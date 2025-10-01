رینگ از زنگ‌های درب Retinal 4K Vision و Search Party برای یافتن حیوانات خانگی رونمایی کرد

امروز آمازون رویداد سالانه دستگاه ها و خدمات خود را برگزار کرد و از نسل بعدی محصولات خود رونمایی کرد. در حالی که آمازون این رویداد را به صورت زنده پخش نمی کند، ما در محل برگزاری هستیم و همه چیزهایی را که اعلام می کند در وبلاگ زنده خود به اشتراک می گذاریم، از جمله انبوهی از محصولات و ویژگی های جدید رینگ .

Retinal Vision رینگ را در نظر بگیرید، که در خط جدید زنگ ها و دوربین های درب 2K و 4K آن عرضه می شود. این ویژگی حسگرهای روشنایی پشتی و زوم 10x را برای دید واضح، حتی در نور کم ارائه می دهد. رینگ این ویژگی ها را با لنزهای دیافراگم بزرگ سفارشی جفت می کند که ادعا می کند نور بیشتری را جذب می کند و وضوح را در سراسر قاب حفظ می کند.

به گفته رینگ، Retinal Vision همچنین "هر مرحله از فرآیند تصویربرداری را با تنظیم پیشرفته هوش مصنوعی بهینه می کند." اساساً، وضوح دوربین شما را بر اساس موقعیت مکانی آن تغییر می دهد. رینگ از هوش مصنوعی برای نمونه برداری از کیفیت دوربین شما در طی دو هفته، چندین بار در روز استفاده می کند. سپس، یک "بهینه سازی نهایی" را انجام می دهد که باید بهترین ویدیو را برای مکان شما ارائه دهد.

Retinal 4K Vision بر روی زنگ درب سیمی Pro، Spotlight Cam Pro، Floodlight Cam Pro و Outdoor Cam Pro کاملاً جدید در دسترس خواهد بود. همچنین سه دستگاه Power over Ethernet نیز وجود دارد: Spotlight Cam Pro POE، Outdoor Cam Pro POE و Wired Doorbell Elite. در حالی که Retinal 2K Vision به Indoor Cam Plus و Wired Doorbell Plus کاملاً جدید می آید. این دستگاه ها برای پیش سفارش امروز در دسترس هستند.

فراتر از فناوری شبکیه 2K و 4K، رینگ همچنین در حال معرفی Alexa+ Greetings، یک متصدی هوشمند زنگ درب است. اساساً کار سخت صحبت کردن با غریبه ها را برای شما انجام می دهد. Alexa+ می تواند بپرسد که چرا کسی در درب شماست، به آنها دستورالعمل بدهد و تحویل های شما را مدیریت کند.

این ابزار با ویژگی جدید دیگری به نام چهره های آشنا کار می کند. این ابزار به رینگ اجازه می دهد تا افراد آشنای شما را تشخیص دهد و به شما اطلاع دهد که دقیقاً چه کسی در درب شماست. همچنین به شما امکان می دهد اعلان هایی را که از یکی از روال های معمول آنها می آید محدود کنید و آنها را از هشدارهایی که توسط یک شخص ناشناس ایجاد می شود جدا کنید.

Alexa+ Greeings و چهره های آشنا - که هر دو در ماه دسامبر در دسترس خواهند بود - بر اساس توصیفات تولید شده توسط هوش مصنوعی از هشدارهای شما، که در ماه ژوئن معرفی شدند، ساخته شده اند. جیمی سیمینف، بنیانگذار این شرکت، متن نمونه "شخصی در حال بالا رفتن از پله ها با یک سگ سیاه است" را ارائه داد و گفت که این توضیحات "به طور عمدی مختصر" خواهد بود. این به شما اطلاع می دهد که دقیقاً چه کسی از طریق متن وارد می شود، نه فقط اینکه کسی آنجاست. این ویژگی برای مشترکین Ring Home Premium در دسترس است که 20 دلار در ماه یا 200 دلار در سال هزینه دارد.

سپس Search Party وجود دارد که دوربین Ring بیرونی شما را به یک دیده‌بان دیگر برای حیوانات خانگی گم شده تبدیل می‌کند. اگر یکی از همسایه‌های شما گم شدن حیوان خانگی خود را در برنامه Ring گزارش دهد، دوربین شما می‌تواند از هوش مصنوعی برای شناسایی حیوان استفاده کند و به شما هشدار ارسال کند. با این حال، بدون اجازه شما هیچ تصویر یا ویدیویی را به اشتراک نمی گذارد. این کار در ماه نوامبر برای سگ های گمشده آغاز می شود و پس از آن گربه ها و سایر حیوانات خانگی قرار دارند.