهند بود. نسل سوم Scribe با قیمت 500 دلار و Scribe Colorsoft با قیمت 630 دلار شروع میشود. آمازون همچنین نسخهای از Scribe 3 را بدون نور جلویی با قیمت 430 دلار به فروش خواهد رساند.