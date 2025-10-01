Kindle Scribe Colorsoft از نزدیک: واضح و پاسخگو

آمازون برای نسل سوم تبلت‌های خواندن و نوشتن Kindle Scribe خود، دستگاه را بازسازی و دو پیکربندی جدید ارائه می‌دهد. از زمان معرفی آن در سال 2022، Scribe از نظر فیزیکی تغییر چندانی نکرده است، و مدل سال دوم بیشتر رنگ جدیدی دریافت کرده است. امسال، آمازون سه نوع Scribe را عرضه می‌کند. در سطح ابتدایی، مدلی با صفحه نمایش تک رنگ و بدون نور جلو وجود دارد. مدل بعدی Kindle Scribe 3 است، نسخه‌ای که دارای چراغ‌های جلویی LED است، اما با صفحه نمایش سیاه و سفید. در نهایت، در بالاترین رده، Kindle Scribe Colorsoft قرار دارد — اولین تبلت نوشتاری آمازون با صفحه نمایش رنگی.

من توانستم به طور خلاصه سه تبلت جدید را قبل از رویداد راه‌اندازی شرکت بررسی کنم و از پاسخگویی و اشباع رنگ در واحدهای نمایشی که دیدم بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. همچنین، آمازون نامی به این دستگاه‌ها نداده است که نشان دهد چه نسلی هستند، و به سادگی آنها را "مجموعه کاملاً جدید Kindle Scribe" می‌نامد و برچسب Colorsoft را به مدل رنگی اضافه می‌کند. برای سهولت کار در این مقاله، گاهی اوقات به اینها Kindle Scribe 3 اشاره خواهم کرد.

اولین چیزی که متوجه شدم شکل Scribe 3 بود. من به قاب کمی ضخیم‌تر در امتداد یک طرف بلند صفحه نمایش عادت کرده‌ام که در Scribeهای قدیمی‌تر، مکان مناسبی برای گرفتن دستگاه بدون لمس صفحه نمایش بوده است. اما این فقط برای نگه‌داشتن انگشت شستم نبود. آن قسمت همچنین جایی بود که آمازون بسیاری از اجزای Kindle مانند پردازنده و حافظه را قرار داده بود.

کوین کیت، معاون Kindle آمازون، گفت: «برای کاهش اندازه قاب، ما اساساً مجبور بودیم الکترونیک را طوری مهندسی کنیم که پشت صفحه نمایش تا شود.» نتیجه یک دستگاه متقارن به نظر می‌رسد با قابی تقریباً نامحسوس که در تمام اضلاع صفحه نمایش 11 اینچی (کمی بزرگتر از مدل قبلی خود) یکسان است. وزن آن 400 گرم (یا 0.88 پوند) است که باید نگه‌داشتن آن با یک دست در حین یادداشت برداری را آسان‌تر کند. کیت همچنین گفت که Kindle Scribe جدید با 5.4 میلی‌متر ضخامت، "نازک‌تر از iPhone Air" است. باید اشاره کنم که بسیاری از تبلت‌ها به طور مشابه باریک هستند. iPad Pro 13 اینچی و Galaxy Tab S11 Ultra سامسونگ هر دو دارای پروفایل‌های تقریباً نامحسوس 5.1 میلی‌متری هستند، در حالی که iPad Pro 11 اینچی 5.3 میلی‌متر است.

Cherlynn Low for Engadget

یکی دیگر از راه‌هایی که آمازون توانست آخرین Scribe را اینقدر نازک و سبک کند، کاهش تعداد لایه‌ها در صفحه نمایش بود. این شرکت فیلم ضد تابش نور را روی دستگاه حذف کرد و به جای آن از صفحه نمایش بدون تابش نور و همچنین شیشه بافتی استفاده کرد که اصطکاک ناشی از قرار دادن قلم روی کاغذ را تقلید می‌کند. این شرکت همچنین لایه لمسی را که قبلاً روی صفحه نمایش قرار داشت، حذف کرد، زیرا توانست از صفحه نمایش با پشتیبانی از ورودی لمسی یکپارچه استفاده کند. کیت گفت که آمازون همچنین اندازه قاب اطراف پورت USB را در نظر گرفته است تا به کوچک‌تر شدن دستگاه کمک کند.

در مدل‌های دارای چراغ‌های جلو (به جز پیکربندی سطح ابتدایی)، آمازون مجبور بود از چراغ‌های جلویی LED کوچک‌شده استفاده کند، زیرا دیگر قابی بزرگ برای نگه‌داشتن آنها وجود نداشت. این شرکت علاوه بر کوچک‌تر کردن آنها، تعداد لامپ‌ها را نیز دو برابر کرد تا از یکنواختی نور در سراسر صفحه اطمینان حاصل شود.

وقتی Kindle Scribe جدید را دیدم، نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و به سراغ آن نروم، بیشتر به این دلیل که ظاهر آن با مدل قبلی خود بسیار متفاوت است. من قبلاً Scribe اصلی را به طرز رضایت‌بخشی باریک یافته بودم و این مدل جدید نیز به طور مشابه جذاب است. نمی‌دانم آیا دلتنگ چیزی می‌شوم که بتوانم آن را بگیرم و صفحه نمایش نباشد، اما اگر فناوری رد لمس کف دست آمازون مؤثر باشد، ممکن است مشکلی نباشد.

متوجه کمی تیرگی در مدل بدون چراغ‌های جلویی LED شدم، اما همچنان به آسانی Kindle قدیمی‌تر قابل خواندن بود. دو مدل دیگر قطعاً بسیار روشن‌تر به نظر می‌رسیدند و کنتراست بالاتر باعث می‌شد متن و نقاشی‌های روی صفحه نمایش تازه‌تر و زنده‌تر به نظر برسند. کمی بعد به مدل Colorsoft خواهم پرداخت، اما از اینکه رنگ‌ها چقدر واضح و اشباع‌شده روی صفحه نمایش آن ظاهر می‌شدند، قدردانی کردم.

یکی از به‌روزرسانی‌های مورد علاقه من در سال جاری آهن‌رباها هستند. به طور خاص، آهن‌رباهایی که قلم آمازون را به خود Scribe متصل می‌کنند، قوی‌تر شده‌اند. کیت گفت: «ما نیروی مغناطیسی بیشتری اضافه کردیم تا افتادن آن سخت‌تر شود» و وقتی سعی کردم قلم را از تبلت جدا کنم، نسبت به مدل‌های قبلی به تلاش بیشتری نیاز داشت. همچنین راحت‌تر دوباره وصل شد. با توجه به اینکه این یکی از شکایات من در مورد Scribeهای قدیمی‌تر بود، از دیدن این بهبود بسیار خوشحالم.

خود قلم نیز اصلاح شده است، با یک شبح کمی ضخیم‌تر و گردتر که کیت گفت "کمی ارگونومیک‌تر است." هنوز هم دارای یک قسمت بالایی لاستیکی است که به عنوان پاک کن دیجیتال عمل می‌کند و وقتی از آن روی Scribe جدید استفاده کردم، احساس کردم که باید گرد و غبار پاک کن را پاک کنم، درست مانند مدل‌های قبلی. دکمه عمل قابل برنامه‌ریزی نیز همچنان وجود دارد.

درون Kindle Scribe جدید یک تراشه سفارشی جدید و حافظه بیشتر قرار دارد. آمازون همچنین صفحه نمایش اکسید از کتابخوان Paperwhite خود را اضافه کرده است و به گفته کیت، این با هم با پردازنده جدید، "40 درصد تجربه کلی سریعتر در ورق زدن صفحات" را به ارمغان می‌آورد. نرخ پاسخ نیز تفاوت قابل توجهی در نوشتن ایجاد می‌کند که در Kindle Scribe جدید اکنون به زیر 12 میلی‌ثانیه رسیده است. این امر یک تجربه نوشتن بسیار روان‌تر را با تأخیر تقریباً نامحسوس بین قرار دادن نوک قلم روی صفحه نمایش و ظاهر شدن جوهر دیجیتال امکان‌پذیر می‌کند و به دلیل تغییرات در صفحه نمایش، هرگونه اثر اختلاف منظر "عملاً از بین رفته است."

در طول چند لحظه‌ای که برای خط خطی کردن روی Kindle Scribe جدید داشتم، تشخیص اینکه آیا بهبود بزرگی در سیالیت یا اثرات اختلاف منظر در مقایسه با مدل‌های قبلی وجود دارد، برایم دشوار بود. تقریباً به همان اندازه قبل پاسخگو است، شاید فقط کمی سریعتر در نشان دادن آنچه نوشته‌ام. بدون مقایسه رو در رو، این چیزی نیست که بتوانم در حال حاضر ارزیابی کنم.

باید بگویم که نگه‌داشتن آخرین Scribe با یک دست برایم بسیار آسان‌تر بود، حتی با وجود قاب‌های نازک‌تر. البته این با این شرط همراه است که هنوز بیش از یک دقیقه روی آن ننوشته‌ام. معمولاً نوشتن روی Scribe بدون سطحی که بتوانم آن را روی آن تکیه دهم برایم سخت است، بنابراین کنجکاوم ببینم آیا انجام این کار با جدیدترین مدل آسان‌تر خواهد بود یا خیر.

Kindle Scribe Colorsoft به طرز شگفت انگیزی زنده است

با این حال، من توانستم ایده خوبی از نحوه ارائه رنگ Kindle Scribe Colorsoft در مقایسه با برخی از رقبای خود به دست آورم. هر روز صبح، سه صفحه از افکار آزادانه خود را با دست می‌نویسم و در حال حاضر این کار را روی the reMarkable Paper Pro انجام می‌دهم. تمام ورودی‌های من شامل برجسته کردن تاریخ و زمان است و تجربه من از ارائه رنگ در آن دستگاه ناامیدکننده بوده است. از نظر فنی، من می‌توانم از بین زرد، سبز، آبی، صورتی، نارنجی و خاکستری انتخاب کنم، اما صادقانه بگویم به سختی می‌توانم تفاوت بین زرد و نارنجی را تشخیص دهم، در حالی که آبی و خاکستری نیز بسیار نزدیک هستند. بنابراین به جای پنج سایه هایلایت قابل استفاده، من واقعاً فقط سه سایه دارم (خاکستری به سختی یک اشاره از رنگ است).

Kindle Scribe Colorsoft نه تنها رنگ‌ها را زنده‌تر ارائه می‌دهد، بلکه رنگ‌ها از یکدیگر متمایزتر هستند. من می‌گویم reMarkable Paper Pro مانند خواندن نوار کمیک روزنامه محو شده است، در حالی که Colorsoft بیشتر شبیه یک رمان گرافیکی براق به نظر می‌رسد. هنوز کمی ملایم است، اما حداقل می‌توانید تغییرات در سایه‌ها را ببینید.

بخشی از آنچه Colorsoft را زیبا نشان می‌دهد این واقعیت است که خود دستگاه در یک رنگ بنفش زیبا به نام "انجیر" عرضه می‌شود که آمازون آن را "انجیر" می‌نامد. با انتخاب رنگ‌ها روی صفحه نمایش آن، حس بسیار پاییزی به من دست داد و به دلایلی یاد انواع توت‌ها افتادم. (همچنین ممکن است گرسنه باشم.)

مانند Kindle Colorsoft که آمازون در سال 2023 معرفی کرد، Scribe Colorsoft از فیلتر رنگی و LED استفاده می‌کند. تفاوت جزئی در یک موتور رندرینگ جدید است که آمازون گفت "رنگ را بهبود می‌بخشد و اطمینان می‌دهد که نوشتن سریع، روان و کاملاً طبیعی است."

در حالی که Kindle Scribe Colorsoft ابعاد و وزن یکسانی با همتای تک رنگ خود دارد، اما نرخ پاسخ کمی کندتر 14 میلی‌ثانیه دارد. من فقط تا به حال روی Colorsoft نوشته‌ام و صبر خواهم کرد تا بتوانم زمان بیشتری را با هر دو تبلت بگذرانم تا ببینم آیا این تأخیر متفاوت تفاوت زیادی ایجاد می‌کند یا خیر.

Cherlynn Low for Engadget

آمازون علاوه بر سخت افزار جدید، نرم افزار Scribe را نیز به روز کرده است. تمام Kindles یک صفحه اصلی بازطراحی شده دریافت خواهند کرد که محتوای اخیراً اضافه شده و ویرایش شده شما را بهتر نشان می‌دهد. بر اساس آنچه دیدم، به جای داشتن ردیف‌های جلد در صفحه اصلی، اکنون یک نوار جستجو در بالای صفحه وجود دارد و به دنبال آن یک ناحیه در نیمه سمت چپ زیر آن برای "یادداشت‌های سریع" وجود دارد. این اساساً یک دفترچه یادداشت است که می‌توانید هر زمان که به آن نیاز داشتید، به طور مداوم آن را به روز کنید، بنابراین نیازی نیست هر بار که می‌خواهید فکری را یادداشت کنید، یک دفترچه جدید ایجاد کنید. در سمت راست این نیمه بالایی، بخش "بازگشت به" قرار دارد که مواردی را که اخیراً روی آنها کار می‌کردید نشان می‌دهد.

در زیر این دو قسمت، ردیفی از عنوان‌ها به نام "اخیراً اضافه شده" وجود دارد، جایی که مواردی که تازه در کتابخانه خود دانلود کرده‌اید ظاهر می‌شوند. بنابراین اگر در حال خواندن، مثلاً، The Body Keeps the Score بوده‌اید و به تازگی Katabasis را خریده‌اید، اولی را در بالا سمت راست و دومی را در بخش "اخیراً اضافه شده" خواهید یافت.

نوار جستجو در بالا اکنون توسط هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شود، زیرا هیچ راه فراری از آن وجود ندارد. خوشبختانه، آمازون در مورد رویکرد خود کاملاً محتاط بوده است، که به ویژه برای محصولی مانند Kindle Scribe که افراد برای خواندن و تولید محتوای اصلی به آن می‌روند، مهم است. ویژگی هوش مصنوعی جدید در اینجا یک جستجوی هوشمندتر است که نه تنها تمام یادداشت‌های دست‌نوشته شما را فهرست می‌کند، بلکه موضوعات مشترک را درک و گروه‌بندی می‌کند تا بتوانید چیزی مانند "قبلاً به پانوس پانای چه گفته‌ام؟" را جستجو کنید. Scribe دفترچه‌های شما را اسکن می‌کند، تمام خط خطی‌های مرتبط شما را پیدا می‌کند و هر چیزی را که در تمام فایل‌های خود نوشته‌اید ارائه می‌کند و یافته‌های خود را برای شما خلاصه می‌کند.

من وقت نداشتم این را امتحان کنم، اما از پتانسیل اینجا کنجکاو هستم. من لیست‌های مختلف زیادی برای پوشش رویدادهای Engadget تهیه می‌کنم، بنابراین خوب است که بتوانم بپرسم "کارهایی که تا پایان اکتبر باید انجام دهم چیست؟" و احتمالاً یک لیست مرتب و منظم دریافت کنم. سودمندی این ویژگی تقریباً به طور کامل به میزان هوشمندی هوش مصنوعی بستگی دارد، بنابراین باید منتظر بمانم تا بتوانم آن را به طور کامل‌تر بررسی کنم تا بتوانم اظهار نظر ارزشیابی بیشتری داشته باشم.

آمازون همچنین از Google Drive و OneDrive پشتیبانی می‌کند، بنابراین می‌توانید یک پوشه در هر یک از این سرویس‌ها ایجاد کنید، اسناد را به آنها اضافه کنید و سیستم آنها را روی Kindle Scribe شما دانلود می‌کند. این فقط یک راه آسان‌تر برای انتقال فایل‌ها به Kindle شما است، علاوه بر ارسال ایمیل به آدرس مرتبط یا یافتن راهی برای اضافه کردن آنها به حساب Amazon خود. پشتیبانی از OneNote نیز در حال آمدن است و به شما امکان می‌دهد یادداشت‌های خود را به عنوان یک تصویر جاسازی شده یا به عنوان یک سند متنی تبدیل شده صادر کنید.

ویژگی "ارسال به Alexa+" در اوایل سال آینده ارائه می‌شود، بنابراین می‌توانید یادداشت‌ها یا اسناد خود را از Kindle Scribe با دستیار به اشتراک بگذارید. این ویژگی قادر خواهد بود اطلاعات را از صفحات شما بیرون بکشد و آنها را در مکالمات شما به خاطر بسپارد یا به آنها ارجاع دهد، بنابراین می‌توانید از آن در مورد آنچه در لیست کارهای شما بعدی است یا چه مواردی در حال حاضر در یادداشت خرید شما وجود دارد، سؤال کنید.

یک به‌روزرسانی دیگر در صفحه اصلی بازطراحی شده: آمازون به جای برگه "دفترچه‌ها" موجود، بخش "فضای کاری" را راه‌اندازی می‌کند. کیت این را "اساساً مانند یک سیستم پوشه جدید" توصیف کرد. از نظر عملکردی، به نظر نمی‌رسید تفاوت زیادی با تنظیمات دفترچه‌ها داشته باشد، به جز اینکه گروه‌بندی اسناد مرتبط خود را آسان‌تر می‌کند تا بتوانید، مثلاً، به تمام لیست‌هایی که برای برنامه‌ریزی عروسی یا پروژه‌های نویسندگی خود نوشته‌اید دسترسی داشته باشید.

صفحه اصلی بازطراحی شده اواخر امسال راه‌اندازی می‌شود و دستگاه‌های Kindle قدیمی‌تر می‌توانند به نرم‌افزار جدید به‌روزرسانی شوند. آخرین نسل Kindle Scribe اواخر امسال در دسترس خواهد بود، با مدل سطح ابتدایی با قیمت 429 دلار، نسخه با چراغ جلو با قیمت 499 دلار و Scribe Colorsoft با قیمت 629 دلار.