Echo Dot Max جدید آمازون، یک اسپیکر هوشمند ساخته شده برای Alexa+

آمازون قدرت و پتانسیل Alexa+، دستیار هوشمند مجهز به هوش مصنوعی خود را دیده است و اکنون در حال راه اندازی مجموعه ای از دستگاه ها برای پشتیبانی از آن است. امروز، در رویداد دستگاه‌های سپتامبر 2025 این شرکت، این شرکت چندین دستگاه جدید Echo را معرفی کرد که Dot Max (تصویر، سمت راست) در راس آنها قرار دارد.

Echo Dot Max یک اسپیکر هوشمند 100 دلاری است که برای قرار گرفتن در هر اتاق خانه شما طراحی شده است و دارای مزایای معمول خانه هوشمند است. تغییرات عمده در داخل و خارج این است که اطمینان حاصل شود که بهتر می تواند از Alexa+ استفاده کند، که شامل سیلیکون سفارشی، سنسورها و صدای بهتر است.

به عنوان مثال، Dot Max دارای دو درایور است که در مجموع، سه برابر باس بیشتر از Echo Dot نسل پنجم تولید می کند. صدا، که با فضای محلی سازگار می شود، ظاهرا آنقدر خوب است که دانیل راوش از آمازون آن را به عنوان "بهترین عملکرد" اسپیکر هوشمند در این نوع قیمت توصیف کرد.

به طور مشابه، میکروفون های جدید با یک تراشه AZ3 جدید و سفارشی برای تشخیص بهتر مکالمه و فیلتر کردن نویز پس زمینه جفت شده اند. AZ3 همچنین می تواند از پلتفرم "Omnisense" آمازون که رادار Wi-Fi، صدا و شتاب سنج آن را برای نظارت بر آنچه در خانه شما می گذرد ترکیب می کند، استفاده کند.

متوجه خواهید شد که سخت افزار دوباره طراحی شده است و حلقه نور به یک سطح کنترل جدید در جلوی کره منتقل شده است.

Echo Dot Max آمازون، به همراه بقیه دستگاه های Echo آن، امروز برای پیش‌سفارش در دسترس هستند و خریداران به عنوان بخشی از این معامله، دسترسی زودهنگام به Alexa+ را دریافت می‌کنند. انتظار می رود حمل و نقل در 29 اکتبر هم برای Dot Max و هم برای خواهر و برادر گران تر و بزرگتر آن، Echo Studio (تصویر، سمت چپ) آغاز شود.