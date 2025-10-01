بلندگوی بازطراحی شده Echo Studio آمازون دارای درایورهای ارتقا یافته و تراشه جدید برای الکسا است

وقتی صحبت از بلندگوهای جدید Echo به میان می آید، آمازون به ندرت چیزی را نشان می دهد که مورد توجه مشتریانی باشد که مشتاق کیفیت صدای عالی هستند. آخرین باری که این کار را انجام داد، از Echo Studio رونمایی کرد که می تواند دالبی اتمس فراگیر را مدیریت کند و به عنوان یک بلندگوی سینمای خانگی نیز عمل کند. در رویداد سخت افزاری خود در NYC امروز، آمازون از یک Echo Studio به روز شده با درایورهای جدید، یک تراشه جدید و یک طراحی کاملاً جدید رونمایی کرد.

آمازون می گوید که مدل جدید به لطف سه درایور تمام رنج و یک ووفر انحرافی برای حداکثر باس، "صدای فوق العاده با کیفیت بالا" را ارائه می دهد. مانند Studio اصلی، این بلندگو برای محتوای Dolby Atmos طراحی شده است که در فیلم ها و موسیقی در دسترس است. یک تراشه جدید AZ23 Pro نیز در داخل وجود دارد، سیلیکونی که برای تقویت ویژگی های صوتی و Alexa+ در Studio جدید ساخته شده است. آمازون می گوید این قطعه پردازش صوتی و گفتاری پیشرفته و همچنین پردازش بصری را در خط تولید جدید Echo Show ارائه می دهد.

این شرکت همچنین طراحی Echo Studio را به روز کرد و استوانه بزرگ را با شکل کروی تری جایگزین کرد. حلقه نور آبی رنگ برای الکسا اکنون به جای بالای آن در جلو قرار دارد. کنترل‌ها نیز اکنون در جلو هستند، جایی که دکمه‌هایی برای صدا و بی‌صدا کردن میکروفون‌ها پیدا خواهید کرد. به طور کلی، Echo Studio جدید 40 درصد کوچکتر از نسخه اصلی است و اکنون برای شفافیت صوتی با پارچه بافتنی سه بعدی پوشانده شده است.

آمازون همچنین در جریان رونمایی از Echo Studio، از Alexa Home Theater نیز خبر داد. این ویژگی به شما امکان می دهد تا پنج دستگاه Echo Studio یا Echo Dot Max را برای ایجاد یک تنظیم صدای فراگیرتر به هم متصل کنید. این شرکت قول می دهد که شما به سادگی بلندگوها را وصل می کنید و بقیه کارها را الکسا انجام می دهد. این دستیار از OmniSense برای تنظیم خودکار بلندگوها بر اساس موقعیت، اندازه اتاق و ویژگی های صوتی فضا استفاده می کند. همانطور که انتظار دارید، آمازون قصد دارد این بلندگوهای جدید را در بسته های Alexa Home Theater به فروش برساند تا مجبور نباشید زمان زیادی را برای خرید یک سیستم چند بلندگویی صرف کنید.

Echo Studio جدید امروز برای پیش‌سفارش با قیمت 220 دلار در دسترس است، و پذیرندگان اولیه با خرید، به دسترسی زودهنگام Alexa+ دسترسی خواهند داشت. بلندگوی جدید در 29 اکتبر ارسال خواهد شد.