Alexa+ در رویداد 2025 آمازون: خوشامدگویی‌های خانگی، پیشنهادات Fire TV و موارد دیگر

قبل از اینکه Alexa+ به آرامی در ابتدای فوریه در اختیار کاربران قرار گیرد، آمازون یک دستیار هوشمندتر و مکالمه‌ای‌تر را وعده داده بود. مشخص شد که واقعیت پیچیده‌تر بود و بیشتر از هر چیز دیگری، Alexa+ در وضعیت فعلی خود ویترینی از محدودیت‌های هوش مصنوعی مولد است. البته، این مانع از تکرار آمازون بر روی دستیار دیجیتال نمی‌شود. آمازون در جریان رویداد "دستگاه‌ها و خدمات" خود در روز سه‌شنبه، از مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های Alexa+ رونمایی کرد که بسیاری از آنها ادغام‌های جدید را در کنار دستگاه‌های کاملاً جدید این شرکت امکان‌پذیر می‌کنند.

یکی از این ویژگی‌های جدید، Alexa+ Greetings است که در ماه دسامبر در دستگاه‌های 2K و 4K جدید Ring عرضه می‌شود. با کمک فناوری تشخیص تصویر Ring، Alexa+ قادر خواهد بود در مورد نحوه برخورد با بازدیدکنندگان مختلف از خانه شما تصمیم‌گیری کند. اگر یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود را ببیند، می‌داند که به آنها خوشامد بگوید. برعکس، دستیار دیجیتال از غریبه‌ها سوالاتی را می‌پرسد تا هدف بازدید آنها را مشخص کند. همچنین می‌تواند تحویل‌ها را با ارائه دستورالعمل‌هایی به پیک‌ها در مورد محل گذاشتن بسته مدیریت کند.

Amazon

Alexa+ همچنین مستقیماً در Vega، سیستم عامل تلویزیون هوشمند جدید آمازون تعبیه شده است. این ادغام به پیشنهادات شخصی‌سازی‌شده بیشتر و توانایی Alexa+ برای نشان دادن محتوای مرتبط با سوالات شما تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانید از دستیار برای یافتن صحنه خاصی در یک فیلم استفاده کنید. در نمایشی که آمازون نشان داد، معاون رئیس Fire TV، آیدان مارکوس، به الکسا دستور داد تا "صحنه‌ای را که هتبرگ در آن ضربه می‌زند را پیدا کند" و دستیار نقطه مناسب را در فیلم مانیبال نشان داد. این قابلیت در حین تماشای پخش زنده مسابقات ورزشی نیز در دسترس خواهد بود، به این معنی که می‌توانید از دستیار برای دریافت به‌روزرسانی در مورد تیم‌های مورد علاقه خود و موارد دیگر بپرسید.

در بخش Kindle، می‌توانید یادداشت‌ها و اسنادی را که در Kindle Colorsoft یا Scribe 3 خود ذخیره کرده‌اید، به Alexa+ ارسال کنید. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که در مورد محتویات آن فایل‌ها با دستیار دیجیتال گفتگو کنید، و قرار است این ادغام در اوایل سال آینده از راه برسد.

Amazon

البته، مکانی که به احتمال زیاد با Alexa+ تعامل خواهید داشت، هنگام استفاده از دستگاه Echo است. آمازون خط تولید تازه شده Echo 2025 را - متشکل از Echo Dot Max، Echo Studio، Echo Show 8 و Echo Show 11 - "طراحی شده برای Alexa+" می‌داند. به همین منظور، این شرکت تمام دستگاه‌های جدید را به دو تراشه جدید، AZ3 و AZ3 Pro مجهز کرده است. این سیلیکون سریعتر است و پردازش صوتی بهتری را ارائه می‌دهد، و آمازون ادعا می‌کند که Alexa+ بیش از 50 درصد در تشخیص زمانی که می‌خواهید آن را بیدار کنید بهتر است. در همان زمان، ادغام‌های شخص ثالث جدیدی وجود دارد، با برخی از شرکای قابل توجه از جمله Fandango، Uber و Lyft. همه اینها در فروشگاه جدید Alexa+ یافت می‌شوند که در آن می‌توانید لیست رو به رشد قابلیت‌های دستیار را مشاهده کنید. اگر ترجیح می‌دهید از بلندگوی برند دیگری استفاده کنید، آمازون گفت که Bose، Sonos و Samsung، از جمله دیگران، در تلاش هستند تا Alexa+ را به دستگاه‌های خود بیاورند. خودروسازانی مانند BMW نیز همین کار را با خودروهای خود انجام می‌دهند.

در جای دیگر، یک ویجت خرید جدید Alexa+ به شما امکان می‌دهد خریدهای Amazon، Whole Foods و Amazon Fresh خود را، از جمله هرگونه تحویل برنامه‌ریزی شده، پیگیری کنید. طبیعتاً، Alexa+ می‌تواند کل کاتالوگ آمازون را جستجو کند و به سؤالات مربوط به هر محصولی که ممکن است بخواهید بخرید پاسخ دهد.

همه دستگاه‌های جدید Echo که آمازون امروز معرفی کرد، با دسترسی زودهنگام به Alexa+ از جعبه خارج می‌شوند. شما می‌توانید هر چهار مورد را امروز پیش‌سفارش دهید، و دسترسی عمومی به Echo Dot Max و Echo Studio در 29 اکتبر و Echo Show 8 و Echo Show 11 در 12 نوامبر خواهد بود.