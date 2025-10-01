Alexa Home Theater به شما اجازه می دهد از بلندگوهای اکوی آمازون برای صدای فراگیر استفاده کنید

چه می شود اگر می توانستید فقط از یک تن بلندگوی اکو به عنوان تنظیمات صدای فراگیر برای تلویزیون خود استفاده کنید؟ این اساساً همان چیزی است که آمازون با ویژگی جدید Alexa Home Theater خود در تلاش است به آن دست یابد، که در جریان رویداد عرضه دستگاه های 2025 امروز معرفی شد. همانطور که از نامش پیداست، Alexa Home Theater با حداکثر پنج دستگاه جدید Echo Studio یا Echo Dot Max خود کار می کند تا یک محیط صدای فراگیر با Fire TV Stick 4K یا 4K Max ایجاد کند. به گفته این شرکت، الکسا به محض اینکه چندین دستگاه اکو را وصل کردید، به طور خودکار ویژگی Home Theater را راه اندازی می کند.

واضح است که آمازون در اینجا هدفش جمعیتی از علاقه مندان به سینمای خانگی نیست. یک سیستم صوتی فراگیر بدون ساب ووفر به سادگی صدای بسیار هیجان انگیزی نخواهد داشت. اما اگر به دنبال یک تنظیم نسبتاً مینیمالیستی هستید، می توانم تصور کنم که داشتن چند کره اکو در اطراف اتاق نشیمن شما از نظر زیبایی شناسی دلپذیرتر از بلندگوهای غول پیکر باشد. متاسفانه، نمایندگان آمازون امروز تایید کردند که Alexa Home Theater با Echo Studio اصلی کار نخواهد کرد.

در حالی که این شرکت این ویژگی را به عنوان یک ورودی ارزان قیمت به صدای فراگیر معرفی می کند، یک تنظیم کامل Alexa Home Theater با پنج بلندگوی Echo Dot Max از 500 دلار شروع می شود و با اضافه کردن Echo Studio 220 دلاری، حتی گران تر نیز خواهد شد. در آن مرحله، فقط یک ساندبار مناسب تهیه کنید، که می تواند صدای فراگیر را مجازی سازی کند و صدای پایینی بهتری ارائه دهد.



